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Rihanna, o fotoğrafları ortaya çıkınca annesinden özür diledi

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 20.06.2018 12:00 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü yıldız Rihanna, katıldığı canlı yayında yayınlanan fotoğraflarını görünce annesinden özür diledi.

İşte Rihanna'ya soğuk terler döktüren o fotoğrafları...

Rihanna, annesinden özür diledi

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Rihanna, önceki gün Ocean's 8 filmindeki rol arkadaşlarıyla birlikte BBC'deki The Graham Norton Show'a konuk oldu.
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Sunucu Graham Norton, yayında; Rihanna'nın yıllardır gittiği barlar, restoranlar ve otellerden elinde kadehle çıkarken çekilmiş fotoğraflarını gösterdi.
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Bu karelerde elinde dolu bir bardakla mekandan çıkıp arabasına binerken görülen güzel şarkıcının, bir fotoğrafta dolu bir şişeyi götürmesi herkesi güldürdü.
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Norton, Rihanna'ya "Bu bardakları götürmek için izin aldın mı?" diye sorarken, fotoğraflara bakan Rihanna, "Sanırım bu, mekana kendi götürdüğüm kadehti. Onu aldığım otele geri götürüyordum" diyerek açıklama yaptı.
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Güzel yıldız, bir restorandan şişe götürdüğü kareyi görüp köşeye sıkışınca ise "Bunu annem de izleyecek, özür dilerim anne" dedi.
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İşte Rihanna'nın kadehli fotoğraflarından bazıları...
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