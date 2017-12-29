Resimli Cuma mesajları - Kısa ve öz cuma mesajları

Son Güncelleme 4 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 29.12.2017 10:24 |4 saat önce

2017'in son Cuma günü mübarek olsun. 2017 yılının sonuna gelirken, 2018'i karşılamaya hazırlanırken yılın son Cuma günü Cuma mesajları ile yakınlarınızı sevindirebilirseniz. Mübarek Cuma gününü vesilesi ile çevrenizdekilerle duygularınızı ve günün anlam ve önemini paylaşabilirsiniz. İşte en güzel resimli Cuma mesajları...

Bir yılın sonuna daha geldik. 2017'inin son Cuma gününde Türkiye'de ve İslam aleminde müminler Cuma namazına gidecek, Cuma hutbesini dinleyecek ve kimileri de yakınları ile güzel Cuma mesajları paylaşacak. Biz de bu mübarek günün önemini ve iyi dileklerini sevdikleriyle paylaşmak için resimli Cuma mesajları derledik ve orijinal Cuma mesajları hazırladık.

Resimli Cuma mesajları - Kısa ve öz Cuma mesajları

2017'in son Cuma günü mübarek olsun. 2017 yılının sonuna gelirken, 2018'i karşılamaya hazırlanırken yılın son Cuma günü Cuma mesajları ile yakınlarınızı sevindirebilirseniz. Mübarek Cuma gününü vesilesi ile çevrenizdekilerle duygularınızı ve günün anlam v

1 / 18 resimli cuma mesajlari 1 Cumanız hayırlı olsun. Bu mübarek günde kinimizden, kibrimizden kurtulalım; günahlarımızı için Rabbimizden af dileyelim. Dualarımız arşa değsin.

2 / 18 resimli cuma mesajlari 2 Rabbimizin yarattığı bu dünyada tüm güzellikler ve iyilikler sizlerin olsun. Hayırlı Cumalar...

3 / 18 resimli cuma mesajlari 3 Mübarek Cuma gününde, dualarımızı sevdiklerimizle, yakınlarımızla ve sizin gibi güzel insanlarla olsun. Bu mübarek günde gününde siz ve ailenize hayırlı Cumalar ve dertlerinizden, tasalarınızdan kurtulmanızı dilerim.

4 / 18 resimli cuma mesajlari 4 Cumanız mübarek olsun. Rabbimizin yürekleri ferahlatan merhameti günahlarımızı affetsin. Tüm İslam aleminin Cuma gününü kutlarım.

5 / 18 resimli cuma mesajlari 5 Bu mübarek günde dualarımız tövbelerimiz kabul olsun. Sağlığımız daim, kazancımız hayırlı ve gönlümüz huzurlu olsun. Hayırlı Cumalar dilerim. Sen de bir Cuma mesajı paylaş ki Cuma günün maneviyatı tüm gönüllerde hissedilsin.

6 / 18 resimli cuma mesajlari 6 Dara düştün mü üzülme, eğilme, temiz vicdanın ve gönlünle çalşmaya sabretmeye devam et, Yaradan kaldırır seni ayağa. Mübarek Cuma gününüz hayırlara vesile olur inşallah.

7 / 18 resimli cuma mesajlari 6 Rabbimiz bu mübarek günlerde dualarımızın kabul etsin, ebediyette sevdiklerimizle buluşmayı nasip etsin. Siz ve sevdiklerinizin cuması hayırlı olsun.

8 / 18 resimli cuma mesajlari 7 İki bayram arasındayız ki bu mübarek Cuma gününü de bayram gibi olsun. Dualarınız kabul, gönlünüz hoşnut olsun. Mübarek Cuma gününü hayırlara vesile olsun.

9 / 18 resimli cuma mesajlari 8 Mübarek Cuma gününzde hastalar şifa, yoksulluklar derman, herkes huzur ve mutluluk bulsun. Rabbimiz sizi, bizi ve yakınlarımızı sevdikleri kullardan eylesin. Cumanız mübarek olsun.

10 / 18 resimli cuma mesajlari 9 Rabbimizin imanı samimi ve sağlam, çalışkan, minnettar kullarından olmamız dileğiyle Cuma gününüz mübarek olsun.

11 / 18 resimli cuma mesajlari 10 Bir Cuma sabahı daha geldi. Sabahlar, akşamları akşamlar sabahları getirsin; aç ellerini göğe kıl namazını et duanı ki sağlığımız huzurumuz daim olsun. Hayırlı Cumalar

12 / 18 resimli cuma mesajlari 11 Bu mübarek Cuma gününde imanımız gönlümüzü doldursun, Cuma namazında cemattimizle saflarımızı sıklaştıralım, dualarımız edelim, namazımızı kıllalım. Cumamız hayırlı olsun.

13 / 18 resimli cuma mesajlari 12 Maddi dünyada günlerimiz sayılı. İmanımız, sevaplarımız, günahlarımız ile manevi aleme hazırlanıyoruz. Mübarek Cuma gününü anlamını ve önemini unutmayalım. Hayırlı Cumalar...

14 / 18 resimli cuma mesajlari 13 Kindar olma, bu mübarek Cuma gününde kırgınlıklarımızı bitirelim, affetmenin erdemini öğrenelim, gönlümüzü imala dolduralım. Hayırlı Cumalar...

15 / 18 resimli cuma mesajlari 14 Rabbimiz mübarek Cuma gününde namazımızı ve dualarımızı kabul eylesin. Son nefesimizde Kelime-i tevhid getirmeyi nasip etsin, sevdiklerimizin, yakınlarımızın günahllarını af eylesin inşallah. Hayırlı Cumalar...

16 / 18 resimli cuma mesajlari 15 Rabbimizin nuru gönlünü aydınlatsın, mübarek Cuma gününde; sevapların eksik olmasın, duların kabul olsun. Hepimiz için hayırlı Cumalar...

17 / 18 resimli cuma mesajlari 16 Mübarek Cuma gününde Allah'ın selameti ve bereketi gönlü iman ile dolu olan herkesin üzerine olsun. Ya Rab bizi cennet kapılarından geçeceklerden eyle! Amin!