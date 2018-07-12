HABER

Sahilde aşka geldiler!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 12.07.2018 09:34 | Son Güncelleme

Sevgilisiyle beraber Meksika'da tatile giden Ed Westwick objektiflere yakalandı.

Sevgilisi Jessica Serfaty ile oldukça samimi halde görüntülenen Ed Westwick, güzel sevgilisini zaman zaman kucağına aldı, zaman zamansa öpücüklere boğdu. İşte dolu dizgin aşktaki romantik anlar...

Ed Wetwick ve Jessica Serfaty baş başa tatilde

1 / 13

edikoducu Kız dizisinin sevilen oyuncusu Meksika tatilinde görüntülendi.
2 / 13

Jessica Serfaty ve Ed Wetwick baş başa çıktıkları tatilde denizin tadını çıkardı.
3 / 13

Saffaty'nin fotoğraflarını çeken Ed Westwick'in güzel sevgilisine olan ilgisi de aşklarının kanıtı oldu.
4 / 13

Ünlü oyuncu bir süre önce taciz skandalıyla gündeme gelmişti.
5 / 13

Olay hala Los Angeles Polis Teşkilatı tarafından soruşturulmaya devam ederken Ed Westwick, suçlamalardan uzak tatilinde objektiflere böyle yansıdı.
6 / 13

7 / 13

8 / 13

9 / 13

10 / 13

11 / 13

12 / 13

13 / 13

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ed Westwick Jessica Serfaty Tatil

En Çok Okunan Haberler

Survivor Ümit Karan yeni imajıyla şoke etti

Survivor Ümit Karan yeni imajıyla şoke etti

Trump NATO zirvesinde kriz çıkardı, sonra kameraların karşısında....

Trump NATO zirvesinde kriz çıkardı, sonra kameraların karşısında....

Adnan Oktar'ın arşivine el konuldu!

Adnan Oktar'ın arşivine el konuldu!

Kediciklerin gözaltı fotoğrafları şaşkına çevirdi!

Kediciklerin gözaltı fotoğrafları şaşkına çevirdi!

Eski kedicikten olay itiraf: Adnan Oktar cinsel ilişkiye giremiyordu!

Eski kedicikten olay itiraf: Adnan Oktar cinsel ilişkiye giremiyordu!

Son dakika! CHP'de olağanüstü kurultay hareketliliği

Son dakika! CHP'de olağanüstü kurultay hareketliliği

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muhteşem evleri 6 saatte yapıyorlar

Muhteşem evleri 6 saatte yapıyorlar

Yatağın altından çıkan şoke etti

Yatağın altından çıkan şoke etti

Pamukkale'deki 2500 yıllık Kleopatra Antik Havuzu'nda kaplıca keyfi

Pamukkale'deki 2500 yıllık Kleopatra Antik Havuzu'nda kaplıca keyfi

Siz bir de onu zeytin toplarken görün

Siz bir de onu zeytin toplarken görün

Peru'dan inanılmaz bir deneyim!

Peru'dan inanılmaz bir deneyim!

Kanlı Ay Tutulması nedir? Kanlı Ay Tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi?

Kanlı Ay Tutulması nedir? Kanlı Ay Tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.