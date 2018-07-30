Safranbolu'da 3 milyon yıllık mağara

Safranbolu, tam 3 milyon yıllık mağarasıyla turistlerin ilgi odağı oldu.

Safranbolu'daki Bulak mağarası turist akınına uğruyor

1 / 18 Karakteristik tarihi evleriyle UNESCO Dünya Mirasları listesinde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesi, barındırdığı bir diğer doğa harikası ile de dünya gündemine gelmeye hazırlanıyor.

2 / 18 İlçeye 8 km uzaklıktaki Bulak (Mencilis) mağarası, 6 km toplam uzunluğu, karstik erimelerle oluşan dikit ve sarkıtları, şifalı çamuru, içinde bulunan bir şelale ve iki ayrı gölüyle yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

3 / 18 Mağaranın girişine 157 basamaktan oluşan dik bir merdivenden çıkılarak ulaşılıyor.

4 / 18 400 metrelik bölümü tüm ziyaretçilere açık olan mağaranın geri kalan kısımları özel eğitimli rehberler tarafından en fazla 10 kişilik gruplara gezdiriliyor ve bu gezi yaklaşık 9 saat sürüyor.

5 / 18 15 derecelik sabit ısısı olan ve astım ve bronşit hastalarının tedavi amaçlı havasını soluduğu mağaranın son noktasının girişe göre yüksekliğinin 281 metre olduğu belirtiliyor.

6 / 18 Mağarann iç yüzeyindeki dokunun zarar görmemesi için flaşla fotoğraf çekmek ve duvarlara dokunmak yasak.

7 / 18 Ziyaretçiler, etkilendikleri bu doğa harikasının zarar görmemesi konusunda kurallara uyarak rehberle işbirliği yapıyor.

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