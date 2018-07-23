Şanlıurfa'da sosyal deney: Cüzdanı vermeyince dövmeye kalktılar

Sosyal deneyde, farklı zamanlarda tam 15 defa tekrarlanan cüzdan düşürme numarasında farklı sonuçlar elde edildi.

Şanlıurfa'da üniversitelilerin 'Mavera' adı verdikleri grup, Balıklıgöl'de cüzdanını yere düşüren kişinin cüzdanını bulunmasını konu alan uygulamalı sosyal deney yaptı.

Deneyde yolda düşürülen cüzdanı alan grup üyesini fark eden vatandaşların verdiği tepkiler ölçüldü.

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Olayı fark eden birçok kişi, cüzdanı alıp sahibine teslim etmeyen gence tepki gösterdi, bazıları ise dövmeye kalktı.