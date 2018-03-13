Sarı taksi Uber tartışması sosyal medyada da gündem oldu

Haberlerde eksik olmayan sarı taksi-uber kavgası gündem konusu olunca sosyal medyada da tartışma konusu haline geldi. Ortaya nasıl bir sonuç mu çıktı? İşte cevabı...

Sarı taksi - Uber tartışması sosyal medyaya taşınınca...

1 / 28 Türkiye günlerdir taksicilerin, UBER üyesi sürücülere saldırısını konuşuyor.

2 / 28 Öyle ki olaylar silahlı saldırı boyutuna kadar geldi.

3 / 28 Sarı taksi ve UBER kıyaslamaları yapılınca buna örnek olarak karşılaştırmalar da yapıldı.

4 / 28 İşte sosyal medyafa fırtınalar kopartan o karşılaştırmalar...

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