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Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı!

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 06.01.2018 14:10 | Son Güncelleme 4 saat önce

Rus kadınlarına göre, güzellik yalnızca kendini nasıl göstereceğini bilmekten geçiyor. Ancak onlar için görüntü her zaman en önemli şey değil. Gerçek güzellik doğallık ve sağlığın birleşiminden oluşuyor.

Güzelliklerinin nedeni ortaya çıktı

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Rus yayın kurumu Sputnik Rus kadınların güzellik ipuçlarını paylaştı.
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Yumuşak ve iyi taranmış saçlar: Rusya’da kadın güzelliğinin en önemli unsurlarından biri saçlar.
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Saçlarının bakımına özen gösterip günün sonunda parlak ve sağlıklı saçlara sahip olmak önemli.
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Topuklu ayakkabılar, aksesuarlar, çantalar, sıkı bacaklar, tüy toplama rulosuyla temizlenmiş pürüzsüz kıyafetler Rus kadınlarının görüntüleri için dikkat ettikleri şeyler arasında.
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Rus kadınlarına göre, zarif bir kadın iç çamaşırının görünmesine izin vermez ve iç çamaşırının olmaması dışarıdan görünen sütyen askılarından ve dikiş izlerinden her zaman daha iyidir.
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İyi bir görünüm için pahalı görünen ucuz kıyafetler tercih edilebilir. Ancak doğru parçalar tercih edilmeli.
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Ayrıca Rus kadınları ucuza aldıkları bir şeyin terzide yaptırdıkları küçük değişikliklerle daha pahalı görünmesini ve kendilerine daha uygun hale gelmesini sağlıyor.
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Doğru renk seçimi Rus kadınlarının kıyafetlerinde en çok dikkat ettikleri konular arasında.
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Doğal renkleri tercih eden kadınlara göre en kaliteli görünüm sağlayan renkler bej, siyah, gri ve beyaz.
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
admin sen nasıl bir safsın bu haberi yaptın bu kadınlara çuval geçir üstlerine yine güzeller güzellik giysiyle değil allah vergisidir
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