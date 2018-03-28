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Rus güzelin mesleğini duyan kulaklarına inanamıyor

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 28.03.2018 08:19 | Son Güncelleme

Kostyunina isimli Rus güzel paylaşımlarıyla sosyal medyada büyük ses getiriyor.

23 yaşındaki Kostyunina, verdiği pozlar kadar mesleğiyle de üzerine büyük ilgi toplamayı başarıyor.

Rus hakem Kostyunina sosyal medyayı salladı

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Rusya'nın Krasnoyarsk kentinde doğan Kostyunina, yerel Yenisey Krasnoyarsk taraftarı. Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla birlikte internette ünlenen Kosyunina, Rusya'nın en seksi hakemi olarak anılmaya başladı.
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Futbol tutkusunun okul zamanlarında başladığını belirten Kostyunina "Okulda derslerden sonra sınıf arkadaşlarımla futbol oynardım. Sonra bir kadın futbol takımında oynamam istendi. Ardından da bazı maçlarda hakemlik yapmamı istediler. İşi sevdim ve kendimi buna adamaya karar verdim.
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Kostyunina, hakemlik serüvenine yeni başladığını, ancak günün birinde FIFA Dünya Kupası'nda hakem olmayı istediğini ifade etti.
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İngiltere Prömiyer Lig maçlarını izlediğini, Manchester United'ı desteklediğini ve Harry Kane'in en sevdiği futbolcu olduğunu belirtti.
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Kostyunina, 14 Haziran'da Rusya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek Dünya Kupası'na katılacağını söyledi.
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Kostyunina "Bu sadece ülkemiz için değil, tüm dünya için muazzam bir etkinlik. Hepimizi birleştiren bir futbol şöleni. Geçen yıl Konfederasyon Kupası maçlarına gitmiş, çok etkilenmiştim. Dünya Kupası için sabırsızlanıyorum" dedi.
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Şampiyonada Sbornaya takımına güvendiğini ve Rusya için en iyi sonuçları dilediğini belirten Kostyunina, Sbornaya takımının grup aşamasına yükselebileceğinden emin olduğunu söyledi.
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Kostyunina, Rusya takımının grup aşamasına yükselememesi halinde de Almanya'yı destekleyeceğini ifade etti.
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Kostyunina'nın sosyal medyadaki diğer paylaşımları...
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Anahtar Kelimeler:
Rusya hakem

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