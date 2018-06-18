Rusya'nın en güzelleri Samsun'da ne yapıyor?

Rus güzeller bu kez rotayı Samsun'a çevirdi. Peki Ruslar neden Samsun'u tercih etti?

Rus güzellerin yeni mekanı

1 / 30 Her biri 20 bini aşkın takipçili güzeller güzeli modeller, influencer’lar yatlarda, golf sahalarında, spa merkezlerinde, alışverişte poz veriyor. Burası neresi derseniz, Monaco değil, Samsun! Peki Samsun’daki bu değişimin sebebi ne?

2 / 30 Birbirinden güzel yedi kız. Hepsinin sosyal medya hesabında en az 20 bin takipçi. Kimi tasarımcı, kimi influencer, kimi model...

3 / 30 Bir hafta sonu kaçamağı için buluşmuşlar. Üst-baş son moda, olabildiğine ‘stylish’. Arkalarında profesyonel fotoğrafçılar, felekten bir gün çalacaklar.

4 / 30 Önce, kent merkezinde bir alışveriş turu. Ellerde torbalar, bolca selfie. Hemen ardından yelken kulübünün lokalinde minik bir öğle yemeği molası, oradan golf sahasında küçük bir turnuva.

5 / 30 Sonra da ver elini beş yıldızlı, son teknolojilerle donatılmış cilt bakım merkezi. Biraz cilt bakımı, biraz dolgu. Olası estetik müdahaleler için fikir alışverişi.

6 / 30 Malum, burada sağlık hizmeti bir muhteşem! Sonraysa kentin en havalı otelinin roof’unda bir ‘drink’ eşliğinde günbatımı manzarası. Dolce vita!

7 / 30 Böyle bir ortamın dekorunun Monte Carlo mu olduğunu düşünüyorsunuz, yoksa Beverly Hills mi? Cevap: Samsun!

8 / 30 Bu birbirinden afeti devran yedi sosyal medya fenomeninin sebeb-i ziyareti, Samsun’un turizm merkezi olma yönünde yaptığı atılımlar.

9 / 30 Karadeniz’in incisinin kardeş kenti, Novorossisk.

10 / 30 Hal böyle olunca, Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ile Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğine gitti.lk hareket, Krasnodar ile direkt uçuşların başlatılması.

11 / 30 Az değil, haftada üç uçuş var.

12 / 30 Samsun Belediyesi, bununla eş zamanla, bölgenin en büyük sosyal medya ajansı PromoYuk ile el sıkıştı.

13 / 30 Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Necmi Çamaş, sonuçtan memnun: “Gelen blogger’lara ekstra para vermedik.

14 / 30 Bugüne kadar bütçemiz 25 bin euro. Ama inanılmaz tanıtım yaptık. Gelen kişiler aynı zamanda burada ticari bağlantı kuruyor” Seksi modeller, yatlar, doğa harikaları, alışveriş...

15 / 30 Samsun seneye Monaco olursa, hiç şaşırmayın.

16 / 30 Gelen blogger’lardan Anastasiya Krasnorutskaya’ya (ortada) söz verelim:

17 / 30 “Samsun’un düzenli bir şehir oluşu, çok güzel spor tesislerine, sağlık kuruluşlarına otellere, plajlara, doğal güzelliklere ve alışveriş imkânına sahip oluşu beni etkiledi.

18 / 30 İyi tanıtıldığı takdirde, direk uçuş imkânına sahip olması sayesinde güneyde yaşayan Rus halkı için yeni bir tatil, sağlık ve alışveriş şehri olacağından eminim.

19 / 30 Ayrıca insanlar güler yüzlü ve yardımsever.

20 / 30 Bunlar çok önemli kriterler. Elbette Samsun’a yeniden gitmeyi çok isterim.

21 / 30 Ve ilk fırsatta mutlaka gideceğim.

22 / 30

23 / 30

24 / 30

25 / 30

26 / 30

27 / 30

28 / 30

29 / 30