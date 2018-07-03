Rita Ora annesiyle tatilde

Rita Ora, geçtiğimiz hafta sevgilisi ayağını emerken objektiflere yakalanmıştı...

Rita Ora bu kez annesiyle tatilde

1 / 111 Güzel şarkıcı Rita Ora dünya turnesine bir süre ara verdi ve annesiyle birlikte Monaco'da tatil yapmaya başladı.

2 / 111 Şarkıcı Rita Ora, son bir aydır İsveç, Türkiye, Dublin, New York derken dünyayı dolaşıyor ve konserler veriyordu.

3 / 111 Ancak Rita bu kez çalışmaya biraz ara verdi ve annesi Vera ile küçük bir kaçamak yapmaya karar verdi.

4 / 111 Ora ve çok benzediği annesi Vera, Pazartesi gününden beri Monaco'da tatil yapıyor.

5 / 111 27 yaşındaki şarkıcı ve annesi, özel jetleriyle şehre geldi.

6 / 111 Anne-kız, tatillerine başladığından beri Rita Ora Instagram'dan paylaşımlar yapmayı ihmal etmiyor.

7 / 111 Rita, Instagram'daki 13.6 milyon hayranı ile hem kendi fotoğraflarını hem de güzeller güzeli annesini paylaştı.

8 / 111 Ora, takipçilerinden yüzbinlerce beğeni ve yorum aldı.

9 / 111 Rita Ora, geçtiğimiz haftalarda son şarkısı "Girls"ün biseksüel deneyimlerini anlattığını itiraf etmişti.

10 / 111 Güzel şarkıcı bu açıklaması hayranlarından tepki almıştı.

11 / 111

12 / 111

13 / 111

14 / 111

15 / 111

16 / 111 RITA ORA'NIN AYAĞINI EMDİ Rita Ora, şezlongunda kitap okurken sevgilisi ayağını emdi.

17 / 111 Fakat Rita Ora sevgilisiyle ilgilenme niyetinde değildi.

18 / 111 Ünlü şarkıcı, sevgilisinin ilgisine karşılık vermek yerine kitabıyla ilgilenmeyi tercih etti. Romantik Toskana gezisinde ortaya çıkan bu ilginç görüntüler objektiflere saniye saniye yansıdı.

19 / 111 Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Rita Ora, Instagram hesabından tatil fotoğrafları paylaşmayı da ihmal etmedi.

20 / 111 İşte Rita Ora'nın beğeni yağmuruna tutulan o fotoğrafı...

21 / 111 TÜM GÖZLER ONA DÖNDÜ! Beverly Hills'de gece gezmesine çıkan Rita Ora, kıyafetiyle yine tüm dikkatleri üzerine çekti.

22 / 111 BEYAZ ELBİSESİYLE GÖZLERİ ŞAŞI ETTİ 27 yaşındaki pop şarkıcısı tüm vücudunu kaplayan transparan elbisesiyle kendisine bakan gözleri şaşı etti.

23 / 111 Dantel elbise, beyaz tülle tamamlanarak yırtmaçla hareketlendirilen dantel elbise gelinlikten ilham alınarak tasarlanmış.

24 / 111

25 / 111

26 / 111

27 / 111

28 / 111

29 / 111

30 / 111

31 / 111

32 / 111

33 / 111

34 / 111

35 / 111

36 / 111

37 / 111 Brit Awards'dan 24 saat sonra İtalya'ya gitmek için harekete geçen Rita Ora, uçakta iç çamaşırlarıyla yolculuk etti.

38 / 111 Özel jetle uçan güzel şarkıcı sosyal medyadaki paylaşımlarıyla ilginç yolculuğunu belgelemekten geri kalmadı.

39 / 111 Hala önceki gecenin etkisinde olduğunu itiraf eden Rita Ora, gideceği yere yolculuğu esnasında hazırlandı.

40 / 111 İşte o yolculuk esnasında yaşananlar...

41 / 111

42 / 111

43 / 111

44 / 111

45 / 111 Ünlü şarkıcının paylaştığı kareleri Photoshop harikası olarak gören kullanıcılar 27 yaşındaki şarkıcıyı eleştiri yağmuruna tutarken, beğenenlerse albüm kapağı kadar kusursuz bir kare olduğunu savundu.

46 / 111 İddialar karşısında sessizliğini koruyan güzel şarkıcının o pozlar...

47 / 111

48 / 111

49 / 111

50 / 111

51 / 111

52 / 111

53 / 111

54 / 111

55 / 111 RITA ORA'NIN ZOR ANLARI 60. Grammy Ödülleri, New York'taki Madison Square Garden'da gerçekleşen görkemli bir törenle sahiplerini buldu.

