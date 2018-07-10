HABER

Rus kız dünyanın en 'güzeli' seçilmişti! Türkiye âşığı çıktı...

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 10.07.2018 07:26 | Son Güncelleme

Dünyanın en güzel kız çocuğu olarak seçilen Anastasia Knyazeva, Türkiye aşığı çıktı.

Rus güzel Anastasia Knyazeva, modellik yapmaya daha 4 yaşında başlamıştı.

Dünyanın en güzel kızı meğer Türkiye aşığıymış!

1 / 24

Dünyanın en güzel kız çocuğu olarak anılan ve reklam anlaşmalarından servet kazanan Rus Anastasia Knyazeva'nın Türkiye'de olduğu ortaya çıktı...
2 / 24

Daha 4 yaşında modellik ile tanışan küçük kız, “dünyanın en güzel kızı” ve “yaşayan oyuncak bebek” olarak tanımlanıyor. Dünya çapında, özellikle Rusya’da, modellik yapıyor.
3 / 24

Haziran 2011 doğumlu, Anastasiya Knyazeva şimdi 7 yaşında. Küçük Anastasiya, 6 yaşındayken “dünyanın en güzel kızı” lakabını almıştı.
4 / 24

Mavi gözleri ve düz kumral saçları olan küçük kız, bu özellikleri yüzünden “yaşayan oyuncak bebek” olarak da adlandırılıyor.
5 / 24

4 yaşında Rusya’nın çocuk markaları için modellik yapmaya başladı. Kız çocuğu bu yaz iki kez Türkiye'ye geldi.
6 / 24

6 yaşında lakabını aldıktan sonra uluslararası markalar için çalışmaya başladı. Böylece, dünya çapında ünlü oldu.
7 / 24

Instagram’da bulunan hesabını 1,2 milyon kişi takip ediyor. Hesap annesi tarafından kontrol ediliyor ve 2014’den beri açık. Fotoğraf çekimleri ve gündelik resimleri bu hesapta paylaşıyor.
8 / 24

Paylaştığı her fotoğraf binlerce beğeni ve yorum alıyor. Bazı fotoğrafları 50 binden fazla beğeniliyor. Bir videosu 1,2 milyon kez izlendi.
9 / 24

O fotoğraflardan birkaçı onun Türkiye’ye geldiğini gösterdi.
10 / 24

Anastasiya, Haziran'daki doğum gününden önce Türkiye’ye tatile geldi.
11 / 24

1 Haziran’da, Antalya’daki bir tema parkında fotoğrafları paylaşılan güzel kız orada birkaç gün geçirdi.
12 / 24

Kostüm partisine kırmızı bir elbise ile katıldı. Tema parkında tatil de yapmış oldu.
13 / 24

Türkiye’deki tatilinde annesi ve abisi de yanındaydı.
14 / 24

Antalya’da güzel bir tatil geçirdiklerini ve ayrılmak istemediklerini yaptıkları paylaşımda belirttiler.
15 / 24

Anastasiya Knyazeva ve ailesi 10 Haziran’da Rusya’ya döndü.
16 / 24

Ülkelerine döndükten sonra başka bir yeri daha gezdiler.
17 / 24

Batum'a giden aile, orada da güzel vakit geçirdiklerine dair paylaşımlar yaptılar.
18 / 24

Paylaşılan bu fotoğrafın altına, Anastasiya'nın annesi özellikle Batum'un manzarasını çok sevdiklerini ekledi.
19 / 24

Dün Anastasiya Knyazeva, ailesi ile beraber Antalya’ya geri döndü. Bu aralar farklı bir otelde tatil yapıyorlar.
20 / 24

21 / 24

22 / 24

23 / 24

24 / 24

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anastasia Knyazeva Rus Türkiye model

En Çok Okunan Haberler

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

Yeni kabine açıklandıktan sonra dolar ne kadar oldu? Dolar kuru fırladı

Yeni kabine açıklandıktan sonra dolar ne kadar oldu? Dolar kuru fırladı

Son dakika: Yeni sistemin ilk KHK'ları yayımlandı! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler oldu

Son dakika: Yeni sistemin ilk KHK'ları yayımlandı! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler oldu

Erdoğan yeni kabineyi açıkladı! İşte bakan olan isimler! Yeni bakanlar kimler oldu? (Bakanlar Kurulu 2018)

Erdoğan yeni kabineyi açıkladı! İşte bakan olan isimler! Yeni bakanlar kimler oldu? (Bakanlar Kurulu 2018)

Yeni kabine dış basında: 'Piyasalar Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı iyi karşılamayacak'

Yeni kabine dış basında: 'Piyasalar Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı iyi karşılamayacak'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi nedir? Yeni sistemle neler değişecek?

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi nedir? Yeni sistemle neler değişecek?

17 yaşındaki Alyssa Carson Mars’a ayak basan ilk insan olmaya hazırlanıyor

17 yaşındaki Alyssa Carson Mars’a ayak basan ilk insan olmaya hazırlanıyor

Ünlü isim son paylaşımıyla alay konusu oldu!

Ünlü isim son paylaşımıyla alay konusu oldu!

Plastik şişeyi öyle bir şeye dönüştürdü ki...

Plastik şişeyi öyle bir şeye dönüştürdü ki...

Bu ülkeler Türkiye'den vize istemiyor

Bu ülkeler Türkiye'den vize istemiyor

Detayları fark etmekte ne kadar iyisiniz?

Detayları fark etmekte ne kadar iyisiniz?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.