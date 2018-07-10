Rus kız dünyanın en 'güzeli' seçilmişti! Türkiye âşığı çıktı...

Rus güzel Anastasia Knyazeva, modellik yapmaya daha 4 yaşında başlamıştı.
Dünyanın en güzel kızı meğer Türkiye aşığıymış!
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Dünyanın en güzel kız çocuğu olarak anılan ve reklam anlaşmalarından servet kazanan Rus Anastasia Knyazeva'nın Türkiye'de olduğu ortaya çıktı...
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Daha 4 yaşında modellik ile tanışan küçük kız, “dünyanın en güzel kızı” ve “yaşayan oyuncak bebek” olarak tanımlanıyor. Dünya çapında, özellikle Rusya’da, modellik yapıyor.
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Haziran 2011 doğumlu, Anastasiya Knyazeva şimdi 7 yaşında. Küçük Anastasiya, 6 yaşındayken “dünyanın en güzel kızı” lakabını almıştı.
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Mavi gözleri ve düz kumral saçları olan küçük kız, bu özellikleri yüzünden “yaşayan oyuncak bebek” olarak da adlandırılıyor.
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4 yaşında Rusya’nın çocuk markaları için modellik yapmaya başladı. Kız çocuğu bu yaz iki kez Türkiye'ye geldi.
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6 yaşında lakabını aldıktan sonra uluslararası markalar için çalışmaya başladı. Böylece, dünya çapında ünlü oldu.
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Instagram’da bulunan hesabını 1,2 milyon kişi takip ediyor. Hesap annesi tarafından kontrol ediliyor ve 2014’den beri açık. Fotoğraf çekimleri ve gündelik resimleri bu hesapta paylaşıyor.
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Paylaştığı her fotoğraf binlerce beğeni ve yorum alıyor. Bazı fotoğrafları 50 binden fazla beğeniliyor. Bir videosu 1,2 milyon kez izlendi.
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O fotoğraflardan birkaçı onun Türkiye’ye geldiğini gösterdi.
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Anastasiya, Haziran'daki doğum gününden önce Türkiye’ye tatile geldi.
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1 Haziran’da, Antalya’daki bir tema parkında fotoğrafları paylaşılan güzel kız orada birkaç gün geçirdi.
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Kostüm partisine kırmızı bir elbise ile katıldı. Tema parkında tatil de yapmış oldu.
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Türkiye’deki tatilinde annesi ve abisi de yanındaydı.
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Antalya’da güzel bir tatil geçirdiklerini ve ayrılmak istemediklerini yaptıkları paylaşımda belirttiler.
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Anastasiya Knyazeva ve ailesi 10 Haziran’da Rusya’ya döndü.
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Ülkelerine döndükten sonra başka bir yeri daha gezdiler.
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Batum'a giden aile, orada da güzel vakit geçirdiklerine dair paylaşımlar yaptılar.
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Paylaşılan bu fotoğrafın altına, Anastasiya'nın annesi özellikle Batum'un manzarasını çok sevdiklerini ekledi.
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Dün Anastasiya Knyazeva, ailesi ile beraber Antalya’ya geri döndü. Bu aralar farklı bir otelde tatil yapıyorlar.
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