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Rusya'nın kadın polisleri güzellikleriyle büyüledi

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 22.02.2018 15:50 | Son Güncelleme

Sert duruşlarını bir kenara bıraktıklarında güzellikleriyle büyüleyen kadın polisler sosyal medyada olay yarattı.

İşte mankenlerden geri kalmayan polislerin sosyal medya paylaşımları...

Rusya`nın en güzel polisi

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Mankenlere taş çıkartan kadın polisler..
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Rusya`nın en güzel polisi

Rusya`nın en güzel polisi
Rusya'da Polis Günü kapsamında ülkenin en güzel polisini seçmek için yarışma düzenleneceği duyuruldu.
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Çok sayıda kadın polis, yarışmaya üniformalarıyla çekilmiş fotoğraflarıyla başvurdu.
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Kimi polis görev başındayken kimisi, kimisi polis merkezi binasındayken yarışma için fotoğraflarını çekip yetkililere gönderdi.
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Başvuru yapan polisler güzellikleriyle büyülerken, görünüşleriyle modelleri aratmayan memurların fotoğrafları yerel ve ulusal basına da yansıdı.
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Değerlendirme sürecine devam eden jüri, henüz kazanan ismi açıklamadı.
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Rusya polis kadın polis

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