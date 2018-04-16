Rusya'nın görünmeyen yüzü

Öyle ki, gerçekte yaşananlar ne tarih kitaplarında yer almış, ne de gündeme getirilmiş. İşte Rusya'nın gizlediği tarihinin gerçek yüzünde yaşananlar...

İşte tarih kitaplarında yer almayan Rusya

1 / 88 SSCB'nin dağılmasının ardından görülür şekilde ekonomik, sosyal ve politik geçiş süreci yaşayan Rusya 1990'larda bu atmosfer dahilinde yaşadı.

2 / 88 İnsanların belirsizliklerle boğuştuğu dönemde Lise Sarfati isimli fotoğrafçı tanımadığı insanların hayatlarına dahil oldu.

3 / 88 Fransa'da büyüyen, 1979'da Rus fotoğrafçılığı üzerine bir tez hazırlayan Sarfati, 1989-1998 yılları arasında Rusya, Moskova, Norilsk ve Vorkuta'da fotoğraf çekti.

4 / 88 Rus gençlerinin hayatlarını olduğu gibi ele almayı başaran Sarfati, yıkık dökük binaları, yoksulluk kokan hayatları, terk edilmiş fabrikalarla dolu bölgeleri kare kare fotoğrafladı.

5 / 88 Fotoğraf arasında küçük çocukların sigara içtiği, transeksüellerin kamplara alındığı, genç kaçakların saklandığı pek çok kare yerl alıyor.

6 / 88 Bu kareler tarih kitapların görülmeyen yaşamı gözler önüne seren Rusya'nın güçlü bir tarihsel kaydı olarak karşımıza çıkıyor.

7 / 88 İşte toplumsal karışıklık ve değişen siyasi rejimin insanlara olan yansımasının ölümsüzleştirildiği o anlar...

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