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Rektöre Twitter'dan bu mesajı atınca...

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 11.01.2018 12:26 | Son Güncelleme 5 saat önce

Bartın Üniversitesi Rektörü Orhan Uzun, sosyal medyadan kendisini kestane yemeye davet eden öğrencilere misafir oldu... Ortaya bu fotoğraflar çıktı...

Ortaya bu fotoğraflar çıktı

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'Kestane pişiriyoruz'

'Kestane pişiriyoruz'
Bartın Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Faruk Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından ev arkadaşıyla sobanın üzerinde kestane pişirirken çektiği fotoğrafa Rektör Uzun'u etiketleyerek, "Bütlere kaldık yüzümüz yok ama hocam yine de yanımızda olmanız bize moral olurdu" şeklinde mesaj attı.
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Rektör Uzun da Çelik’in paylaştığı fotoğrafa, "Moral bozmaya gerek yok. Şimdi daha çok çalışıp notlarınızı yükseltin. Bütünleme sınavlarınız bittiğinde çayınızı içmeye, sınav notlarınızı görmeye ziyaretinize geleceğim" yorumunu yaptı.
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Sınavların ardından öğrenci evini ziyaret eden Rektör Uzun, öğrencilerle kestane yiyerek sohbet etti.
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Uzun, "Öğrencilerimiz bütünleme sınavlarına kalmışlar, ben de sınavlarda başarılı olurlarsa geleceğime dair söz verdim. Onlar da başarılı oldular. Bu onların başarısında, ders çalışmalarında, daha ileri noktalara gelmelerinde bir motivasyon aracı olduysa bundan da çok büyük mutluluk duyarım" ifadesini kullandı.
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Çelik de sınavlara hazırlandıkları sırada sobanın üzerinde kestane pişirirken rektörü davet etmeyi düşünüklerini belirterek, "Rektör hocamız bütünleme sınavları bittiğinde geleceğini söyledi ve geldi. Evimize misafir oldu, çok mutlu olduk ve şaşırdık. Kendisine teşekkür ederiz" dedi.
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Çelik’in ev arkadaşı Davut Ceylan da "Her şey bir anda gelişti, hiç beklemiyorduk. Söz verdiğimiz gibi bütünleme sınavlarını da geçerek hocamızı güzel bir şekilde ağırladığımızı düşünüyorum. Biz şaşırdık, arkadaşlarımıza söylerken onlar da bizden daha çok şaşırdı. Teşekkür ediyoruz Orhan Uzun'a" ifadesini kullandı.
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Anahtar Kelimeler:
öğrenci rektör Bartın Üniversitesi

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Değişim bu olsa gerek...Önçeki yıllarda mümkün olmayan bir süpriz. Cesur öğrencilere ve tevazzu sahibi idarecilere teşekkürler, devamı gelmesi ümidiyle...
Halal olsun işte gençlerin böyle motive eden rektörlere ihtiyaçı var..
Uzun zamandır okuduğum en güzel en insancıl haber. Umarım hep böyle güzelliklerle karşılaşırız, haber için teşekkürler mynet
TEbrik ederim rektörü. Ama gençlerin sorunlarıyla da ilgilenmesini beklerim. Biz üniversiteden rektörün yüzünü görmeden mezun olduk. Gençler bizim gibi olmasın onlarla ilgilenen bir rektörleri olduğunu bilsinler
İlim,irfan canımı yediğimin kültürü...Dünya artık ufacık,rektörün burnu havalarda olmaması da kalenderliğini gösteriyor ki cevap da vermeyebilirdi!Hey Allahım nr günlere geldik ki sivil polislere öğrenci coplatan mantaliteden,ironiyle komedinin birleştiği öğrenci davetini kabul eden manteliteye...İki farklı toplumsal statünün de ne kestanesi çizilmiş nede birşey kaybetmişler karşılıklı.İyi ve doğru yoldayız,sevindirici...
Bu sakal nedir gençler? Siz nesiniz arap gençliğimisiniz?
Hele sol görüşlü biri çağırsın bakayım gidiyormu önceden kurgulanmış senaryoları yemeyi
Haci, hoca, ogrtmen taciz etti gibi haberlerin ardindan boyle bir davranisi takdir ederim. Hangi partiyi destekliyor veya yandasi olmasi umurumda degil. Zaten boyle olmasi gerekmiyor mu?
Çok güzel hareketler bunlar.
Hocamız sağ sol görüşlü farketmez. Çağıran yeter ki insan olsun,hayvan olmasın gider de gelir de.
NE VAR BUNDA ZATEN KENDİNİ BİLEN BİRİ BUNLARI YAPAR YAPMALI BİZDE ZAMANINDA ÇOK ÖĞRENCİ EVLERİNE GİTTİK SADECE BASIN YOKTU OLMASI DA GEREKMİYOR
Twitter'i biliyor musun?orada karşılıklı birbirlerini etiketlemişler,o nedenle dünya iyice küçüldü diye buna kastetmiştim.Ülkenin sadece MİT teşkilatı yok!!!görsel basın da;haber alma,haber arayışı ve takibi sürdürüyor!bu bir nevi şöyle açıklayabilirim:milyarlarca twitter kullanıcısı var,kimizin arkadaşları,ailesi birbirlerimizde ekli ki böyle olmasa da ilginç bir konu bulunursa ve hesap da herkese açık,takip edebiliyorsan haberi bulabilirsin sende.Burda önemli olan konu ise eskiden üniversite öğrencisi rektörü bile göremeden okuldan mezun olurdu.Buna rağmen öğrenci grubunu kırmayan bir rektör
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