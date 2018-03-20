Rus öğretmenden skandal hareket! Öğrencilerine deri kıyafetler giydirip…

Öğrencilere deri kıyafet giydirip afişlerini astıran Zalina Gedugova isimli Rus öğretmen, meslektaşlarının tepkisiyle karşı karşıya kaldı. Okulda imza kampanyası başlatan öğretmenler, Zalina Gedugova'nın okuldan atılmasını istedi.

Dersine ilgiyi artırmak için öğrencilerini kullanan Rus öğretmenin başı büyük dertte!

1 / 63 Rusya'da bir öğretmen, okul dışında verdiği dans derslerine ilgiyi artırmak için öğrencilerini kullanınca tepkilerin hedefi oldu.

2 / 63 Rusya’nın Çelyabinsk şehrinde bir lisede İngilizce öğretmenliği yapan Zalina Gedugova, okul saatleri dışında da dans dersleri veriyor.

3 / 63 Gedugova, dans derslerine ilgi çekmek için sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla tepki topladı.

4 / 63 Henüz reşit olmayan öğrencilerine deri kıyafetler giydiren Gedugova, provokatif pozların yer aldığı fotoğrafları paylaşınca topa tutuldu.

5 / 63 Okuldaki diğer öğretmenler Gedugova’ya şikayet ederken, görevinden alınması için imza kampanyası başlattı.

6 / 63 Gedugova ise öğrencilerin ailelerinden izin alarak fotoğraf çekimlerini gerçekleştirdiklerini savunarak görevini bırakmayacağını söyledi.

7 / 63 Gedugova hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

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16 / 63 ÖĞRETMENİN FOTOĞRAFINI 'PORNOGRAFİK' DİYE ŞİKAYET ETTİLER Özellikle son yıllarda yurt dışında örenklerini gördüğümüz "kötü örnek" öğretmen vakaları garip bir hal almaya başladı. Pek çok öğretmenin öğrencilerini taciz etmesi ve cinsel yönden suistimal etmesi, velilerde büyük bir hassasiyetin oluşmasına sebep oldu. Bu durum da genç bir öğretmenin başına ummadığı bir iş açtı.

17 / 63 Ohio Utah'ta bulunan North Sanpete okulunda öğretmenlik yapan dört çocuk annesi Mindi Jensen, öğretmenliğinin yanı sıra bir vücut geliştirici.

18 / 63 Hatta vücut geliştirme alanında 3 kez şampiyon seçilmiş ve bu alanda kariyer yapmak isteyenlere yardımcı olan ürünler satan bir şirketin temsilciliğini de üstlenmiş.

19 / 63 Vücut geliştirme alanındaki kariyerini okula yansıtmayan Mindi, sosyal medyada ise Min Gunderson adı altında bu yönünü takipçileriyle paylaşıyor.

20 / 63 Bu paylaşımların öğretmenlik kariyerini etkileyeceğini düşünen Mindi fena halde yanıldı.

21 / 63 Okuldaki öğretmenleri sosyal medyada mercek altına alan bazı veliler, çocuklarının keşfettiği bu Instagram hesabında Mindi'nin gizli yönünü keşfettiler ve ortaya atılan iddia korkunç bir iftiraya dönüştü.

22 / 63 Dört çocuk annesi Mindi'nin hesabındaki fotoğrafları okul yönetimine "Pornografik" olarak şikayet eden veliler bir anda Mindi'nin adının Pornocu Öğretmen olarak çıkmasına sebep oldu.

23 / 63 Mindi, bir anda kendisini okulun disiplin kurulu karşısında buldu ve işini kaybetme tehlikesi yaşadı.</p>

24 / 63 Medyanın yoğun ilgi gösterdiği olayla ilgili televziyona konuşan Mindi "Biz ne zaman böyle geri kafalı bir ülke olduk? Bana bu iftirayı atanlar çocuklarını okuldan alabilirler ama öğretmenliği benden alamayacaklar." diye isyan etti ve sosyal medya üzerinden genç öğretmene yoğun bir destek geldi.

25 / 63 Kısa sürede öğrencileri tarafından da destek gören Mindi'nin Instagram hesabı okul yönetimi tarafından incelendi ve "Öğretmenimizin porno kelimesi ile birlikte anılacak herhangi bir davranışı görülmemiştir." şeklinde bir açıklama yapıldı.

26 / 63 Mindi şimdi öğretmenlik mesleğine kaldığı yerden devam ediyor ancak üstüne atılan iftira onun pek çok ahlaksız teklif almasına hatta Porno endüstrisi tarafından keşfedilip film teklifleri almasına yol açmış.

27 / 63 Mindi'yi de en çok bu üzüyor. Okul yönetimi defakarca özür dilemiş olsa da genç anne çocuklarının yaşadığı travma için tazminat talebinde bulunmaya hazırlanıyor. Mindi'nin özellikle velilerden tepki alan bazı paylaşımları şu şekilde;

28 / 63 İşte o öğretmenin olay yaratan görüntüleri...

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