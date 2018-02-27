Şaşkına çeviren keşif! Gizemli ayakkabı ormanı

Yüzlerce ayakkabının ağaç dallarına bağlandığı görülen ormanın kim tarafından, ne zaman ve hangi amaçla oluşturulduğu bilinmiyor...

Kanada'daki ayakkabı ormanı

1 / 22 Fotoğrafçı Patty Maher, Kanada’nın Ontaria eyaletindeki Orangeville kasabısına seyahat ederken sıra dışı bir görüntüyle karşılaştı.

2 / 22 Çeşitli model ve ebatlardaki yüzlerce ayakkabının ağaç dallarından sarktığını gören Maher, sıra dışı ormanı fotoğrafladı.

3 / 22 Görsel sanatçı, ayakkabıları gördüğünde ilk olarak bunun bölgedeki bir trafik kazasında ölen bir aile için anıt olarak yapıldığını düşündüğünü ama olayın hikâyesini araştırdığında ayakkabı ormanının sırrını hiç kimsenin bilmediğini söyledi:

4 / 22 “Polis kayıtlarına göre bu bölgede daha önce hiçbir kaza ya da suç teşkil eden bir olay yaşanmamış. Bu yüzden tarihi yaklaşık 40 yıl öncesine dayanan ayakkabı ormanın anıt oluşturmak amacıyla ortaya çıktığı düşünülmüyor."

5 / 22 "Buranın gizemiyle ilgili ortaya atılan birçok teori var. Bazıları 70’li yıllarda başlayan “özgür yürüyüş” akımının bir parçası olarak oluşturulmuş bir sanat enstalasyonu olduğu görüşünde. Kimileri ise bölgedeki yerli gençlerin şaka amacıyla bu ormanı oluşturduğunu düşünüyor.”

6 / 22 Maher, en eski model ayakkabının 1972 tarihine ait olduğunu belirterek, ağaçlara ayakkabıların yanı sıra çeşitli iskelet maketleri ve fotoğrafların asıldığını da sözlerine ekledi.

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