Saatlerce yemek için uğraştı ama...

Avlanma sırasında tehlikenin farkına varamayan piton, oklu kirpiyi midesine indirince canından oldu.

Vahşi doğadan acımasız kareler

1 / 114 Aç piton yanına bile yaklaşmaması gereken oklu kirpiyi yutunca canından oldu.

2 / 114 Çalılıkların içinde şişmiş dev yılanı görenler gözlerine inanamadı.

3 / 114 Görüntüler Güney Afrika'da çekildi. Hareketsiz duran yılanın yanına yaklaşılınca öldüğü anlaşıldı.

4 / 114 Kısa bir süre önce dev bir cismi yuttuğu açıkça belli olan yılanın karnı açıldı. Manzara korkunçtu...

5 / 114 Dev piton karnını doyurmak için en yanlış tercihi yapmıştı.

6 / 114 Yılanın karnından çıkan oklu kirpi dev yılanın sonu olmuştu.

7 / 114

8 / 114

9 / 114

10 / 114 Küçük bir gölette içerisinde yakalandığı kurt sürüsüne karşı yavrusunu korumak için çabalayan geyik, tek başına mücadele etti.

11 / 114 Geyiğin, tüm çabalarına rağmen yavruyu kapan kurtlar, annesinin çaresiz bakışları altında yavruyu parçalayıp yedi.

12 / 114 Alaska'da çekilen bu fotoğraflar, kurt sürüsünün saldırısına uğrayan yavrusunu kurtarmaya çalışan anne geyiğin dramatik mücadelesini yansıttı.

13 / 114 Küçük bir gölette yavrusunu korumak için kurtlarla mücadele eden geyik, sonunda çaresiz kalarak pes etti.

14 / 114 O anlarda yaşananlarsa kare kare objektiflere böyle yansıdı.

15 / 114

16 / 114

17 / 114

18 / 114

19 / 114

20 / 114

21 / 114 Sürülen halinde gezen dev görünümlü misk öküzleri kalın kürkleri sayesinde soğuk iklimelere dayanıyor.

22 / 114 Misk öküzleri asıl olarak Kuzey Amerika'nın Arktik bölgelerinde ve Grönland'da yaşar.

23 / 114 Boynuzlugiller familyasının Caprinae alt familyasının üyesi olarak misk öküzleri koyunlarla keçilere, öküzlere olduğundan daha yakındır ama kendine özgü bir cins içinde sınıflandırılır.

24 / 114 Erişkinler ortalama olarak 285 kg ağırlığındadır ve ağırlıkları 180 ila 410 kg arasında değişir.

25 / 114 Yaşam süreleri 12 ila 20 yıl arasındadır. Kalın kürkleri ve büyük kafaları aslında büyük bir hayvan olmayan misk öküzüne büyükmüş havası verir.

26 / 114

27 / 114

28 / 114

29 / 114

30 / 114

31 / 114 Bu kareden saniyeler sonra şaşırtan manzara...

32 / 114

33 / 114

34 / 114

35 / 114

36 / 114 Aç pitonun keseli sıçanı yakalama nı kameralara işte böyle yansıdı.

37 / 114

38 / 114

39 / 114 Bufaloyu yere düşürmeye çalışan 3 aslanla adeta savaşan bufalo kendini suya atınca az da olsa aslanlardan kurtulmayı başardı.

40 / 114 Bu sırada yanına gelen bufalo sürüsünü gören aslanlar olay yerinden hızla uzaklaştı.

41 / 114

42 / 114

43 / 114 3 çekirge yakaladıkları yılanı dakikalar içinde öldürüyor.

44 / 114 Bulduğu zebrayı yemek isterken başına geleenlerle neye uğradığını şaşıran leopar, çevredeki fotoğrafçılar tarafından işte böyle kaydedildi.

45 / 114 Güney Afrika'nın Kruger Ulusal Parkı'nda yaşanan olayda, leopar, zebrayı yemek isterken bağırsaklarından fışkıranlarla ne yapacağını şaşırdı.

46 / 114 Önce bir süre geri çekilen leopar, geri gelerek avına devam etti.

47 / 114 Bu görüntüler vahşi yaşam fotoğrafçısı Paul Goldstein'in Kenya'daki Masai Mara ulusal parkında çekildi.

48 / 114 5 çitanın birlikte çalışarak yakaladıkları antilobu dakikalar içinde etkisiz hale getiriyor.

49 / 114 Yere düşmemek için direnen antilop, ne kadar çabalasa da başarılı olamadı.

50 / 114

51 / 114

52 / 114

53 / 114

54 / 114

55 / 114 Avustralya'da bir çiftçi köpeklerini gezdirirken nadir bir olaya denk geldi.

56 / 114 Kahverengi bir yılanın siyah bir yılanı yeme anını kaydeden çiftçi daha önce böyle bir olayla karşılaşmadığını dile getirdi.

57 / 114

58 / 114 Bebek foku, köpek balığı saldırısından son anda kurtuldu.

59 / 114 Güney Afrika'da çekilen bu kareler doğanın ne kadar vahşi olduğunu gösteriyor.

60 / 114 Ava çıkan bir jaguar gözüne timsahı kestiriyor.

61 / 114 Timsah olacaklardan habersizken jaguar bir anda saldırıyor.

62 / 114 Ve o kareler objektiflere böyle yansıyor...

