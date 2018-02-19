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Rus modelin ayakları olay oldu

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 19.02.2018 11:38 | Son Güncelleme

Rus model Anastasia Reshetova'nın bacak boyu ve ayaklarının büyüklüğü sosyal medyanın diline düştü.

Rusya'da bir kadın dergisi "büyük ayaklı kadınlar' dosyası hazırladı.

Anastasia Reshetova'nın ayakları sosyal medyayı salladı

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Rus model Anastasia Reshetova bu dosyada en dikkat çeken isim oldu.
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Instagram'da "Bu nasıl ayak palet gibi" yorumları yapılan model aynı zamanda eski bir güzellik kraliçesi.
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21 yaşındaki model, Instagram'daki takipçi sayısını bu dergide yer alan pozları sayesinde biraz daha artırdı.
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rus model ayak sosyal medya

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Olay yapanda kadınlar kıskançlıklarından :D Ben bu kadının profiline girenleri ayaklara dikkat edeceğini zannetmiyorum.
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