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Saatlerce yemek için uğraştı ama...

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 13.03.2018 15:03 | Son Güncelleme

Yemek için oklu kirpinin peşine düşen aç piton, yaptığının sonucunu ağır ödedi.

Avlanma sırasında tehlikenin farkına varamayan piton, oklu kirpiyi midesine indirince canından oldu.

Vahşi doğadan acımasız kareler

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Aç piton yanına bile yaklaşmaması gereken oklu kirpiyi yutunca canından oldu.
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Çalılıkların içinde şişmiş dev yılanı görenler gözlerine inanamadı.
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Görüntüler Güney Afrika'da çekildi. Hareketsiz duran yılanın yanına yaklaşılınca öldüğü anlaşıldı.
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Kısa bir süre önce dev bir cismi yuttuğu açıkça belli olan yılanın karnı açıldı. Manzara korkunçtu...
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Dev piton karnını doyurmak için en yanlış tercihi yapmıştı.
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Yılanın karnından çıkan oklu kirpi dev yılanın sonu olmuştu.
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Küçük bir gölette içerisinde yakalandığı kurt sürüsüne karşı yavrusunu korumak için çabalayan geyik, tek başına mücadele etti.
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Geyiğin, tüm çabalarına rağmen yavruyu kapan kurtlar, annesinin çaresiz bakışları altında yavruyu parçalayıp yedi.
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Alaska'da çekilen bu fotoğraflar, kurt sürüsünün saldırısına uğrayan yavrusunu kurtarmaya çalışan anne geyiğin dramatik mücadelesini yansıttı.
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Küçük bir gölette yavrusunu korumak için kurtlarla mücadele eden geyik, sonunda çaresiz kalarak pes etti.
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O anlarda yaşananlarsa kare kare objektiflere böyle yansıdı.
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Sürülen halinde gezen dev görünümlü misk öküzleri kalın kürkleri sayesinde soğuk iklimelere dayanıyor.
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Misk öküzleri asıl olarak Kuzey Amerika'nın Arktik bölgelerinde ve Grönland'da yaşar.
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Boynuzlugiller familyasının Caprinae alt familyasının üyesi olarak misk öküzleri koyunlarla keçilere, öküzlere olduğundan daha yakındır ama kendine özgü bir cins içinde sınıflandırılır.
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Erişkinler ortalama olarak 285 kg ağırlığındadır ve ağırlıkları 180 ila 410 kg arasında değişir.
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Yaşam süreleri 12 ila 20 yıl arasındadır. Kalın kürkleri ve büyük kafaları aslında büyük bir hayvan olmayan misk öküzüne büyükmüş havası verir.
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Bu kareden saniyeler sonra şaşırtan manzara...
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Aç pitonun keseli sıçanı yakalama nı kameralara işte böyle yansıdı.
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Bufaloyu yere düşürmeye çalışan 3 aslanla adeta savaşan bufalo kendini suya atınca az da olsa aslanlardan kurtulmayı başardı.
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Bu sırada yanına gelen bufalo sürüsünü gören aslanlar olay yerinden hızla uzaklaştı.
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3 çekirge yakaladıkları yılanı dakikalar içinde öldürüyor.
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Bulduğu zebrayı yemek isterken başına geleenlerle neye uğradığını şaşıran leopar, çevredeki fotoğrafçılar tarafından işte böyle kaydedildi.
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Güney Afrika'nın Kruger Ulusal Parkı'nda yaşanan olayda, leopar, zebrayı yemek isterken bağırsaklarından fışkıranlarla ne yapacağını şaşırdı.
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Önce bir süre geri çekilen leopar, geri gelerek avına devam etti.
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Bu görüntüler vahşi yaşam fotoğrafçısı Paul Goldstein'in Kenya'daki Masai Mara ulusal parkında çekildi.
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5 çitanın birlikte çalışarak yakaladıkları antilobu dakikalar içinde etkisiz hale getiriyor.
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Yere düşmemek için direnen antilop, ne kadar çabalasa da başarılı olamadı.
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Avustralya'da bir çiftçi köpeklerini gezdirirken nadir bir olaya denk geldi.
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Kahverengi bir yılanın siyah bir yılanı yeme anını kaydeden çiftçi daha önce böyle bir olayla karşılaşmadığını dile getirdi.
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Bebek foku, köpek balığı saldırısından son anda kurtuldu.
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Güney Afrika'da çekilen bu kareler doğanın ne kadar vahşi olduğunu gösteriyor.
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Ava çıkan bir jaguar gözüne timsahı kestiriyor.
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Timsah olacaklardan habersizken jaguar bir anda saldırıyor.
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Ve o kareler objektiflere böyle yansıyor...
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Harpy Kartalı çok nadir görülebilir. Onu bulmak istiyorsanız maymunların olduğu yerlere bakmalısınız çünkü kendisi tam bir maymun avcısıdır. Pençeleri bir insan bileği kalınlığındadır ve ağaç üstündeki her maymun türüne saldırabilirler.
