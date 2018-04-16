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Rusya'nın görünmeyen yüzü

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 16.04.2018 13:39 | Son Güncelleme

Sovyet Rusya'nın dağılmasıyla toplumsal karışıklığın önlenemediği Rusya, sert geçiş sürecinde oldukça zorlu bir dönemden geçmiş.

Öyle ki, gerçekte yaşananlar ne tarih kitaplarında yer almış, ne de gündeme getirilmiş. İşte Rusya'nın gizlediği tarihinin gerçek yüzünde yaşananlar...

İşte tarih kitaplarında yer almayan Rusya

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SSCB'nin dağılmasının ardından görülür şekilde ekonomik, sosyal ve politik geçiş süreci yaşayan Rusya 1990'larda bu atmosfer dahilinde yaşadı.
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İnsanların belirsizliklerle boğuştuğu dönemde Lise Sarfati isimli fotoğrafçı tanımadığı insanların hayatlarına dahil oldu.
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Fransa'da büyüyen, 1979'da Rus fotoğrafçılığı üzerine bir tez hazırlayan Sarfati, 1989-1998 yılları arasında Rusya, Moskova, Norilsk ve Vorkuta'da fotoğraf çekti.
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Rus gençlerinin hayatlarını olduğu gibi ele almayı başaran Sarfati, yıkık dökük binaları, yoksulluk kokan hayatları, terk edilmiş fabrikalarla dolu bölgeleri kare kare fotoğrafladı.
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Fotoğraf arasında küçük çocukların sigara içtiği, transeksüellerin kamplara alındığı, genç kaçakların saklandığı pek çok kare yerl alıyor.
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Bu kareler tarih kitapların görülmeyen yaşamı gözler önüne seren Rusya'nın güçlü bir tarihsel kaydı olarak karşımıza çıkıyor.
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İşte toplumsal karışıklık ve değişen siyasi rejimin insanlara olan yansımasının ölümsüzleştirildiği o anlar...
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Anahtar Kelimeler:
Rusya SSCB

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