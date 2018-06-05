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Rushmore Dağı'nın içindeki gizli odada ne var?

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 05.06.2018 10:17 | Son Güncelleme

ABD'ye gindenlerin muhakkak görmeye gittiği Rushmore Dağı, şimdilerde herkesten sır gibi saklanan bir odayla gündemde.

Rushmore Dağı'nın içindeki gizli odayı kimsenin görmesine izin verilmiyor. Peki Rushmore Dağı'ndaki oda niçin bu kadar gizleniyor? İçinde ne saklanıyor?

Rushmore Dağı'nın gizemi

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Rushmore Dağı, ABD'ye gidenler için önemli turistik duraklardan bir tanesi.
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Peki filmlere dahi konu olan bu mekanın içinde gizli bir oda olduğunu biliyor muydunuz?
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Amerikan başkanlarının dağa yapılmış heykellerinden oluşan Rushmore Dağı'nın içinde gizli bir odanın olduğunu biliyor muydunuz?
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Bu odaya turistlerin girmesine izin verilmiyor.
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1920’lerde başlanan proje bir “kayıt salonu” olarak tasarlandı
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Heykeltraş Gutzon Borglum ve takımı 1927 ve 1941 arasında bu ikon olan yapıyı vücuda getirdi.
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Aslında başkanların yanına 5. bir kişinin de heykelini yapacaktı ancak çok karmaşık olduğu için bundan vazgeçmek zorunda kaldı.
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Bu tavizden sonra, gizemli bir odanın çalışmalarına başladı. Bu odada ABD tarihinin en gizemli bilgileri depolanacaktı.
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Poor Gutzon projesini tasarladı, ancak yapımını bitiremeden gizemli bir şekilde öldü.
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90’lı yıllara dek süren çalışmalarla bitirilen odada bugün ABD’nin bazı sembol belgeleri mevcut. Bağımsızlık Bildirgesi, ABD Anayasası, Haklar Bildirgesi gibi temsili belgeler bir titanyum kasanın içinde korunuyor.
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Turistler bu odaya giremiyor, zaten yürüyerek ulaşabileceğiniz bir mesafede de değil.
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Anahtar Kelimeler:
Rushmore Dağı Dağ Oda ABD

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