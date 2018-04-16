Rize'de ağızları açık bırakan ev!

Basri Solak, yapmaya başladığı evinin kolonlarından 4'ünü yerleştireceği yerde sorun yaşayınca çözümü bakın nerede buldu...

Rize'nin en tuhaf yapıları

1 / 33 Rize'nin Pazar ilçesi Şendere köyünde oturan Basri Solak, yeterli arazi olmadığı gerekçesiyle babaevinin çatısına taşıyıcı kolonları yerleştirdiği evi, onun da üzerine 2 katlı diğer evi inşa etti. Yamacın gerisine doğru sıralı evler, görenleri şaşırtıyor.

2 / 33 Rize’nin Şendere köyünde, eşi benzeri olmayan mimari yapıda ev inşa edildi. Basri Solak, arazi yetersizliği nedeniyle yamaca kurulu babaevinin çatısına taşıyıcı kolonları yerleştirdiği evi, onun da çatısına kolonları yerleştirdiği 2 katlı diğer evi inşa etti.

3 / 33 Mühendislik kurallarını altüst eden evleri görenler, kendilerini gülmekten alamazken, ev sahibi Solak ise zorlu arazi şartları nedeniyle bu yöntemin aklına geldiğini söyledi.

4 / 33 Evleri görenlerin şaşırdığını ve fotoğraf çektiğini anlatan Solak, “İmkanlar dahilinde mevcut yapıyı da değerlendirerek, böyle bir şey düşündük. Alttaki ev, babamın yaptığı ve yaşadığımız evdi.

5 / 33 Bende bir ev yapmak istedim. Alttaki evin çatısını kaldırıp, üzerine çıkmak yerine geriye doğru kat çıktık. En alttaki evde şu an ağabeyim oturuyor. Ara evi ise ambar olarak kullanıyoruz.

6 / 33 En üst iki katta ise ben ailemle oturuyorum. Zemini çok sağlamdır. Hiçbir sorun yok.

7 / 33 Arazi olmayınca şartlar bazen insanları bu tür uygulamaları hayata geçirmeye itiyor" diye konuştu.

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10 / 33 RİZE'NİN EN TUHAF OTELİ 'Tuhaf Otel' olarak anılmaya başlanan Oberj Otel'in işletmecileri, gülümseten kurallara yenilerini ekledi.

11 / 33 Rize'nin Çamlıhemşin İlçesi Ayder yaylasında faaliyetini sürdüren ve uyguladığı ilginç kurallar nedeniyle artık, 'Tuhaf Otel' olarak anılmaya başlanan Oberj Otel'in işletmecileri, gülümseten kurallara yenilerini ekledi.

12 / 33 Otelin girişine konulan tabelalardaki yeni kural listelerinde, "Burası Tuhafiye Otel'dir. Burada tuhaf şeylerle karşılaşabilirsiniz. Ama tuhaf şeyler talep edemezsiniz” gibi ilginç ifadelere yer verildi.

13 / 33 Ayder Yaylası'na hakim bir noktada patika yoldan yürünerek ulaşılan ve Fransızca'da 'Dağ Evi' anlamına gelen Oberj adı verilen otelin sıradışı kurallarına yenileri eklendi.

14 / 33 5 yıl önce uygulamaya koyduğu kurallar ile gündeme gelen otel artık 'Tuhaf Otel' olarak anılmaya başlandı. Otelin yeni kuralları hem otele konulan, hem de otele giden patika yol üzerine dizilen tabelalarla duyuruldu. Otele gelenler resepsiyonda, merdivenlerde, odalar ve tuvaletlerde kural listeleri ile karşı karşıya kaldı.

15 / 33 Oberj Otel'in yeni kuralları şöyle:

16 / 33 Burası tuhafiye oteldir. Burada tuhaf şeylerle karşılaşabilirsiniz. Ama tuhaf şeyler talep edemezsiniz.

17 / 33 Oda katlarına ayakkabı ile girilmez. Askeri kortejde yürür gibi topukları vurarak yürümeyiniz.

18 / 33 Sanki odalarımız otoparka bakıyormuş gibi manzaralı oda kaprisi yapmayınız.

19 / 33 Akşam yemekleri set menüdür. Yemek saatlerine uyunuz. Sonra meze payınızı yediklerinde gözünüz dolup dudaklarınız titremesin.

20 / 33 Yürüyüşten gelen gruplarımız erken yatabilir. Gürültü yapanlardan dolayı uykusuz kalan yorgun insanların soluğunu ensenizde hissetmemek için desibeli düşürün.

21 / 33 Oda anahtarlarını yanınızda götürüp ne yapıyorsunuz çok merak ediyoruz. Yedek anahtar yaptırmaktan bize gına geldi.

22 / 33 WI-FI İnternet hizmetini fotoğraf paylaşın, like edin, check-in yapın diye sunuyoruz. Film downland edip kotamızı doldurun diye değil.

23 / 33 EN DİKKAT ÇEKEN ESKİ KURAL Bu arada otelin kuralları listesinde eskiden bu yana yer alan, "Odalarda ses izolasyonu yoktur. Ah derseniz yan odada duyulur. Ateşli çiftlere önemle duyurulur" kuralı hala daha en çok dikkat çeken kural olma özelliğini sürdürüyor

24 / 33 "Herkes bilmeden Butik Otel açıyor. Bizde tuhaf kurallarımız olduğu için, 'Tuhaf Otel' açalım dedik ve dünyanın ilk ve tek 'Tuhafiye Oteli' diye bir slogan bulduk. Kurallarımıza bazı yenilikler getirdik.

25 / 33 Ahşap ve yayla oteli olduğu için kendine has kuralları var. Bina ahşap olduğu için ses yan odalarda duyuluyor. İhtiyaç duyulan bu kuralları esprili bir dille anlattık. Kuralları düz bir mantıkla müşteriye söylesek tepki alabilirdik, biraz garipsenebilirdi.

26 / 33 Ama esprili bir dille olunca müşterilerimiz kuralları daha hoş karşılayabiliyor. En çok, 'Ahşap katlarda ses izolasyonu yoktur. 'Ohh' derseniz yan odada duyulur. Ateşli çiftlere önemle duyurulur' kuralı dikkat çekti. Bu kural çok eğlenceli bulunuyor. Zaten kurallarımız ilginç ve komik.”

27 / 33 "Böyle otel başka yerde bulamazsınız. Sanki birkaç yüzyıl geriye gitmiş ama aynı zamanda günümüz teknolojisini yaşıyormuş gibi his veriyor.

28 / 33 Burası gerçekten en tuhaf otel. Kendine özgü kuraları var. Hem gelenleri, hem otel yönetimini eğlendiren kurallar var ama bu kurallar gerçek” değerlendirmesinde bulundu.

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