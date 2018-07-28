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Rusya'nın en garip insanları

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 28.07.2018 13:24 | Son Güncelleme

İşte sadece Rusya'da görebileceğiniz fotoğraflar.

Dünyanın en tuhaf ülkesi...

Bu kareleri sadece Rusya'da görebilirsiniz!

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Rusya'da sıradan bir gün..
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Rus meclisinden gelen bu fotoğraflar akıl alır gibi değil.
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İşte Rusların parlamentosundan sosyal medyaya yayılmış fotoğraflardan bazıları...
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İşte birbirinden ilginç o karelerde yaşananlar...
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