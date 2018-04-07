Prenses uzaylıya döndü! Görenler tanıyamıyor

İstediği görünüme kavuşmayı hayal ederek yaptırdığı estetik ameliyatlar sonrası tekrar ortaya çıkan Çin'in sosyal medya prensesi olarak anılan Cammy Chong'u şimdilerde tanımak mümkün değil.

Fazla estetik onları bu hale getirdi

1 / 73 Yeni yılın başından itibaren ortalarda gözükmeyen 22 yaşındaki genç kız, sosyal medyada tekrar paylaşımlar yapmaya başladı.

2 / 73 Bu durumun nedeni de paylaşımlarından sonra ortaya çıktı. İnternet modeli olarak çalışan genç kız, meğer estetik operasyon geçirmek için ortadan kaybolmuş.

3 / 73 Eski görünümünden eser kalmayan Cammy, geçirdiği ameliyatlar sonrası tamamen iyileştikten sonra yepyeni haliyle takipçilerinin karşısına çıktı.

4 / 73 Kendisine 'Barbie Cammy' adını takan genç kız, görünüşünden fazlaca memnun olsa da sevenleri onunla aynı görüşte değildi.

5 / 73 Cammy'nin değişimi sonrası oldukça yapay gözükmesinden hiç memnun kalmayan takipçileri, acımasız eleştirilerde bulundu ve genç kızın eski haline dönmesini istedi.

6 / 73 Takipçilerinden uzaylı ve yılana benzediği yönünde pek çok yorum alan Cammy, Çin'de yayınlanan bir çizgi filmdeki 'Yılanın kızı' karakterine de benzetildi.

7 / 73 Büyük alnı, büyük gözleri ve belirgin çenesiyle ön plana çıkan Cammy ise yapılan tüm yorumlara rağmen son halinden cok memnun oldugunu söyleyerek açıklamasına şu sözleri ekledi:

8 / 73 'Uzaylı gibi gözüküyor olabilirim ama kalbim hala çok iyi. Bu görünüş benim ve bu halimle çok mutluyum.'

9 / 73 Cammy'nin sevenleri ise eski haline dönmesini istediklerini şu sözlerle dile getirdi:

10 / 73 'Geçmişte çok güzeldin ve tatlıydın. Şimdi ise garip gözüküyorsun. Bence eskiden çok daha güzeldin. Suratın sahte duruyor. Artık çirkin ve korkunç gözüküyorsun. Uzaylıya benziyorsun!'

11 / 73 Cammy, eski görünüşüne ait hiçbir görsel bırakmadı.

12 / 73

13 / 73

14 / 73

15 / 73 Düzenli olarak dudağına dolgu enjekte ettiren Cyril, estetik ameliyatlara Marilyn Monroe gibi görünmeyi hayal ederek başlamış.

16 / 73 Cyril, İlk dolgu yaptırdığında 26 yaşında olduğunu ve sonrasında 2 ayda 1 düzenli olarak 1 ml'lik dolgu enjekte ettirmiş.

17 / 73 Son 1,5 yılda 16'sı dolgu maddesi içeren toplam 20 müdahale yaptıran Cyril, bunun için 5 bin pound harcamış. Fakat Cyril yaptırdıklarıyla yetinmedi.

18 / 73 Estetik operasyon bağımlısı haline dönüşen Cyril, şimdi de dudak uçlarını düzeltmek için plan yapıyor.

19 / 73 Konu ile ilgili açıklama yapan Cyril, 'Burun estetiği, çene ve yanak implantı yaptırmayı umut ediyorum. Bir sonraki operasyonum burnum için olacak. Bu ameliyatı Tunus'ta gerçekleştireceğim. Fakat bir süre para biriktirmem gerekiyor.' dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

20 / 73 'Enjeksiyon bağımlısı olduğumu söyleyebilirim. Bazen tanımadığım insanların bana güldüğünü ya da tuhaf baktıklarını görüyorum. Ama ben plastik çocuk olmaktan gurur duyuyorum. Bu nedenle bana bakarak yargılayan insanlar umurumda değil. güzellik başkaları için değil, kendinizi iyi hissetmek için önemli.'

21 / 73

22 / 73 Cyril'in sosyal medya hesabından paylaştığı diğer fotoğrafları...

23 / 73

24 / 73

25 / 73

26 / 73

27 / 73

28 / 73

29 / 73

30 / 73 FAZLA ESTETİKTEN MUMYA GİBİ GÖRÜNÜYORLAR! Henüz 23 yaşında ama defalarca estetik operasyon geçirmek için bıçak altına yattı. Bu kez ise başına hiç beklenmedik bir 'felaket' geldi.</p><p>ABD'de yayınlanan Teen Mom adlı şovla tanınan Farah Abraham, dudaklarını kalınlaştırmak için silikon enjekte ettirdi. Ancak bir süre sonra bünyesi bu müdahaleye tepki gösterdi ve Abrahams da soluğu acil serviste aldı.

31 / 73 SOLUĞU ACİL SERVİSTE ALDI Farah Abrahams'ın üst dudağı alt dudağına oranla onlarca kat şişerek 'ördek surat' denilen görüntüye büründü.

32 / 73 Farah Abrahams, katıldığı TV programlarından da defalarca estetik operasyon geçirdiğini, bedeninin çeşitli yerlerini düzeltmek ve değiştirmek için bıçak altına yattığını itiraf etmişti.

