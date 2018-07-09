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Sarı kız bu kez Eskişehir'de görüldü!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 09.07.2018 14:04 | Son Güncelleme

Camel spider olarak bilinen sarı kız örümceği Bilecik'in ardından bu kez Eskişehir'de bir kırsal alanda görüldü.

Geneçde kural yerlerde görülen sarı kız örümceği kemirgen, kertenkele, akrep ve yılan yiyerek besleniyor.

Sarı kız Eskişehir'de görüldü

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Bilimsel adı 'Solifugae' olan ve et yiyen örümcek türü olan 'sarı kız', çevre illerden Bilecik'ten sonra Eskişehir’de de görüldü.
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Dünyada 'camel spider' olarak bilinen örümcek, Eskişehir’deki bir kırsal alanda görüldü.
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Genellikle Doğu ve Güneydoğu Bölgesinde yaşayan ve boyları 6-10 santimetre civarında olan ve et ile beslendiği bilinen sarı kız, kurak yerleri seviyor.
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Avları arasında böcekler, kemirgenler, kertenkeleler, akrepler, yılanlar ve hatta küçük olan kuşlar da yer alıyor.
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Genelde uzmanlar tarafından zehirli olmadığı söylense de, çok güçlü bir çene yapısına sahip olduğu için ısırdığında fazla can yaktığı belirtiliyor.
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Dişleri ile deriyi uyuşturup deldikten sonra içeriye eti sıvı bir hale getiren madde enjekte ederek avını tüketen örümcek, insanları tehdit olarak algılamadığında ise saldırmıyor.
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Vatandaşlar tarafından yol kenarında görülen ve yaklaşık 7 santimetre boyutunda olan örümcek, hızlı hareketleri ile dikkat çekiyor.
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ET YİYEN DEV SARIKIZ ÖRÜMCEĞİ

ET YİYEN DEV SARIKIZ ÖRÜMCEĞİ
Dünyada Camel Spider olarak bilinen ülkemizde de Sarı Ömer ya da sarıkız olarak adlandırılan örümcek türü, oldukça tehlikeli oluşuyla biliniyor.
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Akrep, kertenkele, hatta fare ve kendinden büyük memelilerle bile besleniyor.
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Dünyada çöl bölgelerinde ülkemizde de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yaşayan Sarı Ömer örümceği, zehriyle bir insanı öldürebiliyor!
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Sıcak iklimlerde gece ortaya çıkan Sarı Ömer örümceği, saldırgan yapıları nedeniyle bu bölgelerde yaşayan insanların korkulu rüyası.
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AÇ KALDIĞINDA KENDİNDEN BÜYÜK MEMELİLERİ BİLE YİYOR

AÇ KALDIĞINDA KENDİNDEN BÜYÜK MEMELİLERİ BİLE YİYOR
Çünkü bu örümcek türünün çok güçlü bir çene yapısı bulunuyor. Bu nedenle et parçalarını kolayca koparabiliyorlar.
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CANLILARIN ETİNDEN BESLENMEYİ SEVİYOR

CANLILARIN ETİNDEN BESLENMEYİ SEVİYOR
Bir insan eli kadar boyu olan Sarı Ömer örümceği böcek, kemirgen, kertenkele, yılan gibi canlıların etinden beslenmeyi seviyor. Hatta Sarı Ömer örümceği, akrep bile avlayabiliyor.
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DEV ÖRÜMCEK 1 METREYE KADAR ZIPLAYABİLİYOR

DEV ÖRÜMCEK 1 METREYE KADAR ZIPLAYABİLİYOR
Örümcek türlerinin en hızlısı olan Sarı Ömer, zıplama yeteneğiyle de avını kolayca yakalayabiliyor. Peki sarıkız örümceği sokunca neden canlılar kaçmıyor ya da kaçamıyor? Çünkü Sarı Ömer örümceği soktuğu zaman deriyi uyuşturuyor ve av, ısırıldığının farkında olamıyor.
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AÇ KALDIĞINDAN KENDİNDEN BÜYÜK MEMELİLERİ BİLE YİYOR

AÇ KALDIĞINDAN KENDİNDEN BÜYÜK MEMELİLERİ BİLE YİYOR
Sarı Ömer örümceği alt ağzından deriye, eti sıvı kıvama getiren bir zehir akıtıyor. Zehir deriye yayıldıktan bir süre sonra yemeye başlıyor.
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Sarı Ömer örümceği, insana saldırmaya pek cesaret edemiyor ama bir kez soktuğunda, eğer tedavisi yapılmaz ise et parçalarını eritmeye devam ediyor.
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SARI ÖMER TEDAVİSİ

SARI ÖMER TEDAVİSİ
Sarı Ömer sizi soktuğu anda, o bölgeyi uyuşturur ve ısırdığı bölgedeki et erimeye başlar. Bu nedenle eğer böyle bir durum ile karşılaşırsanız anında amonyak tedavisi uygulamalısınız.
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Etrafınızda amonyak yok ise, idrar ile ilk tedaviyi uygulayabilirsiniz. Çünkü idrarın içerisinde bolca amonyak bulunur. Ardından hemen hastaneye gitmelisiniz.
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sarı kız Örümcek Eskişehir

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
35 yaşındayım kendimi bildim bileli malatyada vardır hiç kimseye bişey yaptığını görmedim
"Geneçde kural yerler" yazmışınız ora nere oluyor?
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