Şanlıurfa'da kurbanlıkları böyle taşıdılar

Bayrama sayılı günlerin kalmasıyla satışlarda sıkı pazarlıklar yapılıyor. Kent merkezi dışındaki bölgelerde oturan satıcılar, her gün küçükbaş hayvanlarını pazara kamyonet, minibüs, otomobil ve motosikletlerle ulaştırıyor.

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Hayvanları taşımak için ayrıca araç kiralamayıp tasarruf ettiklerini anlatan besiciler, bu yıl satışların iyi olduğunu belirtti.