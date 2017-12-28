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Profesyonel modelleri aratmadılar!

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 28.12.2017 12:16 | Son Güncelleme 15 saat önce

Sanatçı Hoachim Munter, Finlandiya ormanlarında yaptığı çekimlerle National Geographic belgesellerini aratmadı.

Vahşi doğadan en etkileyici kareler

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Adeta profesyonel modeller gibi pozladığı hayvanları görenler karelere ikinci kez bakmadan edemiyor.
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Vahşi hayatı güzel yanlarıyla gözler önüne seren Hoachim Munter, yaptığı çekimlerle pek çok takipçi kazandı.
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Meraklı bir tilkiden, aç sincapa kadar pek çok hayvanla göz göze gelen Munter, hayvanlarla kurduğu ilginç bağı objektifine taşımaktan da geri kalmıyor.
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Fotoğraflara ilk bakıldığında eğitimli hayvanlar olduğu düşünülse de gerçek bundan çok farklı.
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Ormanı alt üst ederek vahşi hayata adım adım ilerlemeye devam eden genç fotoğrafçı, bundan sonra da oldukça etkileyici kadrajlarla doğayı pozlamaya devam edecek.
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Moachim Munter'ın objektifinden ilginizi çekebilecek diğer kareler...
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National Geographic'ten en etkileyici kareler

National Geographic'ten en etkileyici kareler
İşte objektiflere yansıyan birbirinden ilginç kareler...
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Anahtar Kelimeler:
fotoğraf Hayvan doğa National Geographic Hoachim Munter

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