56 / 111 Elbette ki geceyi görkemli yapan, birbirinden ihtişamlı kıyafetleriyle geceye katılan konuklardı.

57 / 111 Bunların başında da şarkıcı Rita Ora geliyordu.

58 / 111 27 yaşındaki İngiliz şarkıcı, siyah kadife tuvaletiyle kusursuz görünüyordu.

59 / 111 Rita Ora kıyafeti yüzünden zor anlar da yaşadı.

60 / 111 Rita Ora, siyah stilettolarıtyla tamamladığı derin yırtmaçlı elbisesiyle yürümekte zorlandı.

61 / 111 Ünlü şarkıcı frikik vermemek için çok uğraştı ve geceyi kazasız kapatmayı başardı.

62 / 111 Hollywood'daki cinsiyet ayrımcılığını ve taciz olaylarını protesto eden ünlüler kırmızı halıya beyaz güllerle çıktı.

63 / 111 Rita Ora da straplez elbisesinin göğüs kısmına beyaz gül takmayı ihmal etmemişti.

64 / 111

65 / 111

66 / 111 RITA ORA'DAN ÜSTSÜZ PAYLAŞIM Şarkıcı Rita Ora, Grinin Elli Tonu filmini adeta yeniden çekti! 2015 yapımı filmde de küçük bir rolü olan Rita Ora, paylaştığı siyah beyaz fotoğrafla kalp atışlarını hızlandırdı.

67 / 111 27 yaşındaki şarkıcı, Aspen'de ünlü arkadaşlarıyla kayak tatili yapıyor.

68 / 111 Yeni yılı eksi 9 derecelik sıcaklığıyla Aspen'de karşılayan Rita Ora, çırılçıplak bir fotoğrafını paylaştı.

69 / 111 Ora, Damon Baker'ın çektiği fotoğrafın altına şu notu düştü:

70 / 111 "Merhaba ben Rita, tanıştığımıza memnun oldum 2018!"

71 / 111 Yeni yılı Sofia Richie ve Paris Hilton gibi isimlerle karşılayan şarkıcının model arkadaşları da onu yalnız bırakmadı. Aynı yılın Ağustos ayında ise ilk albümünü yayınlayan güzel yıldız, İngiltere'de hemen bir numaraya oturarak müzik piyasasında ne kadar iddialı olduğunu kanıtlamıştı.

72 / 111 1990 doğumlu Rita Ora, 2012 yılının Şubat ayında DJ Fresh ile birlikte yaptığı "Hot Right Now" adlı şarkıyla üne kavuşmuştu.

73 / 111 2017'Yİ BÖYLE KAPATTI 27 yaşınaki ünlü isim Instagram hesabından sadece tanga giydiği üstsüz fotoğrafını paylaştı. İçindeki serseriyi dinlediğini söyleyen Rita Ora, bu paylaşımıyla bütün dikkatleri üzerine çekti.

74 / 111 FOTOĞRAFLARI BEĞENİ YAĞMURUNA TUTTULAR Sansürlemek istediği bölgesini kollarıyla örten Ora, fiziğiyle hayranlarının büyük beğenisini topladı.

75 / 111 ALTIN DİŞ YAPTIRDI Rita Ora, geçtiğimiz günlerde de yaptırdığı altın dişle dikkatleri üzerine çekmişti.

76 / 111 Madonna, Rihanna, Lana Del Rey, Miley Cyrus, Lady Gaga, Charlie Sheen ve Justin Bieber’da görmüştük. Geçtiğimiz yıl ise ünlü model Kendall Jenner’ın kaplama yerine iki dişini çektirerek yerine altın diş taktırması yılın en konuşulan konusu olmuştu.

77 / 111 Bu kervana katılan son ünlü ise Rita Ora oldu. Paylaşımı, sosyal medyada takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

78 / 111 'ÇÜRÜK DİŞ GİBİ!' Kimi takipçileri ise Rita Ora'nın yaptığı değişimden memnun kalmadıklarını “Çürük diş gibi görünüyor” diyerek gösterdi.

79 / 111 Rita Ora'nın sosyal medyadaki diğer paylaşımları...

80 / 111

81 / 111

82 / 111

83 / 111

84 / 111

85 / 111

86 / 111

87 / 111

88 / 111

89 / 111

90 / 111

91 / 111

92 / 111

93 / 111

94 / 111

95 / 111

96 / 111

97 / 111

98 / 111

99 / 111

100 / 111

101 / 111

102 / 111

103 / 111

104 / 111

105 / 111

106 / 111

107 / 111

108 / 111

109 / 111

110 / 111