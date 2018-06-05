Rushmore Dağı'nın içindeki gizli odada ne var?

Rushmore Dağı'nın içindeki gizli odayı kimsenin görmesine izin verilmiyor. Peki Rushmore Dağı'ndaki oda niçin bu kadar gizleniyor? İçinde ne saklanıyor?

Rushmore Dağı'nın gizemi

1 / 19 Rushmore Dağı, ABD'ye gidenler için önemli turistik duraklardan bir tanesi.

2 / 19 Peki filmlere dahi konu olan bu mekanın içinde gizli bir oda olduğunu biliyor muydunuz?

3 / 19 Amerikan başkanlarının dağa yapılmış heykellerinden oluşan Rushmore Dağı'nın içinde gizli bir odanın olduğunu biliyor muydunuz?

4 / 19 Bu odaya turistlerin girmesine izin verilmiyor.

5 / 19 1920’lerde başlanan proje bir “kayıt salonu” olarak tasarlandı

6 / 19 Heykeltraş Gutzon Borglum ve takımı 1927 ve 1941 arasında bu ikon olan yapıyı vücuda getirdi.

7 / 19 Aslında başkanların yanına 5. bir kişinin de heykelini yapacaktı ancak çok karmaşık olduğu için bundan vazgeçmek zorunda kaldı.

8 / 19 Bu tavizden sonra, gizemli bir odanın çalışmalarına başladı. Bu odada ABD tarihinin en gizemli bilgileri depolanacaktı.

9 / 19 Poor Gutzon projesini tasarladı, ancak yapımını bitiremeden gizemli bir şekilde öldü.

10 / 19 90’lı yıllara dek süren çalışmalarla bitirilen odada bugün ABD’nin bazı sembol belgeleri mevcut. Bağımsızlık Bildirgesi, ABD Anayasası, Haklar Bildirgesi gibi temsili belgeler bir titanyum kasanın içinde korunuyor.

11 / 19 Turistler bu odaya giremiyor, zaten yürüyerek ulaşabileceğiniz bir mesafede de değil.

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