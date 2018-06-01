Prens Harry ve Meghan Markle o jesti kabul etmedi!

Kraliyet kuralları gereği kabul edilmeyen hediye Prens Harry ve Meghan Markle'ın düğün öncesindeki açıklamasını akıllara getirdi.

Prens Harry ve Meghan Markle 40 milyon liralık hediyeyi iade etti

1 / 15 19 Mayıs'ta görkemli bir düğünle evlenen kraliyet çiftini kutlamak için pek çok şirket ve marka Kensington Sarayı’na pahalı hediyeler gönderdi.

2 / 15 Kraliyetin katı kuralları gereği çiftin şirketlerin ürünlerini ve tanıtım amaçlı gönderdiği hediyelerini iade etmesi gerekiyor.

3 / 15 Kraliyet yönetimi, ücretsiz gönderilen ürünlerin alınabileceği ve alınamayacağı hakkında açık yönergeler içeriyor.

4 / 15 Kurallar ihlal edilirse hemen armağanlar göndericiye iade ediliyor.

5 / 15 Prens Harry ve Meghan Markle, kendilerine hediye vermek isteyenlerden hediyelerini hayır kurumlarına bağışlamalarını istemişti.

6 / 15 Gözde çiftin iade ettiği hediyelerin değeri 7 milyon (40 milyon TL) sterlin.

7 / 15 Prens William ile Kate Middleton’ın üçüncü çocuklarının doğumu nedeniyle gönderilen ve çiftin iade ettiği hediyelerin bedeli ise 30 milyon sterlin (180 milyon TL).

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