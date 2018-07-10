Rus kız dünyanın en 'güzeli' seçilmişti! Türkiye âşığı çıktı...

Rus güzel Anastasia Knyazeva, modellik yapmaya daha 4 yaşında başlamıştı.

Dünyanın en güzel kızı meğer Türkiye aşığıymış!

1 / 24 Dünyanın en güzel kız çocuğu olarak anılan ve reklam anlaşmalarından servet kazanan Rus Anastasia Knyazeva'nın Türkiye'de olduğu ortaya çıktı...

2 / 24 Daha 4 yaşında modellik ile tanışan küçük kız, “dünyanın en güzel kızı” ve “yaşayan oyuncak bebek” olarak tanımlanıyor. Dünya çapında, özellikle Rusya’da, modellik yapıyor.

3 / 24 Haziran 2011 doğumlu, Anastasiya Knyazeva şimdi 7 yaşında. Küçük Anastasiya, 6 yaşındayken “dünyanın en güzel kızı” lakabını almıştı.

4 / 24 Mavi gözleri ve düz kumral saçları olan küçük kız, bu özellikleri yüzünden “yaşayan oyuncak bebek” olarak da adlandırılıyor.

5 / 24 4 yaşında Rusya’nın çocuk markaları için modellik yapmaya başladı. Kız çocuğu bu yaz iki kez Türkiye'ye geldi.

6 / 24 6 yaşında lakabını aldıktan sonra uluslararası markalar için çalışmaya başladı. Böylece, dünya çapında ünlü oldu.

7 / 24 Instagram’da bulunan hesabını 1,2 milyon kişi takip ediyor. Hesap annesi tarafından kontrol ediliyor ve 2014’den beri açık. Fotoğraf çekimleri ve gündelik resimleri bu hesapta paylaşıyor.

8 / 24 Paylaştığı her fotoğraf binlerce beğeni ve yorum alıyor. Bazı fotoğrafları 50 binden fazla beğeniliyor. Bir videosu 1,2 milyon kez izlendi.

9 / 24 O fotoğraflardan birkaçı onun Türkiye’ye geldiğini gösterdi.

10 / 24 Anastasiya, Haziran'daki doğum gününden önce Türkiye’ye tatile geldi.

11 / 24 1 Haziran’da, Antalya’daki bir tema parkında fotoğrafları paylaşılan güzel kız orada birkaç gün geçirdi.

12 / 24 Kostüm partisine kırmızı bir elbise ile katıldı. Tema parkında tatil de yapmış oldu.

13 / 24 Türkiye’deki tatilinde annesi ve abisi de yanındaydı.

14 / 24 Antalya’da güzel bir tatil geçirdiklerini ve ayrılmak istemediklerini yaptıkları paylaşımda belirttiler.

15 / 24 Anastasiya Knyazeva ve ailesi 10 Haziran’da Rusya’ya döndü.

16 / 24 Ülkelerine döndükten sonra başka bir yeri daha gezdiler.

17 / 24 Batum'a giden aile, orada da güzel vakit geçirdiklerine dair paylaşımlar yaptılar.

18 / 24 Paylaşılan bu fotoğrafın altına, Anastasiya'nın annesi özellikle Batum'un manzarasını çok sevdiklerini ekledi.

19 / 24 Dün Anastasiya Knyazeva, ailesi ile beraber Antalya’ya geri döndü. Bu aralar farklı bir otelde tatil yapıyorlar.

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