Rusya'dan gözdağı: Batı bunların hiç birine kafa tutamaz

Bir dergiye konuşan Rusya Savunma Bakanı, silahların ismini vererek 2027'ye kadar ordudaki tüm silahları yenilemeyi hedeflediklerini söyledi
Batıyı çaresiz bırakacak 6 Rus silahı
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Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yuri Borisov, Rus askeri sanayi dergisi ‘Voenno-promışlenniy Kuryer’ dergisine yaptığı açıklamada, Rusya’nın Batı’yı ‘çaresiz bırakacak’ ve hiçbir şekilde karşılık veremeyecekleri silahlara sahip olduğunu ifade etti.
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Borisov, Rusya’nın karşı konulamayacak en güçlü silahları arasında Sarmat kıtalararası füzesinin, T-50 (PAK FA) savaş uçağının, T-14 Armata tankının, S-500 ve Nudol füze savunma sisteminin yanı sıra uyduları devre dışı bırakabilecek bir silah olan radyoelektronik sinyal bozucu Tirada-2S sistemini saydı.
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'2027’DE TÜM SİLAHLAR YENİLENMİŞ OLACAK'
Borisov, Rus ordusunun çok güçlü silahlarla donatılmaya devam ettiğini, 2027 yılında ordudaki tüm silahların yenilenmiş olmasının planlandığını vurguladı.
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Borisov, gelişmiş teçhizat oranının Stratejik Füze Kuvvetleri’nde yüzde 79’a, Hava Kuvvetleri’nde de yüzde 67’ye ulaştığını da söyledi.
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 1 Mart’ta Federal Meclis hitabında Rusya’nın yeni silahlarını açıklamıştı.
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Putin’in açıkladığı silahlar arasında ‘Avangard’ hipersonik kıtalararası füze sistemi vardı.
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Avangard füze sistemleri, balistik füzeyle uzaya fırlatıldıktan sonra atmosferin yoğun katmanlarında 20 mach hızla binlerce kilometre uçarak kıtalar arası mesafeleri hızlı bir şekilde kat edebiliyor.
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Avangard füzeleri, karşı tarafın hava ve füze savunma sistemlerinin öngöremediği yörünge üzerinden manevra yapabilme kapasitesine sahip.
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İşte Rusya'nın yenilmez olarak gördüğü diğer silahları...
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