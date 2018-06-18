Rusya'nın en güzelleri Samsun'da ne yapıyor?

Rus güzeller bu kez rotayı Samsun'a çevirdi. Peki Ruslar neden Samsun'u tercih etti?
Rus güzellerin yeni mekanı
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Her biri 20 bini aşkın takipçili güzeller güzeli modeller, influencer’lar yatlarda, golf sahalarında, spa merkezlerinde, alışverişte poz veriyor. Burası neresi derseniz, Monaco değil, Samsun! Peki Samsun’daki bu değişimin sebebi ne?
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Birbirinden güzel yedi kız. Hepsinin sosyal medya hesabında en az 20 bin takipçi. Kimi tasarımcı, kimi influencer, kimi model...
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Bir hafta sonu kaçamağı için buluşmuşlar. Üst-baş son moda, olabildiğine ‘stylish’. Arkalarında profesyonel fotoğrafçılar, felekten bir gün çalacaklar.
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Önce, kent merkezinde bir alışveriş turu. Ellerde torbalar, bolca selfie. Hemen ardından yelken kulübünün lokalinde minik bir öğle yemeği molası, oradan golf sahasında küçük bir turnuva.
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Sonra da ver elini beş yıldızlı, son teknolojilerle donatılmış cilt bakım merkezi. Biraz cilt bakımı, biraz dolgu. Olası estetik müdahaleler için fikir alışverişi.
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Malum, burada sağlık hizmeti bir muhteşem! Sonraysa kentin en havalı otelinin roof’unda bir ‘drink’ eşliğinde günbatımı manzarası. Dolce vita!
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Böyle bir ortamın dekorunun Monte Carlo mu olduğunu düşünüyorsunuz, yoksa Beverly Hills mi? Cevap: Samsun!
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Bu birbirinden afeti devran yedi sosyal medya fenomeninin sebeb-i ziyareti, Samsun’un turizm merkezi olma yönünde yaptığı atılımlar.
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Karadeniz’in incisinin kardeş kenti, Novorossisk.
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Hal böyle olunca, Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ile Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğine gitti.lk hareket, Krasnodar ile direkt uçuşların başlatılması.
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Az değil, haftada üç uçuş var.
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Samsun Belediyesi, bununla eş zamanla, bölgenin en büyük sosyal medya ajansı PromoYuk ile el sıkıştı.
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Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Necmi Çamaş, sonuçtan memnun: “Gelen blogger’lara ekstra para vermedik.
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Bugüne kadar bütçemiz 25 bin euro. Ama inanılmaz tanıtım yaptık. Gelen kişiler aynı zamanda burada ticari bağlantı kuruyor” Seksi modeller, yatlar, doğa harikaları, alışveriş...
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Samsun seneye Monaco olursa, hiç şaşırmayın.
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Gelen blogger’lardan Anastasiya Krasnorutskaya’ya (ortada) söz verelim:
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“Samsun’un düzenli bir şehir oluşu, çok güzel spor tesislerine, sağlık kuruluşlarına otellere, plajlara, doğal güzelliklere ve alışveriş imkânına sahip oluşu beni etkiledi.
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İyi tanıtıldığı takdirde, direk uçuş imkânına sahip olması sayesinde güneyde yaşayan Rus halkı için yeni bir tatil, sağlık ve alışveriş şehri olacağından eminim.
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Ayrıca insanlar güler yüzlü ve yardımsever.
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Bunlar çok önemli kriterler. Elbette Samsun’a yeniden gitmeyi çok isterim.
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Ve ilk fırsatta mutlaka gideceğim.
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