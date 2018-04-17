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Rus kızların kayak rekoru

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 17.04.2018 09:31 | Son Güncelleme

Daha önce kırılan rekorları hiçe saymak için bir araya gelen 1525 kişi bikini ile buz gibi soğuğa meydan okudu.

Sibirya'daki 5 derecelik ilkbahar gününde kayak takımlarını kapan kara koştu. Korkusuz kadınlar nakın nasıl görüntülerin ortaya çıkmasına sebep oldu...

Kar üstünde bikiniyle kayak yaptılar

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Uganda, Kanada, İsveç gibi soğuğa kafa tutan pek çok ülkeden rekor denemeleri geliyor.
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Bu sefer yapılan deneme ise Kemerovo'da gerçekleştirildi.
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Hava sıcaklığının 5 derece hissedildiği Sibirya'daki Sheregesh'de bikinili güzeller, soluğu kayak pistinde aldı.
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'Bu görüntüler Sibiryalı kadınların ne kadar çılgın ve korkusuz olduklarının kanıtı. hava harika, İnsanlar neşeli. Burada olmayan çok fazla şey kaçırdı.' diyen Kristina Tikhomirova yarışı birincilikle tamamladı.
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İşte 1525 kişinin katıldığı etkinlikten görüntüler...
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Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki turistik Soçi kentinde yüzlerce kayakçı ve snowboardçu, giydikleri bikiniler ve mayolarla yeni bir dünya rekoru kırma denemesinde bulundu.
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Organizatörler, etkinliğe bikinili, mayolu ve yüzme kıyafetli yaklaşık bin 800 kişinin katıldığını ve kayak yaptığını bildirdi.
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Katılımcılar heyecanını şu sözlerle dile getirdi:"Sadece bu etkinliğe katılmak için buraya gelmeye değer. Bilmiyorum ama Guinness Dünya Rekoru özel bir şey olsa gerek. Moral için gelmeli"
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Yaşlı bir katılımcı da kendi yaştaşlarından kimsenin olmadığını dile getirdi:"Çok iyi ruh haline sahibim. Çünkü etrafta çok sayıda genç insan var. Ancak maalesef benim yaşıtlarımdan kimse yok. İşte bundan dolayı kendim ve arkadaşlarım için kayıyorum"
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Bu anlamda dünya rekoru bundan iki yıl önce yine Soçi'de 1008 kişinin katılımıyla kırılmıştı.
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Bu yıl katılım daha fazla olsa da beklenen miktarda kar yoktu.
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Etkinliğin organizatörleri, 1800 kişiyle yapılan bu yılki deneme ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi beklediklerini bildirdi.
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Sibirya bikini soğuk kar kayak

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