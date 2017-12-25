Resmen sınırları zorlamış!

Son Güncelleme 7 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 25.12.2017 07:49 |7 saat önce

Son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden biri Gigi Hadid. Seksi model saçlarının muhteşem görüntüsünün sırrını açıkladı.

Gigi Hadi sırrını açıkladı!

1 / 42 Dünyaca ünlü ABD'li model Gigi Hadid, sağlıklı saçlarının sırrını W Dergisi'ne açıkladı.

2 / 42 Hindistan cevizi yağı son yıllarda cilt bakımından saç bakımına, zayıflamadan sindirim düzenlemeye kadar pek çok alanda yaygın olarak kullanılıyor.

3 / 42 İnsanlar hindistan cevizi yağının sağlık ve güzellik açısından faydalarını keşfettikçe her geçen gün daha popüler hale geliyor. Ünlüler arasında da aynı şekilde popülerleşiyor. Geçtiğimiz günlerde Gigi Hadid parlak saçlarının sırrının hindistan cevizi yağı olduğunu açıkladı.

4 / 42 Bir dergiye röportaj veren 22 yaşındaki model işinin çok yoğun olmadığı günlerde saçlarını yıkamaya ara verdiğini itiraf etti. Saçını yıkamaya ara verdiği dönemde saçına hindistan cevizi yağı sürüp birkaç gün boyunca yıkamadan bekletiyor.

5 / 42 Hadid;"Boş zamanım olduğunda saçıma hindistan cevizi yağı sürüp yıkamıyorum. Duş alabilirsiniz tabii ki ama saçınızı topuz yapıp 3 gün kadar yıkamayın." dedi.

6 / 42 Günler sonra saçınızı yıkarken ilk olarak su yerine şampuan uygulamanız gerekiyor. Aksi halde saçınız yağlı kalabilir. Şampuan uygulayıp duruladıktan sonra bir kez daha şampuanlamalısınız. Gigi, bu yöntemle saçlarının parlak kaldığını söylüyor.

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10 / 42 GIGI HADID'İN KARDEŞİ PODYUMU SALLIYOR Seksi manken Gigi Hadid'in kardeşi Bella Hadid, podyumların yükselen yıldızları arasından gösteriliyor.

11 / 42 Gigi'den 1 yaş küçük olan Bella, ablasının sarışın görüntüsünün aksine çok daha koyu bir saç rengini tercih ediyor.

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