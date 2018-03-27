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Sahilde aşka geldi

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 27.03.2018 13:50 | Son Güncelleme

Her daim dikkatleri üzerinde tutmayı başaran ünlü çift bu kez tatil fotoğraflarıyla olay yarattı.

Başbaşa tatile giden çift, birbirinden iddialı fotoğraflar paylaştı.

Çiçeği burnunda çiftten olay yaratan tatil fotoğrafları

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Çıktıkları 20 bin poundluk tatilde romantizmin doruklarına çıkan onny Mitchell ve Danielle Zarb-Cousin, sosyal medya hesabından samimi fotoğraflar paylaştı.
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Maldivler tatilinde aşka gelen ikili, yayınladıkları fotoğraflarla sanal alemi salladı.
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Tatilin tadını çıkaran çiçeği burnunda çift, aynı zamanda birbirleriyle de zaman geçirmeyi ihmal etmedi.
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Plaj ve güneşin tadını çıkardıkları kadar, gece eğlencesinden de mahrum kalmayan çiftin paylaştığı ses getiren pozlar...
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ABD'li model Samantha Hoopes ve sevgilisi, Miami sahilinde görüntülendi
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Sports Illustrated modellerinden Samantha Hoopes ve sevgilisi Salvatore Palella, tatilin tadını çıkarıyor.
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Miami'de tatil yapan çift, The Setai Otel'in sahilinde görüntülendi.
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27 yaşındaki Hoopes, bronzlaşmış teni ve küçücük bikinisi içinde kusursuz görünüyordu.
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Pennsylvania'lı süper model, zaman zaman sahilde yürüyüş yaptı, bazense şezlonga uzanıp güneşlendi.
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Samantha, hamburger zinciri Carl's Jr.'ın reklamında rol alınca şöhrete kavuşmuştu.
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Güzel model ayrıca 2014 yılında Sports Illustrated'ın Özel Bikini Sayısı'nda yer almıştı.
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SAMANTHA HOOPES KİMDİR?

SAMANTHA HOOPES KİMDİR?
Samantha Hoopes, 10 Şubat 1991 doğumlu.
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Sarı saçlara ve ela gözlere sahip olan modelin boyu ise 173 cm.
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Samantha, işi gereği sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.
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Başarılı ismin Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunuyor.
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Beş kardeşin en küçüğü olan ABD'li model, Penn State University'de öğrenim gördü.
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2014 yılında Maxim dergisinin En Seksi 100 Listesi'nde 18'inci sırada yer almıştı.
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Hoopes, bugüne kadar Guess ve Levi's gibi markaların modelliğini yaptı.
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Hoopes'un sosyal medya hesabındaki diğer paylaşımları...
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Anahtar Kelimeler:
Tatil sosyal medya

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