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Şanlıurfa'da sosyal deney: Cüzdanı vermeyince dövmeye kalktılar

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 23.07.2018 02:21 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da bir grup üniversite öğrencisi, kentin simgesi konumundaki Balıklıgöl'de 'yolda düşen cüzdanı alan birini gördüğünüz zaman ne yaparsınız?' deneyini uygulamalı olarak yaptı.

Sosyal deneyde, farklı zamanlarda tam 15 defa tekrarlanan cüzdan düşürme numarasında farklı sonuçlar elde edildi.

Cüzdanı vermeyince dövmeye kalktılar

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Şanlıurfa'da üniversitelilerin 'Mavera' adı verdikleri grup, Balıklıgöl'de cüzdanını yere düşüren kişinin cüzdanını bulunmasını konu alan uygulamalı sosyal deney yaptı.
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Deneyde yolda düşürülen cüzdanı alan grup üyesini fark eden vatandaşların verdiği tepkiler ölçüldü.
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Olayı fark eden birçok kişi, cüzdanı alıp sahibine teslim etmeyen gence tepki gösterdi, bazıları ise dövmeye kalktı.
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Vatandaşlar, olayın sosyal deney olduğunu öğrenince ise kameralara gülümsedi.
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(DHA)
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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Balıklıgöl sosyal deney Cüzdan

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