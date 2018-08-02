Rize'de sel felaketi

Rize’nin Merkeze bağlı Kömürcüler köyündeki derenin taşması sonucu Muradiye beldesi ile şehir merkezi arasındaki ulaşımı sağlayan yol kapandı.

Rize'yi sel vurdu

1 / 25 Bazı araçlar akıntıya kapılarak sürüklendi, bazıları su altında kaldı.

2 / 25 Dere kenarında bulunan 7 katlı bina, yıkılma tehlikesine karşı tahliye edildi.

3 / 25 Merkeze bağlı Güzelyurt, Güneysu ilçesine bağlı Yukarıislahiye köyleri ile Kalkandere ilçesinde bazı vatandaşların heyelan ve taşkın sonucu ev ve derede mahsur kaldıkları öğrenildi.

4 / 25 İhbar üzerine AFAD, jandarma ve ilgili kurumların ekipleri, mahsur kalanları kurtarmak için çalışma gerçekleştiriyor. Ekipler, yol açma çalışmalarına da devam ediyor.

5 / 25 VALİ BEKTAŞ: CAN KAYBI YAŞANMAMASI SEVİNDİRİCİ Rize Valisi Erdoğan Bektaş, yağmur ve toprak kaymasına bağlı can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirterek, "Güzelyurt'ta mahsur kalan vatandaşlarımızı AFAD ve jandarma ekiplerimiz güvenli bölgeye aldı. Gerekli çalışmalar sürdürülüyor." dedi.

6 / 25 Bektaş, yağışların ardından bölgedeki tarım arazilerinde toprak kaymaları meydana geldiğini söyledi. Bektaş, "Derelerin taşması ve yollara rüsubat taşıması sonucu özellikle Muradiye bölgesinde yolun belli bölümlerinde kapanmalar oldu. Bölgede incelemelerimizi sürdürüyoruz, ekiplerimiz de çalışmalarına devam ediyor" diye konuştu.

7 / 25 Yağışın durduğunu ancak ara ara devam edeceği uyarısında bulunulduğuna dikkati çeken Bektaş, şu bilgileri verdi: "Biz de vatadaşlarımızı bilgilendiriyoruz. Bazı vatandaşlarımız evlerini tedbir amacıyla boşalttı. Yağmur ve toprak kaymasına bağlı can kaybımızın olmaması sevindirici. Güzelyurt'ta mahsur kalan vatandaşlarımızı AFAD ve jandarma ekiplerimiz güvenli bölgeye aldı. Gerekli çalışmalar sürdürülüyor."

8 / 25 Bektaş, Güneysu ilçesine bağlı Yukarı islahiye bölgesinde ormana gidenlerin mahsur kaldığı yönünde ihbar olup olmadığı sorusu üzerine, "Herhangi bir can güvenliği sıkıntıları yok. Yolun kapalı olması nedeniyle güvenli bölgede bekliyorlar. Arkadaşlarımız onları da bulunduğu bölgeden alacaklar" yanıtını verdi. Öte yandan, bölgede mahsur kalan 6 kişinin ekipler tarafından kurtarıldığı, bazı kişilerin ise kendi imkanlarıyla güvenli bölgeye ulaştıkları öğrenildi.

9 / 25 NTV’ye konuşan Muradiye Belde Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı, “Köprü ve menfezler yok oldu. Zor durumdayız, felekatle karşı karşıyayız. Şu anda can kaybımız yok, mahsur kalanlar var” diye konuştu. Yedi katlı bir binanın tahliye edildiğini ifade eden Balcı, "Binanın çökme riski yok. Tedbir olarak binadakileri tahliye ettik. Dere kenarındaki bu binanın çaresine bakılmalı. Tarım arazilerinde büyük hasar var. Her ağustosta bunu yaşıyoruz. Bu derenin yeniden ele alınması gerekiyor" dedi.

10 / 25 Belediye Başkan Balcı, sosyal medya hesabından “Allah’ım yardım et batıyoruz” paylaşımı yaptı.

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