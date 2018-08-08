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Prensin son görüntüsü ortalığı fena halde karıştırdı!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 08.08.2018 14:14 | Son Güncelleme

Prens Harry Charlie van Straubenzee ve Daisy Jenks'in düğünündeki fotoğrafıyla büyük tartışma yarattı.

Prens Harry'nin ayakkabısının altında büyük bir delik bulunduğu ortaya çıkınca herkesi şaşkına döndü.

Prensin son görüntüsü ortalığı fena halde karıştırdı!

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Haftasonu yakın arkadaşları Charlie van Straubenzee ve Daisy Jenks'in düğününe katılan Prens Harry'nin düğündeki görüntüsü şaşkına çevirdi.
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Düğün töreninde eşi Meghan ile el ele yürüyen prensin ayakkabısının altındaki büyük bir delik dikkatlerden kaçmadı.
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Meghan Markle'nin çok konuşulan sutyen kazası henüz gündemden düşmemişken şimdi de Prens Harry'nin ayakkabı vakası gündeme bomba gibi düştü.
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Ayrıca Prens Harry aynı ayakkabıyı Nisan ayında tekrar giymişti.
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Okuyucu Yorumları 6 yorum
bunda şaşıracak ne var masonların en belirgin özelliği şimdi isim vermiyeyim ismi lazım değil öldüğü zaman ayakkabısı delikti ve mason hizmetkarı imiş tv den izlediğim kadar bilgim
Bizim zengin olamadığımız ondan zaten eskimeden yenisini alıyoruz Baksan belki telefonu akıllı bile değildir...
yaresulallah gayri müslüm müslümanın yapması gerekeni yapıyor. müslümanım diyende gayri müslümün yapması gerekeni yapıyor. günah yazma yarab nedir bu tezatlık bizmi yanlışız, dinmi yanlış. tövbe, tövbe.
Herkes bizim gibi müsrif mi? Çoğu konuda onlar bizden daha müslüman. (7/A'RÂF-31: Ey Âdemoğulları! Her mescide çıkışınızda/ibadetinizde elbiselerinizi giyiniz; yiyiniz, içiniz, fakat isrâf etmeyiniz; çünkü Allah israf edenleri sevmez.)
başlığa bak birde içeriğe bak . alakaya maydonoz
keşke bizim siyasetçilerde de böyle görüntüler görsek. onur duyarız...
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