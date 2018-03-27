Reddedilmeye dayanamadı tam 65 kilo verdi! İşte son hali

Erkekler tarafından sürekli reddedilen, okul arkadaşları tarafından dalga geçilen kişi olmaktan öteye gidemeyen Emma harekete geçince bakın nasıl bir sonuç elde etti.

Kilo vermeye karar verdi, bakın nasıl değişti

1 / 64 65,25 kilo kaybetmeden evvel serseriler tarafından "şişman kız" olarak etiketlenen bir öğrenci, kilo verdikten onunla dalga geçen bu serserileri reddederek nasıl büyük bir başarı elde ettiğini anlattı...

2 / 64 23 yaşındaki Emma Pope Texas'ta yaşıyor ve kilosu yüzünden acımasızca aşağılandı. Hatta bir keresinde bir voleybol maçında seyircilerin "poponu sahneden çek" sloganlarını duymak zorunda kaldı.

3 / 64 Emma 17 yaşında kilo vermeye başladı, günlük pizza alışkanlığını bir kenara bıraktı ve bir yıl içerisinde 18 kilo verdi.

4 / 64 "Kız arkadaşlarımdan da birçok özür mesajı alıyorum. Aralarında bana diyet programımı soranlar, benden tavsiye isteyenler de var."

5 / 64 "Bu acımasız yorumlar eskiden baş etmesi güç ve üzücü geliyordu. Şimdi ise sadece gülüp geçiyorum, çünkü çok iyi görünüyorum ve çok iyi hissediyorum."

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11 / 64 YENİ HALİNİ GÖRENLER KIZI SANIYOR! Avustralyalı 5 torun sahibi Ana Reyes, 3 ayda tam 32 kilogram verdi. Üstelik hiç egzersiz yapmadan. 50 yaşındaki büyükanne zayıflamasıyla resmen gençlik günlerine geri döndü. İşte Ana Reyes'in zayıflama hikayesi ve son hali...

12 / 64 5 torun sahibi büyükanne torunları ve çocuklarıyla çekildiği bir fotoğrafta şişman ve yaşlanan halini görünce dehşete kapıldı. Sadece 50 yaşında olmasına karşın çok daha büyük bir yaşta göründüğünü fark etti.

13 / 64 O fotoğrafın zayıflaması gerektiğini anlamasına yardımcı olduğunu söyleyen Reyes, kiloları yüzünden kendisine bakmadığını, sosyalleşmekten uzak durduğunu hatta kıyafet alışverişi bile yapmadığını kendine itiraf ederek değişim için karar aldı.

14 / 64 'Kilolarım yüzünden ayak tırnaklarıma oje bile süremiyordum, merdivenleri çıkmak ise ölümdü' diyen Reyes işe beslenme düzenini değiştirmekle başladı. Düzensiz ve büyük öğünler yerine daha sağlıklı ve temiz beslenme alışkanlığı geliştirmeye başlayan büyükanne kısa sürede değişimi bedeninde hissetmeye başladı.

15 / 64 "Süreç boyunca, elma ve çilek gibi meyveler, sade yoğurt ile kahvaltı ettim. Öğle yemeğim salata ve proteinli salatalardan oluşuyordu ve akşam yemeği için çok fazla biftek ve balık yedim" diyen Reyes'in 3 ay sonraki halini gören tanıyamadı.

16 / 64 3 ayda 32 kilogram vermeye başaran 50 yaşındaki kadın bikini giyer hale geldi ve çok daha genç görünmeye başladı. "Gerçekten mutluyum, sadece fiziksel olarak değil, zihinsel olarak da. Bu tamamen hayatımı değiştirdi" dedi.

17 / 64 Diyete başladığı ilk günlerde zorlandığını da itiraf eden Reyes, "Yalan söylemeyeceğim, başlangıçta çok bitkin ve yorgumdum. ama biraz zaman geçtikçe ve vücudumdaki detoksu hissettikçe daha iyi hissetmeye başladım. Enerjim yükseldi" diye konuştu.

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20 / 64 DEĞİŞİM DEDİĞİN BÖYLE OLUR Kilo vermeye karar verdiler ve bakın nasıl değiştiler..

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