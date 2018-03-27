Sahilde aşka geldi

Başbaşa tatile giden çift, birbirinden iddialı fotoğraflar paylaştı.

Çiçeği burnunda çiftten olay yaratan tatil fotoğrafları

1 / 40 Çıktıkları 20 bin poundluk tatilde romantizmin doruklarına çıkan onny Mitchell ve Danielle Zarb-Cousin, sosyal medya hesabından samimi fotoğraflar paylaştı.

2 / 40 Maldivler tatilinde aşka gelen ikili, yayınladıkları fotoğraflarla sanal alemi salladı.

3 / 40 Tatilin tadını çıkaran çiçeği burnunda çift, aynı zamanda birbirleriyle de zaman geçirmeyi ihmal etmedi.

4 / 40 Plaj ve güneşin tadını çıkardıkları kadar, gece eğlencesinden de mahrum kalmayan çiftin paylaştığı ses getiren pozlar...

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11 / 40 ABD'li model Samantha Hoopes ve sevgilisi, Miami sahilinde görüntülendi

12 / 40 Sports Illustrated modellerinden Samantha Hoopes ve sevgilisi Salvatore Palella, tatilin tadını çıkarıyor.

13 / 40 Miami'de tatil yapan çift, The Setai Otel'in sahilinde görüntülendi.

14 / 40 27 yaşındaki Hoopes, bronzlaşmış teni ve küçücük bikinisi içinde kusursuz görünüyordu.

15 / 40 Pennsylvania'lı süper model, zaman zaman sahilde yürüyüş yaptı, bazense şezlonga uzanıp güneşlendi.

16 / 40 Samantha, hamburger zinciri Carl's Jr.'ın reklamında rol alınca şöhrete kavuşmuştu.

17 / 40 Güzel model ayrıca 2014 yılında Sports Illustrated'ın Özel Bikini Sayısı'nda yer almıştı.

18 / 40 SAMANTHA HOOPES KİMDİR? Samantha Hoopes, 10 Şubat 1991 doğumlu.

19 / 40 Sarı saçlara ve ela gözlere sahip olan modelin boyu ise 173 cm.

20 / 40 Samantha, işi gereği sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.

21 / 40 Başarılı ismin Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunuyor.

22 / 40 Beş kardeşin en küçüğü olan ABD'li model, Penn State University'de öğrenim gördü.

23 / 40 2014 yılında Maxim dergisinin En Seksi 100 Listesi'nde 18'inci sırada yer almıştı.

24 / 40 Hoopes, bugüne kadar Guess ve Levi's gibi markaların modelliğini yaptı.

25 / 40 Hoopes'un sosyal medya hesabındaki diğer paylaşımları...

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