33 / 73 Belki geçmişte de insanlar yaşlanmaktan ve yılların izini yüzlerinde taşımaktan hoşlanmıyorladı ama fazla bir seçenek olmadığı için doğal gelişimi kabulleniyorlardı. Ama günümüzde her şeyin bir çaresi var. Yaşlanmanın bile! </p><p>Ama sonuç her zaman istendiği gibi olmuyor. Bazıları hep genç kalma isteğini öyle abartıyor ki, estetik bağımlısı olup çıkıyor. Elbette defalarca silikon enjekte ettirmenin ya da yüzünü gerginleştirmenin de bir bedeli var. </p><p>İşte gösteri dünyasının sık sık estetik mühahale yüzünden tanınmaz hale gelen ünlüleri. Onların bir plastik cerrah eli değmiş fotoğrflarına bakın bir de önceki hallerine. Eğer kendilerini doğal sürece bırakmış olsalardı nasıl yaşlanacaklarını siz hayal edin.

34 / 73 Lara Flynn Boyle, 1970 doğumlu. Dudaklarına silikon enjekte ettirdikten sonra böyle görüntülenmişti.

35 / 73 Bu yıldızın daha eski ve daha doğal halini yansıtan bir kare.

36 / 73 63 yaşındaki Cher, gösteri dünyasının en çok estetik operasyon geçiren ünlülerinden.

37 / 73 Ünlü şarkıcının gençlik hali.

38 / 73 >Bakmayın siz Nikki Cox'un böyle olgun göründüğüne, O sadece 1978 doğumlu. Dudaklarındaki abartılı silikonlar magazin basınında günlerce konuşulmuştu.

39 / 73 Cox'un doğal hali.

40 / 73 Barbara Eden 75 yaşında ve hayatı boyunca kaç kez estetik operasyon geçirdiğini kendi bile hatırlamıyor.

41 / 73 Eden'ın geçmişte çekilen fotoğraflarından biri.

42 / 73 Joan Rivers 1933 doğumlu. Bu haliyle yaşını pek göstermiyor ama yine de tuhaf görünüyor.

43 / 73 Rivers'ın estetik bağımlısı olmadan önceki hali.

44 / 73 Cinsiyet değiştirerek kadın olan Amanda Lepore, estetik gelişmelerden yararlanma işini gerçekten de fazla abartmış.

45 / 73 Lepore'nin daha 'doğal' hali.

46 / 73 <p>Jocelyn Wildenstein ya da diğer adıyla kedi kadın estetik müdahale olmadan yaşayamaz hale geldi artık.

47 / 73 Wildenstein'ın operasyonlardan önceki hali.

48 / 73 Courtney Love belki doğal halini korusaydı onun için daha iyi olacaktı.

49 / 73 Love'ın 'bağımlı' olmadan önceki hali.

50 / 73 Lil Kim'in dudakları ve yüzü gerçekten de mumya gibi görünüyor.

51 / 73 Bu da sadece biraz photoshop müdahalesi görmüş daha doğal hali.

52 / 73 Janice Dickinson da estetik işini fazla abartan ünlülerden.

53 / 73 Bu doğal görüntüsü.

54 / 73 İnanması çok güç ama Sylvester Stallone'nin annesi Jackie 1921 doğumlu. Hala estetik operasyon geçirmekten çekinmiyor.

55 / 73 Stallone'nin biraz daha doğal bir görüntüsü.

56 / 73 Dolly Parton sık sık dudaklarını dolgunlaştırmaktan hoşlanıyor.

57 / 73 Gençlik yıllarından bir görüntü.

58 / 73 1941 doğumlu Faye Dunaway'in estetik müdahale geçirmiş görüntüsü uzun süre magazin basınında 'ti'ye alınmıştı.

59 / 73 Daha genç ve daha doğal olduğu yıllardan bir kare.

60 / 73 Ellen Barkin'in geçirdiği operasyonların da yüzde 100 başarılı olduğu pek söylenemez.

61 / 73 Geçmişten bir kare.

62 / 73 Joan Van Ark bu haliyle bir davete katıldığında ona bakan herkesin gözleri yuvalarından dışarı fırlamıştı.

63 / 73 Bu doğal görüntüsü.

64 / 73 Priscilla Presley, güzellik konusunda bu kadar takıntılı olmasaydı daha hoş bir şekilde yaşlanabilirdi belki de.

65 / 73 Presley'in gençlik yıllarından bir kare.

66 / 73 Mickey Rourke da yıllar sonra bu haliyle ortaya çıktığında hayranlarını şaşırtmıştı.

67 / 73 Rourke efsane haline geldiği Barfly filminde böyle görünüyordu.

68 / 73 1963 doğumlu Lisa Rinna en çok dudaklarına silikon enjekte ettiriyor. Ama bazen böyle görünüyor.

69 / 73 Rinna'nın gençlik yıllarından bir kare. Ne dersiniz o da kendini doğal akışa bıraksaydı daha hoş olmaz mıydı...

70 / 73 TANINMAZ HALDE 996 Miss Turkey Güzeli Tuğba Altıntop 2 hafta önce Çanakkale Saroz'da uzun süre güneşlendikten sonra ayağa kalkarken dengesini kaybedip düşmüştü.

71 / 73 Burnu ve dişleri kırılmıştı. 38 yaşındaki Tuğba Altıntop ameliyat sonrası çekilen fotoğrafını instagram'dan paylaştı. Takipçileri tanımakta güçlük çekti, gözlerine inanamadı. Çünkü Tuğba Altıntop çok ama çok değişmişti.

72 / 73 Mecburen Kaza sonrası gençleşen Tuğba Altıntop Posta'ya geçirdiği operasyonları anlattı: ‘Benim ki isteyerek değil, mecburiyetten oldu. Yüzümde cam parçaları vardı. İzi mi kalsaydı? Ya yamulan burnum ne olacaktı?