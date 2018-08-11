Samsung Galaxy Note 9'un tüm özellikleri ortaya çıktı

Galaxy Note 9'un Türkiye'ye gelmesi ise çok sürmeyecek. İşte Note 9 fiyatı, özellikleri ve Türkiye çıkış tarihi....

Samsung Galaxy Note 9 fiyatı, özellikleri ve Türkiye çıkış tarihi

1 / 10 Samsung Galaxy Note 9 fiyatı, özellikleri ve Türkiye çıkış tarihi

2 / 10 Galaxy Note 9, 6.4 inç büyüklüğünde ekran ile geliyor. Quad HD+ yani 2960 x 1080 çözünürlüğündeki bu ekran 18.5:9 formatında. Super AMOLED teknolojisine sahip olan bu ekran çizilmelere ve darbelere karşı Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor.

3 / 10 162 x 76.4 x 8.8 mm boyutlarındaki Note 9, işlemci tarafında oldukça iddialı. Samsung’un Amerika ve Avrupa için yine iki farklı işlemciye sahip olan modeli bulunuyor. Bunlardan ilki 4 x 2.8GHz + 4 x 1.8 GHz sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 845 yonga seti iken diğeri ise 4 x 2.9GHz + 4 x 1.9 GHz sekiz çekirdekli Samsung Exynos 9810 yonga seti.

4 / 10 Galaxy Note 9, RAM konusunda da ikiye ayırılıyor. Telefonun 64 GB ve 128 GB depolama alanılı sürümlerinde 6 GB RAM bulunurken, 512 GB depolama alanına sahip sürümünde 8 GB RAM yer alıyor. Ayrıca bu üç modelin de microSD kart ile hafıza arttırım imkanı sunduğunu belirtelim.

5 / 10 Kamera konusunda Galaxy S9 Plus ile başarılı işlere imza atan Samsung, Note 9’da da pas geçmiyor. Galaxy Note 9’da f/1.5 – f/2.4 (değişken diyafram) diyafram açıklığına sahip 12 Megapiksel + f/2.4 diyafram açıklığına sahip 12 Megapiksel çift kamera kurulumu yer alıyor.

6 / 10 Telefonun ön bölümünde ise f/1.7 diyafram aralığına sahip 8 Megapiksellik kamera bulunuyor. 4.000 mAh kapasiteli bataryaya sahip olan Note 9, hızlı ve kablosuz şarj desteğine de sahip. Kutusundan Android 8.1 Oreo ve Samsung Experience 9.5 arayüzü ile çıkan telefon, önümüzdeki yıl Android 9.0 Pie güncellemesini de alacak.

7 / 10 Telefonun bağlantı noktaları arasında; USB Type-C, Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 4G VoLTE ve 3.5 mm kulaklık girişi yer alıyor. Parmak izi okuyucusunun telefonun arka bölümüne entegre eden Samsung, Iris tarama ve yüz tanıma sistemlerine de yer veriyor.

8 / 10 AKG imzalı stereo hoparlöre sahip olan Note 9, ses konusunda oldukça başarılı bir deneyim sunacak gibi görünüyor. Note 9’da aynı S9 ailesinde olduğu gibi IP68 sertifikası, Bixby 2.0, AR Emoji, Always On Display ve DeX modu da yer alıyor.

9 / 10 Note 9’un S-Pen bölümünde AirCommand 3.0 ve Bluetooth desteği yer alıyor. Bluetooth desteği sayesinde daha stabil ve kullanışlı bir deneyim sunan S-Pen, fotoğraf çekimlerinde bile uzaktan kumanda olarak kullanılabiliyor.