Sahilde aşka geldi

Başbaşa tatile giden çift, birbirinden iddialı fotoğraflar paylaştı.
Çiçeği burnunda çiftten olay yaratan tatil fotoğrafları
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Çıktıkları 20 bin poundluk tatilde romantizmin doruklarına çıkan onny Mitchell ve Danielle Zarb-Cousin, sosyal medya hesabından samimi fotoğraflar paylaştı.
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Maldivler tatilinde aşka gelen ikili, yayınladıkları fotoğraflarla sanal alemi salladı.
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Tatilin tadını çıkaran çiçeği burnunda çift, aynı zamanda birbirleriyle de zaman geçirmeyi ihmal etmedi.
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Plaj ve güneşin tadını çıkardıkları kadar, gece eğlencesinden de mahrum kalmayan çiftin paylaştığı ses getiren pozlar...
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ABD'li model Samantha Hoopes ve sevgilisi, Miami sahilinde görüntülendi
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Sports Illustrated modellerinden Samantha Hoopes ve sevgilisi Salvatore Palella, tatilin tadını çıkarıyor.
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Miami'de tatil yapan çift, The Setai Otel'in sahilinde görüntülendi.
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27 yaşındaki Hoopes, bronzlaşmış teni ve küçücük bikinisi içinde kusursuz görünüyordu.
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Pennsylvania'lı süper model, zaman zaman sahilde yürüyüş yaptı, bazense şezlonga uzanıp güneşlendi.
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Samantha, hamburger zinciri Carl's Jr.'ın reklamında rol alınca şöhrete kavuşmuştu.
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Güzel model ayrıca 2014 yılında Sports Illustrated'ın Özel Bikini Sayısı'nda yer almıştı.
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SAMANTHA HOOPES KİMDİR?
Samantha Hoopes, 10 Şubat 1991 doğumlu.
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Sarı saçlara ve ela gözlere sahip olan modelin boyu ise 173 cm.
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Samantha, işi gereği sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.
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Başarılı ismin Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunuyor.
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Beş kardeşin en küçüğü olan ABD'li model, Penn State University'de öğrenim gördü.
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2014 yılında Maxim dergisinin En Seksi 100 Listesi'nde 18'inci sırada yer almıştı.
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Hoopes, bugüne kadar Guess ve Levi's gibi markaların modelliğini yaptı.
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Hoopes'un sosyal medya hesabındaki diğer paylaşımları...
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