Ramazanda iftardan sonra sakın cinsel ilişkiye girmeyin

Ramazanda cinsel ilişkiye girmek sadece oruç tutulan saatler süresince yasak. Fakat oruç açıldıktan sonra cinsel ilişkiye girenlerin dikkat etmesi gereken bazı noktalar var. İşte Ramazanda cinsellikle ilgili yapılan uyarılar...

Ramazanda cinsel ilişkiye girmek günah mı?

1 / 17 Ramazan'da cinsellik tam anlamıyla yasak değil. Ramazan'da cinsel ilişki yasağı oruç tutulan süreyle sınırlı.

2 / 17 Yani bir kişi orucun başladığı imsak vaktinden orucun bittiği akşam ezanı saatine kadar cinsel ilişkide bulunamaz.

3 / 17 Bu yasak hem oruçlular hem de oruç tutmayanlar için geçerli. Yani Ramazan ayında oruç tutulan saatlerde siz oruç tutmasanız bile cinsel ilişkide bulunmak caiz değil.

4 / 17 Ramazanda cinsel ilişki sadece geceleri mümkün Ramazan geceleri için yeme, içme ve cinsel ilişki yasağı söz konusu değil. Dolayısıyla iftar ile imsak arasında yemek, içmek ve eşlerin cinsel ilişkide bulunmasında bir sakınca yok.

5 / 17 Ramazanda oruçlu olduğunu bile bile cinsel ilişkide bulunmakla oruç bozulur, hem kaza ve hem de keffâret gerekir.

6 / 17 Eşlerin birbirlerini öpmeleri veya sarılmalarıyla ise oruçları bozulmaz. Ancak bu durumda boşalma meydana gelirse oruç bozulur ve güne gün kaza gerekir.

7 / 17 Ramazanda cinsel ilişki ve gusül şartları Ramazan'da cünüplük yani gusül abdesti alınmamış haller oruç tutmaya engel değil.

8 / 17 İster cünüp olmayı gerektiren hâl, oruca başlanmadan gerçekleşmiş olsun, ister ihtilam olma gibi orucu bozmayan bir sebeple oruçlu iken gerçekleşmiş olsun fark etmez.

9 / 17 Ancak cünüp olan kişi, bir an önce yıkanıp temizlenmelidir. Cünüp iken üzerinden bir namaz vakti geçmemelidir.

10 / 17 Guslün bir namaz vaktinden daha fazla süreyle ertelenmesi günahtır. Çünkü geciktirilirse namaz terk edilmiş olur.

11 / 17 Uzmanlar uyarıyor: İftardan hemen sonra sakın ilişkiye girmeyin Dinen Ramazan'da cinsel ilişki iftar saatinden imsak vaktine kadar geçen sürede serbest.

12 / 17 Ancak sağlık uzmanları iftardan hemen sonra cinsel ilişkide bulunmayın uyarısında bulunuyor.

13 / 17 Uzun saatler yaşanan açlık nedeniyle Ramazan'da cinsel isteksizlik olabilir.

14 / 17 İftar sonrası yeniden beslenme ile kişilerde cinsel dürtüler de uyanabilir.

15 / 17 Fakat uzun süreli açlıktan sonra hele ki fazlaca yenmiş bir iftarın ardından yaşanan cinsellik 'performans düşüklüğüne, kalp krizine, beyin kanamasına' neden olabilir.

16 / 17 Özellikle kalp ve tansiyon hastalarının iftardan hemen sonra cinsel ilişkide bulunmalarının tehlikeli olabileceğinin altını çizen uzmanlar, iftardan bir kaç saat sonra mide rahatladıktan ve hazım tamamlandıktan sonra cinsel ilişkiye girilmesi önerisinde bulunuyor.