Rodrigo Alvez şaşkına çevirdi! Meğer zayıflamak için

Her daim kendisinden bahsettirmeyi başaran Rodrigo Alvez, zayıflamak için bakın ne yapıyormuş...

Rodrigo Alves yine şaşkın çevirdi

1 / 64 Gösteri dünyasındaki Barbie bebek modasının erkek versiyonu olan Ken Bebek akımının önde gelen temsilcisi olarak tanınan Rodrigo Alves, kilo vermek için hamam böceği sütü içtiğini açıkladı.

2 / 64 Rodrigo Alves, hamam böceği sütünün yararlarını anlatmayı da şöyle sürdürdü: "Hamam böceği sütü karbonhidrat ve şeker de içermiyor.

3 / 64 Bu yüzden de Los Angeles'ta yaşayan ünlüler arasında çok popüler" diye konuştu. Her ne kadar ilk anda kulağa tuhaf gelse de hamam böceği sütü son yılların yükselen beslenme trendleri arasında ilk sırada yer alıyor.

4 / 64 Hamam böceği sütü, son birkaç yıldır "süper besin" olarak nitelendiriliyor, Aslında tüm hamam böcekleri süt vermiyor.

5 / 64 Sadece genç yaşta doğum yapan tek hamam böceği türü olan diploptera punctate yavrularını beslemek için süt üretiyor."

6 / 64 YİNE AMELİYAT MASASINA YATTI! Ken'e benzemek için defalarca ameliyat masasına yatan Rodrigo Alves, hayalindeki görünüm için bir kez daha harekete geçti.

7 / 64 Soluğu Prag'da alan Rodrigo Alves, mükemmelin peşinde olduğunu söyledi.

8 / 64 Rodrigo Alves, düzenli olarak geçirdiği estetik ameliyatlar sebebiyle doktorlar tarafından pek çok kez uyarılmıştı.

9 / 64 Uzmanların uyarısını dikkate almayan Alves, istediği görünüme kavuşma psikolojisinin esiri olmuş gibi gözüküyor.

10 / 64 Yaptırdığı uygulama sonrası doktoruyla objektif karşısına geçmeyi de ihmal etmeyen Rodrigo Alves, görünüşünden oldukça memnun gözüküyordu.

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19 / 64 34 yaşındaki Alves, herkesin Time's Up kampanyasını desteklemek için için siyah giyinerek geldiği Altın Küre Ödül gecesine beyaz giyerek katılmıştı.

20 / 64 Bu durumdan rahatsız olan Rodrigo Alves, harekete destek verdiğini göstermek için saçlarını siyaha boyattı.

21 / 64 Platin saçlarıyla görmeye alışkın olduğumuz Alves'in bu hareketi büyük takdir topladı.

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29 / 64 ESKİ HALİ ORTAYA ÇIKTI! 'Ken' bebek gibi görünmek için defalarca bıçak altına yatıp, yaklaşık 2,5 trilyon harcayan Rodrigo Alves'in, 10 yıl önce çekilen fotoğraflarını Daily Mail gazetesinde paylaştı

30 / 64 Alves, 2006'da çekilen görüntülerde henüz 24 yaşında.

31 / 64 Şüphesiz moda için gelecekteki yeteneklerini ima eder gibi.

32 / 64 Poz verirken oldukça mutlu gözüken Rodrigo Alves'in görenleri şaşırtan fotoğrafları...

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43 / 64 SON HALİ ŞOKE ETTİ! Onu bu kadar meşhur yapan şey ise, kafasındaki görünüme sahip olabilmek için toplamda 400.000 doları gözden çıkartması!

44 / 64 Pek çok kere bıçak altına yatan Alves'in hayran sayısı oldukça fazla.

45 / 64 Ken'e benzemek için onlarca kez bıçak altına yatan Alves'in son halini görenler şoke oldu.

46 / 64 Yüzüne peeling yapmak isterken kimyasal bir madde yüzünden yüzünün yandığını söyleyen Alves fotoğraflarının çekilmesini istemedi.

47 / 64 Alves daha önce de defalarca ameliyat ettirdiği burnuyla sorun yaşamıştı.

48 / 64 Bir türlü istediği görünüme sahip olamayan Alves, burnu için defalarca operasyon geçirdi ancak daha sonra burnunda bir çukur oluşmaya başladı.

49 / 64 Kısa bir sürede burnu çürümeye başlayan Alves, aynaya bakamaz hale geldi ve apar topar hastaneye kaldırıldı.

50 / 64 Doktorlar tam 42 kez ameliyat olan Alves'in vücudunun bu durumu kabul etmediğini ve tedavisinin çok güç olduğunu söyledi.

51 / 64 Ancak Alves bu olayın ardından toparlanmayı başardı.

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