Sadist rahibeler 65 çocuğa işkence etti!

Güvenlik güçlerinin soruşturma altına aldığı olayla ilgili ortaya çıkan detaylar tüyleri diken diken etti.

Küçük çocuklara aylarca işkence etti!

1 / 41 Korkunç olay, Kolombiya'nın Cauca bölgesinin başkenti Popayan'daki Santa Clara Bakımevi'nde meydana geldi. Sor Ines Perez ve Rosa Elvira Trochez Joaqui adlarında iki rahibe, bakımından sorumlu oldukları 65 çocuğa işkence ettikleri iddiasıyla tutuklandı.

2 / 41 Olay, bölge halkının, bakımevinden sürekli çocuk ağlaması ve çığlıkları duymaları üzerine polise ihbarda bulunmasıyla gün yüzüne çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden yetkililer, bakımevinde kalan çocukların fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını tespit etti. Yerel medya, bakımevinde yaşanan dehşet haberini 'çocuklar için cehennem' ifadesini kullanarak duyurdu.

3 / 41 Ülke basınında geniş yer bulan olayda, bakımevinde kalan çocuklardan sorumlu olan rahibelerin, uyguladıkları şiddet yöntemleri anlatıldı. Rahibelerin, çocukların ellerini ateşle yakma, saçlarını kesme ve kafalarını klozete sokma gibi çeşitli işkence yöntemleri kullanarak çocukları 'cezalandırdığı' belirtildi.

4 / 41 2014-2017 yıllları arasında Santa Clara Bakımevi'nde bakımından sorumlu oldukları çocuklara karşı fiilen işkence ve eziyet suçlarından yargılanan her iki rahibe de haklarındaki suçlamaları reddetti. Rahibe Perez, Kolombiya Aileyi İyileştirme Enstitüsü ve Kolombiya hükümetinin, bakımevinde kalan çocuklar konusunda kendilerine destek ya da kaynak sağlamadığını; çocukların bakımı için kendilerinin uğraştığını öne sürdü.

5 / 41 Yerel basın, söz konusu bakımevinin şikayet üzerine bir dönem kapalı kaldığını ancak daha sonra alınan kararla yeniden açıldığını yazdı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken; söz konusu çocuklar da Kolombiya Aileyi İyileştirme Enstitüsü'nün koruması altında tutuluyor.

6 / 41 SEVGİLİSİNE AYLARCA İŞKENCE ETTİ Hertfordshire Üniversitesi'nde öğretmenlik okuyan 22 yaşındaki Petite, sahipsiz hayvanlar için ve Afrika'daki çocuklar için gönüllü çalışmalar yapıyordu. Ama erkek arkadaşının hayatını cehenneme çeviren genç kadın, hydrocephalus hastası (beyinde su toplanması) erkek arkadaşına türlü türlü işkenceler yaptı. Davacının avukatı Maryam Syed, Worth'un hasta olan genç adama şiddet uyguladığını belirtti.

7 / 41 Mahkemede konuşan avukat Syed, Worth'un, genç adama sert cisimlerle vurduğunu ve bıçakla yaralayıp kanlar içinde kalan sevgilisinin hastaneye gitmesini engellediğini söyledi. Ayrıca, genç kadının, sevgilisinin kolunu haşlanmış suyla yaktığı da belirtildi.

8 / 41 Çiftin komşuları da ifadelerinde çiftin evinden sürekli çığlıklar geldiğini, genç adamı birçok defa morarmış gözlerle gördüklerini belirtti. Komşulardan biri bir keresinde genç adamın, Worth'a "Çek ellerini üzerimden canımı acıtıyorsun. Artık yeter" diye bağırdığını duyduğunu söyledi.

9 / 41 Geçen Haziran ayında komşuların seslerden rahatsız olarak polise haber vermesiyle şiddet olayı ortaya çıktı. Gelen ambulans ekibinin notlarında, adamın vücudunda ikinci ve üçüncü derecede yanıklar olduğu yazıldı.

10 / 41 Stevenage'deki Lister Hastanesi'nde tedavi olan genç adamın, yanıkların yanı sıra vücudunda ve bacaklarında bıçak yaralanmaları olduğu tespit edildi. 22 yaşındaki Petite Jordan Worth, 7.5 yıllık hapis cezasına çarptırıldı.

11 / 41 RUS MODEL 7 YIL SONRA İŞKENCEDEN KURTULDU Serebriy, 7 yıl boyunca esir tutulmasına rağmen henüz 25 yaşında. Kendisine tecavüz eden adamdan iki çocuğu var.

12 / 41 7 yıl süren esaret sonrasında anoreksiya rahatsızlığına yakalanan ve 38 kiloya kadar düşen Rus kadın özgürlüğüne kavuştuktan sonra şu anda toparlanma dönemini yaşıyor.

13 / 41 Serebriy, cani iş adamının elinden kurtulduktan sonra birçok sağlık sorunu yaşıyor.

14 / 41 Kendisinden 30 yaş büyük olan Rus iş adamının henüz 18 yaşındayken kendisini kaçırdığını söyleyen Serebriy, 'Stockholm sendromu' yaşadığını düşündüğünü söyledi.

15 / 41 Vyacheslav R.'nin iki eşli bir hayat sürdüğü ve kadının Rusya ve Türkiye'de esir alarak sürekli tecavüz ettiği ifade edildi.

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