63 / 114

64 / 114

65 / 114

66 / 114 Harpy Kartalı çok nadir görülebilir. Onu bulmak istiyorsanız maymunların olduğu yerlere bakmalısınız çünkü kendisi tam bir maymun avcısıdır. Pençeleri bir insan bileği kalınlığındadır ve ağaç üstündeki her maymun türüne saldırabilirler.

67 / 114 Komşusunun verandasında gördüğü manzara şok etti. Yılanın büyük bir saksağanı yuttuğu an Shane Raddatz ve eşinin objektiflerine böyle yansıdı.

68 / 114 Kambur balina cesedinin etrafında toplanan timsahlar büyük bir ziyafet çekiyor.

69 / 114 Boynuzlarından dökülen kadifemsi parçaları yiyen geyik.

70 / 114 Donduktan sonra yırtıcılar tarafından yenmiş bir köpek.

71 / 114 Namibya’nın Etosha Ulusal Parkı’nda, avını korumaya çalışan dişi bir aslan ve sırtlanlar karşı karşıya gelince tan bir kıyamet koptu.

72 / 114 Bu kareler, fotoğrafçı Ningyu Pao tarafından çekildi ve Pao bu anları şöyle anlattı: "Dört dişi aslan öldürdükleri kurdu yiyordu; fakat kan kokusu sırtlanları çekti...

73 / 114 Tek başına kalan aslan 4 sırtlan tarafından etrafı sarılınca daha fazla direnemedi ve avını onlara teslim etmek zorunda kaldı."

74 / 114 Bu fotoğraflar Zambiya'nın Luangwa Ulusal Parkı'nda Peter Geraerdts tarafından çekildi.

75 / 114 Büyük bir sabırla avını bekleyen leopar, doğru zamanda saklandığı ağaçtan erkek impalanın üzerine atlıyor.

76 / 114 Farkedilmemek için büyük bir çaba harcayan leopar, nihayet amacına ulaşıyor ve impala kaçmadan onu yakalıyor.

77 / 114 Leopar, impalayı yakaladıktan sonra onu öldürmesi yalnızca 10 saniyesini alıyor.

78 / 114 Ve o anlar Peter Geraerdts kamerasına işte böyle yansıyor.

79 / 114 3 metrelik bir piton palmiye ağacında yakaladığı keseli sıçanı yukarı çekmeye çalışıyor.

80 / 114 BBC'nin ünlü Doğal Tarih Birimi program ekibi ilginç bir olaya şahit oldu.

81 / 114 Hint Okyanusu'na kıyısı bulunan Seyşeller'de çekim yapan ekip, yaklaşık 170 santim uzunluğunda dev bir kral balığının avlanma anına şahit oldu.

82 / 114 Av olarak kendisine bir kuşu seçen kral balığının saldırı anı karelere böyle yansıdı.

83 / 114 Kenya'da nehri geçmek isteyen ceylanın arkasından sinsice yaklaşan timsah, doğru an gelene kadar bu şekilde bekledi.

84 / 114 Ailesiyle beraber nehri geçmeye çalışan ceylan başına geleceklerden habersiz ilerlerken, arkasından gelen timsaha yem oldu.

85 / 114 O anlar işte böyle kaydedildi.

86 / 114

87 / 114

88 / 114

89 / 114

90 / 114

91 / 114

92 / 114

93 / 114

94 / 114 Her zaman gittiği yerde balık tutan bu adamın davetsiz misafir karşısında verdiği tepki herkesi şok etti.

95 / 114 Tekneye çıkıp, adamın elinden balık yiyen yılan hayrete düşürdü.

96 / 114 Bir erkek ve dişi aslan, Güney Afrika'daki Kruger ulusal parkında şiddetli bir kavgaya tutuşurken fotoğraflandı.

97 / 114 Bu çarpıcı görüntüleri çeken fotoğrafçı herhangi bir kan görmediğini ancak kavganın oldukça şiddetli olduğunu söyledi.

98 / 114 Kavga esnasında erkek aslanın büyük dişlerinden bir tanesi yerinden çıktı.

99 / 114 Dişinden olan aslan kavgadan mağlup olarak ayrıldı.

100 / 114

101 / 114

102 / 114 Afrika'da sıklıkla rastlanmayacak bir olay gerçekleşiyor.

103 / 114 Aç bir çita gözüne kestirdiği impalayı dakikalar içinde yakalayarak, daha sakin bir yere sürüklüyor.

104 / 114 Tam öldürmek üzere iken beklenmedik bir olayla karşılaşıyor.

105 / 114 Ona doğru gelmeye başlayan babun, çitanın tün planını suya düşürüyor.

106 / 114 Çita öldürmek üzere olduğu impalayı bırakıp koşarak uzaklaşıyor.

107 / 114 İmpalanın yanına gelen babun, yaşadığından emin olduktan sonra bir kaç adım geri çekilip, impalanın kendine gelmesini bekliyor.

108 / 114 Yorulan vücudunu sakinleştiren impala, ayaklanıp hızla oradan uzaklaşıyor.

109 / 114 Saldırıdan sağ çıkmış Ren Geyiğinin görüntüsü.

110 / 114 Houston'da yaşanan sel faciasının ardından birarada durarak hayatta kalmış ateşböcekleri.

111 / 114

112 / 114 Güney Afrika'nın Kruger parkında geçtiğimiz günlerde ilginç bir olay gerçekleşti. Su içmek isteyen bir Afrika antilobunu yakalayan timsah, tam 8 dakika boyunca onu suya çekmeye çalıştı.

113 / 114 Antilobun dakikalarca direnişi tam son buluyordu ki, 2 su aygırı gelerek timsahı oradan kaçırdı.