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Prens Harry ve Meghan Markle o jesti kabul etmedi!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 01.06.2018 13:54 | Son Güncelleme

Prens Harry ve Meghan Markle, 7 milyon sterlin (40 milyon TL) değerindeki hediyeyi geri çevirdi.

Kraliyet kuralları gereği kabul edilmeyen hediye Prens Harry ve Meghan Markle'ın düğün öncesindeki açıklamasını akıllara getirdi.

Prens Harry ve Meghan Markle 40 milyon liralık hediyeyi iade etti

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19 Mayıs'ta görkemli bir düğünle evlenen kraliyet çiftini kutlamak için pek çok şirket ve marka Kensington Sarayı’na pahalı hediyeler gönderdi.
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Kraliyetin katı kuralları gereği çiftin şirketlerin ürünlerini ve tanıtım amaçlı gönderdiği hediyelerini iade etmesi gerekiyor.
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Kraliyet yönetimi, ücretsiz gönderilen ürünlerin alınabileceği ve alınamayacağı hakkında açık yönergeler içeriyor.
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Kurallar ihlal edilirse hemen armağanlar göndericiye iade ediliyor.
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Prens Harry ve Meghan Markle, kendilerine hediye vermek isteyenlerden hediyelerini hayır kurumlarına bağışlamalarını istemişti.
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Gözde çiftin iade ettiği hediyelerin değeri 7 milyon (40 milyon TL) sterlin.
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Prens William ile Kate Middleton’ın üçüncü çocuklarının doğumu nedeniyle gönderilen ve çiftin iade ettiği hediyelerin bedeli ise 30 milyon sterlin (180 milyon TL).
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Anahtar Kelimeler:
Prens Herry Meghan Markle hediye

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