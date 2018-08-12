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Reuters Türkiye'de çekti!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 12.08.2018 09:01 | Son Güncelleme

Bu fotoğraflar, Antalya'da Toros Dağları'nın eteklerinde çekildi.

İstanbul, Ankara ve Konya'da üretilip kamyonlarla yaz mevsiminde Antalya'ya getiriliyorlar.

Antalya'da tarlalar halı açtı

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Toprak zemin üzerine seriliyorlar.
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Sayıları 25 bini bulan halılar için dünyada en iyi iklim burada.
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40 dereceyi bulan sıcaklık, gece yüksek nem.
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Yaklaşık 30 işçi boyalarından arındırmak için halıları yıkıyor, ipliklerini kesiyor.
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Ve güneşte halıları çeviriyor.
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Halılar iki buçuk ayın sonunda mükemmel renk tonuna ulaşıyor.
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Reuters foto muhabiri Ümit Bektaş, Antalya'daki rengarenk tabloyu havadan fotoğrafladı.
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Halıların çoğunluğu ABD ve Almanya'ya ihraç ediliyor.
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Türkiye halı ihracatından yılda yaklaşık 10 milyar dolar gelir elde ediyor. Bu rakam, dünyada Çin'den sonra Türkiye'yi ikinci sıraya taşıdı.
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Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, geleneksel el dokuması halıcılığı canlandırmak için kooperatif kurmayı planlıyor.
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Kooperatif, evlerinde halı dokuyan kadınların sayısını artıracak. Böylece kadınlar ev ekonomisine destek olacak ve yüzyıllardır süren geleneksel el halıcılığı yeniden canlanacak.
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Anahtar Kelimeler:
Antalya halı tarla

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