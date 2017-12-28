Profesyonel modelleri aratmadılar!

Son Güncelleme 15 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 28.12.2017 12:16 |15 saat önce

Sanatçı Hoachim Munter, Finlandiya ormanlarında yaptığı çekimlerle National Geographic belgesellerini aratmadı.

Vahşi doğadan en etkileyici kareler

1 / 85 Adeta profesyonel modeller gibi pozladığı hayvanları görenler karelere ikinci kez bakmadan edemiyor.

2 / 85 Vahşi hayatı güzel yanlarıyla gözler önüne seren Hoachim Munter, yaptığı çekimlerle pek çok takipçi kazandı.

3 / 85 Meraklı bir tilkiden, aç sincapa kadar pek çok hayvanla göz göze gelen Munter, hayvanlarla kurduğu ilginç bağı objektifine taşımaktan da geri kalmıyor.

4 / 85 Fotoğraflara ilk bakıldığında eğitimli hayvanlar olduğu düşünülse de gerçek bundan çok farklı.

5 / 85 Ormanı alt üst ederek vahşi hayata adım adım ilerlemeye devam eden genç fotoğrafçı, bundan sonra da oldukça etkileyici kadrajlarla doğayı pozlamaya devam edecek.

6 / 85 Moachim Munter'ın objektifinden ilginizi çekebilecek diğer kareler...

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29 / 85 National Geographic'ten en etkileyici kareler İşte objektiflere yansıyan birbirinden ilginç kareler...

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