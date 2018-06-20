Rihanna, o fotoğrafları ortaya çıkınca annesinden özür diledi

İşte Rihanna'ya soğuk terler döktüren o fotoğrafları...

Rihanna, annesinden özür diledi

1 / 17 Rihanna, önceki gün Ocean's 8 filmindeki rol arkadaşlarıyla birlikte BBC'deki The Graham Norton Show'a konuk oldu.

2 / 17 Sunucu Graham Norton, yayında; Rihanna'nın yıllardır gittiği barlar, restoranlar ve otellerden elinde kadehle çıkarken çekilmiş fotoğraflarını gösterdi.

3 / 17 Bu karelerde elinde dolu bir bardakla mekandan çıkıp arabasına binerken görülen güzel şarkıcının, bir fotoğrafta dolu bir şişeyi götürmesi herkesi güldürdü.

4 / 17 Norton, Rihanna'ya "Bu bardakları götürmek için izin aldın mı?" diye sorarken, fotoğraflara bakan Rihanna, "Sanırım bu, mekana kendi götürdüğüm kadehti. Onu aldığım otele geri götürüyordum" diyerek açıklama yaptı.

5 / 17 Güzel yıldız, bir restorandan şişe götürdüğü kareyi görüp köşeye sıkışınca ise "Bunu annem de izleyecek, özür dilerim anne" dedi.

6 / 17 İşte Rihanna'nın kadehli fotoğraflarından bazıları...

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