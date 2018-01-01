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Rus blog yazarından baş döndüren kareler

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 01.01.2018 11:01 | Son Güncelleme 5 saat önce

Ninelly isimli blog yazarı kadınların güzel bir arka planla birleştiğinde masalsı kareler elde edilebileceğini düşünüyor. İşte o fotoğraflar...

Bolgger Ninelly'den muhteşem paylaşımlar

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Rusya'da Nina isimli bir blog yazarı, dünyayı karış karış gezerek rüya gibi fotoğraflar çekiyor.
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25 yaşındaki genç kızın kendi tasarladığı fırfırlı elbiseleriyle çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi görüyor.
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Fotoğraflarını "elbise hikayelerim" (#yDressStories) başlığı altında paylaşan genç blogger, kısa sürede binlerce takipci kazandı. Nina'nın gezdiği ülkeler ve paylaştığı fotoğraflar... - Kapadokya, Türkiye
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Batum, Gürcistan
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Moskova Devlet Üniversitesi
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Hindistan
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Kapadokya, Türkiye
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Milano, İtalya
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San Marco, Venedik, İtalya
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Hindistan
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Hindistan
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Wai-o-tapu, Yeni Zelanda
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İskoçya
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Kırım
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Livigno, İtalya
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Hindistan
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Moskova, Rusya
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Yeni Zelanda
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Duncansby Stacks, UK
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Moskova, Rusya
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Taç Mahal, Hindistan
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Ukrayna
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Kızıl Meydan, Moskova, Rusya
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Rusya
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Kırım
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Kırım
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Birleşik Krallık
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İngiltere
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Kırım
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Kırım
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Moskova Üniversitesi Botanik Bahçeleri, Rusya
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Gürcistan
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Hindistan
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İspanya, Sevilla
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İtalya
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İsviçre
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Ukrayna
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Braies Gölü, İtalya
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Braies Gölü, İtalya
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Yeni Zelanda
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Rusya
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Venedik, İtalya
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Gürcistan
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Yeni Zelanda
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Hindistan
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İsviçre
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Hindistan
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Tac Mahal, Hindistan
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Yeni Zelanda
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Wai-o-tapu, Yeni Zelanda
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blog Blogger kadın Ninelly

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