Rus kızların kayak rekoru

Sibirya'daki 5 derecelik ilkbahar gününde kayak takımlarını kapan kara koştu. Korkusuz kadınlar nakın nasıl görüntülerin ortaya çıkmasına sebep oldu...

Kar üstünde bikiniyle kayak yaptılar

1 / 29 Uganda, Kanada, İsveç gibi soğuğa kafa tutan pek çok ülkeden rekor denemeleri geliyor.

2 / 29 Bu sefer yapılan deneme ise Kemerovo'da gerçekleştirildi.

3 / 29 Hava sıcaklığının 5 derece hissedildiği Sibirya'daki Sheregesh'de bikinili güzeller, soluğu kayak pistinde aldı.

4 / 29 'Bu görüntüler Sibiryalı kadınların ne kadar çılgın ve korkusuz olduklarının kanıtı. hava harika, İnsanlar neşeli. Burada olmayan çok fazla şey kaçırdı.' diyen Kristina Tikhomirova yarışı birincilikle tamamladı.

5 / 29 İşte 1525 kişinin katıldığı etkinlikten görüntüler...

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10 / 29 Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki turistik Soçi kentinde yüzlerce kayakçı ve snowboardçu, giydikleri bikiniler ve mayolarla yeni bir dünya rekoru kırma denemesinde bulundu.

11 / 29 Organizatörler, etkinliğe bikinili, mayolu ve yüzme kıyafetli yaklaşık bin 800 kişinin katıldığını ve kayak yaptığını bildirdi.

12 / 29 Katılımcılar heyecanını şu sözlerle dile getirdi:"Sadece bu etkinliğe katılmak için buraya gelmeye değer. Bilmiyorum ama Guinness Dünya Rekoru özel bir şey olsa gerek. Moral için gelmeli"

13 / 29 Yaşlı bir katılımcı da kendi yaştaşlarından kimsenin olmadığını dile getirdi:"Çok iyi ruh haline sahibim. Çünkü etrafta çok sayıda genç insan var. Ancak maalesef benim yaşıtlarımdan kimse yok. İşte bundan dolayı kendim ve arkadaşlarım için kayıyorum"

14 / 29 Bu anlamda dünya rekoru bundan iki yıl önce yine Soçi'de 1008 kişinin katılımıyla kırılmıştı.

15 / 29 Bu yıl katılım daha fazla olsa da beklenen miktarda kar yoktu.

16 / 29 Etkinliğin organizatörleri, 1800 kişiyle yapılan bu yılki deneme ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi beklediklerini bildirdi.

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