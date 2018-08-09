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Şakalaşmanın böylesi! Bir anda arkasından yaklaşıp...

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 09.08.2018 09:55 | Son Güncelleme

Younes Benjamin yeni sevgilisiyle tatilde görüntülendi. Younes Benjamin, objektifler kendisini görüntülerken sevgilisiyle şakalaşınca ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Ünlü Rapçi Tyga'nın 4 yıllık sevgilisi ile yeni bir aşka yelken açan Younes Benjamin, yeni sevgilisiyle oldukça keyifli anlar yaşadı.

Kourtney Kardashian'ın eski sevgilisi Younes Benjamin plajda aşka geldi

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Kourtney Kardashian'ın ayrıldığı erkek arkadaşı Younes Benjamin, ünlü rapçi Tyga'nın eski sevgilisiyle görüntülendi.
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Arkadaşlarıyla çıktıkları tatilde birbirinden samimi pozlar veren ikili sahilde adeta aşka geldi.
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Jordan Ozuna'ya arkasından sarılan ve kucaklayarak havaya kaldıran Younes Benjamin'in yeni kız arkadaşıyla çok eğlendiği gözlerden kaçmadı.
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Younes, 24 yaşındaki genç model Jordan ile sahilde şakalaştıktan sonra birlikte denize girerek serinledi.
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
çok şakacı maşallah :))
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