Ramazan davulcuları korkudan o mahalleye adım dahi atamıyor

Yüzlerce yıldır davul çalınamayan tek mahalle olan Bursa'daki Atıcılar Mahallesi'ne davulcuların adım atamamasının arkasındaki sebep doğaüstü hikayelere dayanıyor. Rivayet o ki, mahallenin yakınında türbesi bulunan Sultan Yıldırım Beyazıd'ın damadı da olan İslam bilgini Emirsultan, sahurda çalınan davuldan rahatsız olmuş ve bu yüzden de mahalleye giren davulcunun davulu patlamış, kimisi görünmez bir tokat yemiş, kimisi aklını kaçırmış... Bu anlatılardan korkan davulcular da mahalleye girmeye korkar olmuş. Peki vazgeçmişler mi? Hayır. Davul çalmıyorlar ama evlerin ziline basıp, "Pilava pilava" diye bağırarak mahalle sakinlerini uyandırıyorlar.

Ramazan davulcuları bu mahalleye girmeye korkuyor

1 / 19 Bursa’da Emirsultan hazretlerinin türbesinin ve camisinin bulunduğu mahallede, yüzlerce yıldır Ramazan ayında sahurda davul çalınmıyor.

2 / 19 Mahallede davul çalanların davulunun patladığı, tokat yediği, aklını kaybettiği ve farklı hallere büründüğü yönündeki rivayetlerden korkan davulcular, burada yaşayanları “Pilava pilava” diye bağırıp zillerine basarak sahura kaldırıyor.

3 / 19 Davul çalınmamasının Hz. Peygamber'in (SAS) soyundan gelen Emirsultan Hazretleri'ne saygının bir ifadesi olduğunu belirten İzzet Turunç, "Emirsultan Hazretleri rahatsız oluyor, onun için bu mahallede davul çalmıyoruz. Senelerden beri de kimse çalmaz.

4 / 19 Rivayete göre 62 yıl önce davul çalan bir kişinin, Emirsultan Hazretleri'nin rahatsız olması nedeniyle gece aynı mahalledeki evinde yatmasına rağmen sabah yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Atıcılar Mahallesi'ndeki mezarlıkta kalktığını söylemesinden sonra Emirsultan'da sahur vakti davul çalınmıyor. Bu konuda hakkında da çeşitli rivayetler var" diye konuştu.

5 / 19 Mahalle Muhtarı Yusuf Ziya Aydın ise, "Emirsultan Mahallesi'nde yıllardır vatandaşların sahura kalkması için davul çalınmıyor. Aileleri 'Pilava pilava' diye bağırıp, evlerinin zillerine basarak uyandıran bir vatandaşımız var. İnsanlar gerçekten pilava gelmiyorlar. Sadece gelenek olduğu için bu şekilde bağırılıyor.

6 / 19 Aileler Ramazan ayının öz yemeklerinden olan 'pilava pilava' diyerek kaldırılıyor. Mahallemizde görev yapan İzzet Tunç da davul çalmadan görevini yapıyor, kapı ve zilleri çalarak vatandaşları uyandırıyor" dedi.

7 / 19 Mahalle sakinleri İzzet Tunç’a elinde gezdiği ve kapılara vurarak uyandırdığı bastonuna karşılık olarak havlu yada fanila asarak, bahşiş verip onu onurlandırıyor. İzzet Tunç ise yaklaşık 45 yıldır bu mahallede görevini hiç yılmadan başarılı şekilde yerine getiriyor.

8 / 19 EMİRSULTAN HAZRETLERİ KİMDİR? Osmanlıların kuruluş devrinde yaşayan, tefsir, hadis, kelam alimi ve mutasavvıf. İsmi, Muhammed bin Ali el-Hüseyni el-Buhara olup, lakabı Şemsüddin’dir.

9 / 19 770 (m. 1368) senesinde Buhara’da doğdu. 833 (m. 1430) senesinde Bursa’da veba hastalığından vefat etmiştir. Türbesi, Bursa’da kendi ismiyle anılan caminin yanındadır.

10 / 19 Türbesini ziyaret edenler, mübarek ruhundan feyz almaktadırlar. Seyyid olup, soyu Hazreti Hüseyn’e dayanır.Çeşitli ilimlerde söz sahibi olan Emir Sultan, dinin emirlerini yerine getiren nadir insanlardandı.

11 / 19 Alim ve ilim menbaı olan ve Buhara’da yetişen Emir Sultan, ilim öğrenmek için Mekke ve Medine’ye gitti. Hac vazifesini yerine getirdikten sonra, niyeti Medine’ye yerleşmekti. Ancak orada gördüğü bir rüya üzerine, fikrini değiştirdi ve Bursa’ya yerleşti.

12 / 19 Ona, Buhara’da doğduğu için Muhammed Buhari, Seyyid olduğu için “Emir Buhari”, Yıldırım Bayezid Han’ın damadı olduktan sonra da “Emir Sultan” denilmiştir.

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