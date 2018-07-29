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Sadece 6 günde yaptılar

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 29.07.2018 11:43 | Son Güncelleme

Satın aldığı arsayı değerlendirmek isteyen adam bir firma ile anlaştı.

İşe başlayan firma, sonunda herkesin sahip olmayak isteyeceği bir işe imza attı.

İmkansızı başardılar

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İşte 6 günde bitirilen o muhteşem ev...
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ev arsa

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