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Ramazan ayında ne yemeliyiz?

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 11.05.2018 14:17 | Son Güncelleme

16 saati aşkın süre aç kalacağımız Ramazan ayı boyunca yediklerimiz bir hayli önem taşıyor. Yememiz gerekenlerden çok yemek istediklerimize odaklandığımız ramazan sofralarında açlığı daha az hissettirecek bazı püf noktalar mevcut.

İlk sahura 15 Mayıs gecesi kalkılacağı Ramazan ayında sofralarda olmazsa olmaz denilecek bazı yiyecekler var. Konu ile ilgili bilgi veren diyetisyen Çağlanur Korkmaz, özellikle yüksek protein ve yüksek lif kaynaklı besinlere yönelinmesi gerektiğini söylüyor.

Ramazan’da sofrada bulundurulması gereken besinler

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Diyetisyen Çağlanur Korkmaz, Ramazan ayında sofralarda bulundurulması gereken besinler hakkında bilgi verdi.
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Diyetisyen Korkmaz, “İlk besin yumurta. Anne sütünden sonra gelen vücutta yararlılığı en yüksek kaliteli protein kaynağıdır.
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Yüksek protein içeriği sayesinde tok tutma etkisi mevcuttur. Sahurda 1 adet haşlanmış yumurta, omlet veya menemen tüketilmesi vücut için gerekli olan proteinin büyük bir kısmının alınmasını sağlar ve tokluk hissini artırır.
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Tarçın: Kan şekerinin düzenlenmesinde önemli rol oynayan tarçın önemli baharatlar arasındadır. Uzun süre açlık sonrasında alacağımız besinlerle yükselen kan şekerimizi dengelemek için süte, yoğurda, suya, çaya tarçın ilave edebiliriz” dedi.
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Korkmaz, cevizin içeriğindeki omega-3 yağ asitlerinden dolayı Ramazan'da açlığa bağlı dikkat azalması ve sağlıklı bir oruç süresi için günde 2-3 tane ceviz tüketilmesi gerektiğini ifade etti.
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Korkmaz, “İçeriğindeki doymamış yağ sayesinde kalp koruyucu besinler arasında yer almaktadır.
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Süt / yoğurt: İçeriğindeki yüksek kalsiyum içeriği nedeniyle kilo vermeye yardımcıdır.
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Yüksek protein içeriği ile tokluk süresini uzatmaktadır. Ramazanda tüketilmesi ile kilo alımının önüne geçilerek kilo kontrolü sağlanabilir.
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Tam buğday ekmeği: Yüksek lif içeriği nedeniyle tam buğday ürünleri uzun süreli tokluk sağlamaktadır.
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Sahurda tüketilen tam buğday ekmeği daha uzun süre tok kalmanızı sağlayacaktır. 1-2 dilim tam buğday ekmeği sahurda tercih edilebilir” açıklamalarında bulundu.
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