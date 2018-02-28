Şaka değil! Yatarak yılda 400 bin lira kazanıyor

Dünyada çok değişik işler var. Fakat 32 yaşındaki genç kadın öyle bir iş yapıyor ki senede 75 bin sterlin (400 bin lira) kazanıyor. Pek çok kişinin kıskanacağı işi ise sürekli uyumaktan ibaret.

Konfor uzmanı kadın sadece yatarak senede 400 bin TL kazanıyor

1 / 30 İŞİ KONFOR UZMANLIĞI İngiltere'de yaşayan Ieva Baradouska "konfor uzmanı". İşinin içeriği ise çalıştığı firmanın ürettiği yatakların kalitesini deneyimlemek.

2 / 30 Ieva Baradouska, bu yataklarda uyuyor ve firmaya yatakların kalitesine, rahat olup olmadığına dair bilgiler veriyor.

3 / 30 Firma ona göre Baradouska'nın verdiği bilgiler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapıyor ya da yapmıyor.

4 / 30 SÜREKLİ SEYAHAT EDİYOR Ieva Baradouska, çocuk yataklarını da test ediyor ve "Uykunun işyerinde aktif olarak teşvik edildiği meslek benim mesleğim" diyor.

5 / 30 Baradouska, iş gereği yeni ürünler denemek için Singapur, ABD ve Japonya gibi pek çok ülkeye de seyahat ediyor.

6 / 30 İşte o seyahatler sırasında sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar...

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