Şaşkına çeviren hayat hikayesi!

Brezilyalı kadının paylaştığı hayat hikayesi kısa sürede milyonlara ulaştı. İşte genç kadının okuyanların aklına kazınan o satırları...

Hikâyesini yazdı, dünya şoke oldu! 'Hayatta kalmak İçin bir çocuğu öldürdüm'

1 / 20 Brezilyalı Christina Rickardsson, şimdilerde toplum hayatına entegre olmuş bir kadın.... Ancak kadının ortaya çıkan hikâyesi sadece milyonlarca insanı şoke edecek türden!

2 / 20 35 yaşındaki Rickardsson, Brezilya'da vahşi yaşamın hüküm sürdüğü bir bölgede yetişti. Kadının mağaradaki hayatı 5 seneden fazla sürdü...

3 / 20 Annesi ile birlikte mağarada kalan Rickarddson, çoğu kez vahşi jaguarlar tarafından yenilmekten son anda kurtulduğunu ve çocukluğunun ölüm korkusu içinde geçtiğini söyledi.

4 / 20 Never Stop Walking (Yürümeyi Asla bırakma) isimli kitabında hayatını kaleme alan kadın, aç kaldığı için annesiyle 'ekmek' kavgası nedeniyle bir çocuğu öldürdüklerini itiraf etti. Kadın ve annesi mağarada yaşadığı dönemde genelde kuşlarla besleniyormuş...

5 / 20 RickardSson, şu anda İsveç'te yaşıyor.... Etrafındaki insanlar ise kendisinin vahşi yaşamdaki geçmişinden bihaber!

6 / 20 Rickardsson, 1990 yılında İsveçli bir aile tarafından evlatlık alınmıştı.

7 / 20 Kadının yaşamı o yıldan itibaren, önceki halinden bambaşka bir hâl almıştı.

8 / 20 Rickardsson, mağarada kaldığı yılların ardından Brezilya'daki bu gecekondu mahallesinde bir süre kalmış...

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