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Komşusunun verandasında gördüğü manzara şok etti. Yılanın büyük bir saksağanı yuttuğu an Shane Raddatz ve eşinin objektiflerine böyle yansıdı.
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Kambur balina cesedinin etrafında toplanan timsahlar büyük bir ziyafet çekiyor.
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Boynuzlarından dökülen kadifemsi parçaları yiyen geyik.
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Donduktan sonra yırtıcılar tarafından yenmiş bir köpek.
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Namibya’nın Etosha Ulusal Parkı’nda, avını korumaya çalışan dişi bir aslan ve sırtlanlar karşı karşıya gelince tan bir kıyamet koptu.
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Bu kareler, fotoğrafçı Ningyu Pao tarafından çekildi ve Pao bu anları şöyle anlattı: "Dört dişi aslan öldürdükleri kurdu yiyordu; fakat kan kokusu sırtlanları çekti...
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Tek başına kalan aslan 4 sırtlan tarafından etrafı sarılınca daha fazla direnemedi ve avını onlara teslim etmek zorunda kaldı."
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Bu fotoğraflar Zambiya'nın Luangwa Ulusal Parkı'nda Peter Geraerdts tarafından çekildi.
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Büyük bir sabırla avını bekleyen leopar, doğru zamanda saklandığı ağaçtan erkek impalanın üzerine atlıyor.
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Farkedilmemek için büyük bir çaba harcayan leopar, nihayet amacına ulaşıyor ve impala kaçmadan onu yakalıyor.
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Leopar, impalayı yakaladıktan sonra onu öldürmesi yalnızca 10 saniyesini alıyor.
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Ve o anlar Peter Geraerdts kamerasına işte böyle yansıyor.
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3 metrelik bir piton palmiye ağacında yakaladığı keseli sıçanı yukarı çekmeye çalışıyor.
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BBC'nin ünlü Doğal Tarih Birimi program ekibi ilginç bir olaya şahit oldu.
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Hint Okyanusu'na kıyısı bulunan Seyşeller'de çekim yapan ekip, yaklaşık 170 santim uzunluğunda dev bir kral balığının avlanma anına şahit oldu.
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Av olarak kendisine bir kuşu seçen kral balığının saldırı anı karelere böyle yansıdı.
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Kenya'da nehri geçmek isteyen ceylanın arkasından sinsice yaklaşan timsah, doğru an gelene kadar bu şekilde bekledi.
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Ailesiyle beraber nehri geçmeye çalışan ceylan başına geleceklerden habersiz ilerlerken, arkasından gelen timsaha yem oldu.
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O anlar işte böyle kaydedildi.
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Her zaman gittiği yerde balık tutan bu adamın davetsiz misafir karşısında verdiği tepki herkesi şok etti.
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Tekneye çıkıp, adamın elinden balık yiyen yılan hayrete düşürdü.
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Bir erkek ve dişi aslan, Güney Afrika'daki Kruger ulusal parkında şiddetli bir kavgaya tutuşurken fotoğraflandı.
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Bu çarpıcı görüntüleri çeken fotoğrafçı herhangi bir kan görmediğini ancak kavganın oldukça şiddetli olduğunu söyledi.
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Kavga esnasında erkek aslanın büyük dişlerinden bir tanesi yerinden çıktı.
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Dişinden olan aslan kavgadan mağlup olarak ayrıldı.
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Afrika'da sıklıkla rastlanmayacak bir olay gerçekleşiyor.
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Aç bir çita gözüne kestirdiği impalayı dakikalar içinde yakalayarak, daha sakin bir yere sürüklüyor.
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Tam öldürmek üzere iken beklenmedik bir olayla karşılaşıyor.
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Ona doğru gelmeye başlayan babun, çitanın tün planını suya düşürüyor.
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Çita öldürmek üzere olduğu impalayı bırakıp koşarak uzaklaşıyor.
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İmpalanın yanına gelen babun, yaşadığından emin olduktan sonra bir kaç adım geri çekilip, impalanın kendine gelmesini bekliyor.
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Yorulan vücudunu sakinleştiren impala, ayaklanıp hızla oradan uzaklaşıyor.
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Saldırıdan sağ çıkmış Ren Geyiğinin görüntüsü.
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Houston'da yaşanan sel faciasının ardından birarada durarak hayatta kalmış ateşböcekleri.
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Güney Afrika'nın Kruger parkında geçtiğimiz günlerde ilginç bir olay gerçekleşti. Su içmek isteyen bir Afrika antilobunu yakalayan timsah, tam 8 dakika boyunca onu suya çekmeye çalıştı.
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Antilobun dakikalarca direnişi tam son buluyordu ki, 2 su aygırı gelerek timsahı oradan kaçırdı.
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Bunu antilobun iyiliği için yaptığını düşünen görevliler dakikalar sonra gördükleriyle şok oldular.Aç su aygırları antilobun peşine düşseler de başarılı olamadılar.
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Anahtar Kelimeler:
Kirpi piton

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