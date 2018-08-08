Prensin son görüntüsü ortalığı fena halde karıştırdı!

Düğün töreninde eşi Meghan ile el ele yürüyen prensin ayakkabısının altındaki büyük bir delik dikkatlerden kaçmadı.

3 / 13

Meghan Markle'nin çok konuşulan sutyen kazası henüz gündemden düşmemişken şimdi de Prens Harry'nin ayakkabı vakası gündeme bomba gibi düştü.