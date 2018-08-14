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Sakarya'da fabrika alev alev yandı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 14.08.2018 08:44 | Son Güncelleme

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde yapı malzemeleri üreten fabrikada çıkan yangın, 20 itfaiye aracıyla yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı.

Yangında, büyük çapta maddi zarar meydana geldi.

Sakarya'da fabrika alev alev yandı

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Arifiye ilçesi Hanlıköy Mahallesi'ndeki 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu bulunan yapı malzemeleri üreten fabrikada, bugün saat 04.00 sıralarında yangın çıktı.
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İhbar üzerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı kent merkezindeki tüm ekipler, bölgeye sevk edildi.
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20 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikada alevler kısa sürede büyüdü. Yangın dakikalar içinde fabrikanın tüm bölümlerine yayılırken, gökyüzünü siyah dumanlar kapladı.
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20 itfaiye aracıyla fabrikanın bölümlerinde ayrı ayrı konuşlanan ekipler, alevleri yaklaşık 3 saat süren çalışmayla çevredeki diğer fabrikalara sıçramadan kontrol altına aldı.
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Fabrikanın 08.00 ve 18.00 saatleri arasında üretim yaptığı belirtildi.
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Soğutma çalışmaları sürerken, büyük çapta maddi zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmeye çalışıldığı ifade edildi.
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