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Sarı taksi Uber tartışması sosyal medyada da gündem oldu

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 13.03.2018 11:34 | Son Güncelleme

Uber şoförlerine yapılan saldırıların ardı arkası kesilmeyince mevzu ülke gündemine oturdu.

Haberlerde eksik olmayan sarı taksi-uber kavgası gündem konusu olunca sosyal medyada da tartışma konusu haline geldi. Ortaya nasıl bir sonuç mu çıktı? İşte cevabı...

Sarı taksi - Uber tartışması sosyal medyaya taşınınca...

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Türkiye günlerdir taksicilerin, UBER üyesi sürücülere saldırısını konuşuyor.
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Öyle ki olaylar silahlı saldırı boyutuna kadar geldi.
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Sarı taksi ve UBER kıyaslamaları yapılınca buna örnek olarak karşılaştırmalar da yapıldı.
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İşte sosyal medyafa fırtınalar kopartan o karşılaştırmalar...
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sarı taksi Uber sosyal medya komik

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