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Şanlıurfa'da kurbanlıkları böyle taşıdılar

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 13.08.2018 14:37 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla büyük ve küçükbaş hayvanların satıldığı pazarlardaki hareketlilik artmaya başladı.

Bayram telaşının yoğunlaştığı kentte kurbanlık koyunlar kamyonet, minibüs, otomobil ve motosikletlerle taşınıyor.

Kurbanlıkları minibüs, otomobil ve motosikletle taşıdılar

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Şanlıurfa'da geçimini hayvancılıkla sağlayan besiciler, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte havanlarını Yenice Mahallesi’ndeki Hayvan Pazarı'nda satışa çakırdı.
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Bayrama sayılı günlerin kalmasıyla satışlarda sıkı pazarlıklar yapılıyor. Kent merkezi dışındaki bölgelerde oturan satıcılar, her gün küçükbaş hayvanlarını pazara kamyonet, minibüs, otomobil ve motosikletlerle ulaştırıyor.
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Hayvanları taşımak için ayrıca araç kiralamayıp tasarruf ettiklerini anlatan besiciler, bu yıl satışların iyi olduğunu belirtti.
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Şanlıurfa kurban bayramı kurbanlık kesimi

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