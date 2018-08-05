Samsun’un Vezirköprü ilçesinde Uşak Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Alman Prof. Dr. Rainer Czichon yönetimindeki ekibin Hititlerin 'Hava Tanrısı' Nerik'e ait olduğu netleşen antik kentte 11 yıldır kazı çalışmaları sürüyor.

Samsun'da tarihi kazıda 3 bin yıllık fındık bulundu

1 / 10 ABD, Avustralya, Almanya ve Türkiye'den uzmanlar da tarihi kentteki kazı çalışmalarına katılıyor. Antik kentte bu yıl yapılan kazı çalışmalarında Hititlerin kutsal suyu olarak bilinen 52 basamaklı tünelin içinde 3 bin yıllık fındık kabuğu ile yine 3 bin yıllık bronz aletlerle kesilmiş ahşap parçaları ortaya çıkarıldı.

2 / 10 Samsun Valisi Osman Kaymak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin beraberlerindeki heyet ile kazı çalışmalarını yerinde inceleyerek, bulunan eserler hakkında bilgi aldı.

3 / 10 Kazı çalışmaları hakkında bilgi veren Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, “Oymaağaç Höyüğü'ndeki antik kent, M.Ö.'den önce bin yıllarında Hititlilerin bir şehridir. 3 bin yıllık bir seramik parçası bulundu. Hatta Karadeniz Bölgesi'nin en önemli geçim kaynağı olan fındığın bu bölgede 3 bin yıl önce de yetiştirildiğine dair önemli bir kanıt sunan bir fındık kabuğu ortaya çıkarıldı. TÜBİTAK raporunda incelenen fındık kabuğunun yaklaşık 3 bin yıllık olduğu belirlendi. Bu da bölgede fındığın çok eski tarihte bile üretildiğini gösteren bir gerçeği bize gösterdi” dedi.

4 / 10 3 bin yıllık fındığın tünelin içindeki kutsal sudan çıkartıldığını ifade eden Kazı Başkanı Prof. Dr. Rainer Czichon, “Çorum'daki Boğazkale kazılarında da kutsal bir şehirden bahsediliyor. Buradaki mabedin çok uzun yıllar kullanıldığını tahmin ediyoruz. Eski Hitit'te, yani milattan önce 16. yüzyıldan 12. yüzyıla kadar kullanıldığını höyükte görüyoruz. Bu yıl sadece kutsal suyun bulunduğu tünelde kazı çalışması yürüttük. Mabedin üzerinde bir tünel bulmuştuk, tüneli kazdıkça suya doğru ilerledik. Yaklaşık 8 metre derinlikte Hititlerin 'kutsal su' olarak adlandırdığı bölgeye ulaştık..."

5 / 10 "...Nerik'in 3 bin 500 yıllık bir tarihe sahip olduğunu tespit ettik. Kazı yöntemleri değişti. Çok ince çalışma yapmaya başladık ve tünelin içinde ahşap buluntu bulduk. Havuzun içinde ahşap kalıntıları bulunca biz şoke olduk. Çünkü Anadolu'da ıslak malzeme hiç bulunmuyor. O bölgeyi biraz daha kazınca fındık kabuğu da bulduk. Karadeniz Bölgesi'nin fındık üretim merkezi olduğunu 3 bin yıllık fındık kabuğu tescilledi. Yani Fiskobirlik ilk Nerik’te açılmış. TÜBİTAK'ın laboratuvarında ahşap buluntular ile fındık kabuğuna karbon testi yapıldı ve yaklaşık 3 bin yıllık bir tarih ortaya çıktı” diye konuştu.

6 / 10 Kazı alanındaki incelemelerde konuşan Samsun Valisi Osman Kaymak, “Yapılan kazı çalışmalarında 3 bin yıllık fındık kabuğu bulundu. Çalışmalar devam ediyor. Samsun ve Anadolu’nun tarihini ortaya çıkartıyoruz. Bu çalışmalar insanlık için çok önemli çalışmalar. Bu tür çalışmaları destekliyoruz. Vezirköprü, çok değerli bir yer. Bu alanı da bir turizm değeri olarak Samsun’un değerlerine katmak istiyoruz. Bunun için de kazıların tamamlanması lazım. Şu anda kazıların devam etmesi için küçük bir ekonomik sorun var. İnşallah onu birlikte çözeceğiz. Kazı tamamlandıktan sonra Samsun’da insanlık tarihine ışık olan bir tarihi mekan ortaya çıkarmış olacağız. Kazıda emeği geçen herkese teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

7 / 10 Vezirköprü’nün tarihi ve kültürel açıdan birçok değere sahip olduğunu belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin ise, “Kazılar neticesinde medeniyetler tarihi ortaya çıkacak. Anadolu’da değişik medeniyetler yaşamış. Burada da değişik medeniyetler yaşamış, onun ortaya çıkartılmasına yönelik çalışmalar yapılıyor.

8 / 10 Bu çalışmanın yapılmasında emek veren herkese teşekkür ediyorum. Medeniyetlerin ortaya çıkması tarihe ışık tutacak. Burada kanyon çok önemli bir cazibe merkezi oldu. Burası tamamlandığında birçok insanı Samsun’a çekmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

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