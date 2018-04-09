Sakıp Ağa'sız 14 yıl geçti! İşte en özel fotoğrafları

İşte Anadolu Ajansı arşivinden derlenen fotoğraflarda Sabancı'nın iş ve özel hayatına dair yer alan kareler...

Sakıp Sabancı'nın 14. ölüm yıldönümü

1 / 24 25 Nisan 1993'te Kayseri'nin Akçakaya köyüne giden Sabancı, pullukla tarla sürdü.

2 / 24 İş adamı Sabancı, 21 Ekim 1997'de yeğeni Yakup Sabancı'nın Birlas Lastik Showroom'unun açılışına katıldı.

3 / 24 15 Şubat 2002'de Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sakıp Sabancı, Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ni ziyaret ederek dişlerini kontrol ettirdi.

4 / 24 17 Mart 2002'de Abant'ta tatil yapan Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sakıp Sabancı, otelde içeceği Türk kahvesini kendi hazırladı.

5 / 24 5 Kasım 1999'da Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sakıp Sabancı'ya, Çukurova Üniversitesi'nde Fahri Doktora verildi

6 / 24 15 Haziran 2002'de iş adamı Sabancı, Şehir Hatları İşletmesi'nce yaz boyu düzenlenecek "Mehtap Gezileri"ne katılarak kaptan köşkünde dümenin başına geçti.

7 / 24 29 Mayıs 2003'te Avrupa İstanbul Gazetesi tarafından ikincisi düzenlenen "Kent Ödülleri" iş adamı Sakıp Sabancı'ya da verildi.

8 / 24 1 Mart 2002'de Antalya'nın Belek beldesinde eşi ile tatil yapan iş adamı Sabancı, golf oynadı.

9 / 24 24 Mayıs 2003'te Sabancı Üniversitesi 3. Bahar Şenliğine katılan iş adamı Sakıp Sabancı, üniversitenin mütevelli heyeti başkanı Güler Sabancı ile dans etti.

10 / 24 20 Ekim 1999'da Sabancı Üniversitesi'nin açılış törenine katılan iş adamı Sakıp Sabancı'nın oldukça mutlu olduğu görüldü.

11 / 24 24 Kasım 2000'de iş adamı Sakıp Sabancı, 13'üncü kitabı "Hayat Bazen Tatlıdır"'ın tanıtım toplantısında eşi Türkan Sabancı ile pasta kesti.

12 / 24 18 Mayıs 2000'de UEFA kupasını kazanan Galatasaray takımı ile İstanbul'a giden iş adamı Sakıp Sabancı, futbolcu Georghe Hagi ile birlikte kupayı kucakladı.

13 / 24 7 Şubat 2002'de 7. Compex Dijital Ev ve İş Yaşam Teknolojileri Fuarı'nın açılışına Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sakıp Sabancı katıldı

14 / 24 28 Aralık 2000'de iş adamı Sakıp Sabancı, ailesiyle birlikte Fransa'ya giderken, havaalanında torunu Melisa ile bir süre ilgilendi.

15 / 24 12 Ekim 2001'de bir otelde düzenlenen nikah törenine iş adamı Sakıp Sabancı ve eşi Türkan Sabancı da katıldı.

16 / 24 7 Şubat 2002'de 7. Compex Dijital Ev ve İş Yaşam Teknolojileri Fuarı'nın açılışına Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sakıp Sabancı katıldı.

17 / 24 15 Ekim 2000'de Sabancı Üniversitesi 2000-2001 Akademik Yılı, üniversitenin Tuzla Kampüsü'nde düzenlenen törenle açıldı. Törende Sabancı, bir öğrencinin 2 aylık kuzenini kucağına alarak sevdi.

18 / 24 18 Temmuz 2002'de Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sakıp Sabancı, Türkiye'nin yeni vizyona, yeni yaklaşımlara, yeni yüzlere ve dinamik liderlere ihtiyacı olduğunu söyledi.

19 / 24 25 Nisan 1993'te Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sakıp Sabancı, eşi Türkan Sabancı ile Kayseri'nin Akçakaya Köyüne giderek doğduğu evi ziyaret etti.

20 / 24 30 Eylül 2002'de iş adamı Sabancı'ya, Kırıkkale Üniversitesi tarafından Fahri Doktora verildi.

21 / 24 24 Ağustos 2001'de Antalya'da düzenlenecek Dünya Büyükler Halter Şampiyonası öncesinde, Sabancı Center'de yapılan basın toplantısı sonunda, iş adamı Sakıp Sabancı, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu halterci Halil Mutlu (sağda) ve Dünya Halter Federasyonu Asbaşkanı Naim Süleymanoğlu tarafından havaya kaldırıldı.

22 / 24 12 Mayıs 1999'da Fransız Danone ile Sabancı ortaklığıyla kurulan "Danonesa"nın ürettiği doğal yoğurdu bir otelde tanıttı. Tanıtımda Sakıp Sabancı, Nasrettin Hoca gibi başında kavuğuyla yapay bir göle maya çaldı.

23 / 24 1 Nisan 2002'de iş adamı Sakıp Sabancı, Antalya'nın Serik ilçesinde bir serayı gezdi.