Savaşın acımasız yüzü! Sokağın ortasında soyup...

İşte aralarında Türkiye'nin de bulunduğu arşiv fotoğraflarında yaşananlar...

Tarihten çarpıcı kareler

1 / 73 Singapur'daki Japon esaretinden kurtulan Avustralyalı askerler, 1945

2 / 73 Kraliçe Elizabeth gemisi, Amerikan birliklerini New York limanına taşıyor, 1945

3 / 73 1939'da Alman birliklerinden gizlendikten sonra "Mona Lisa" ortaya çıkarılıyor, 1945

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5 / 73 2. Dünya Savaşı

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7 / 73 2. Dünya Savaşı

8 / 73 1945'lerin İtalya'sında çoğunuğu ABD askerleri olan müşterilerini bekleyen hayat kadınları...

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15 / 73 Japonya'nın Guam'ı işgali.

16 / 73 16 Ekim 1941 infaz mangası tarafından toplatılmış Ukrayna lı yahudiler.

17 / 73 Şehitler Abidesi açılışında bir bacağını Çanakkale'de bırakmış Gazimiz, 21 Ağustos 1960.

18 / 73 Yahudi kadınlar, şehrin yakınında bir ormanda öldürülmeden önce soyunuyorlar.

19 / 73 1933 yılında Türkiye'nin ilk kadın muhtarı seçilen Gül Esin Hanım. Bu tarihte Fransa İtalya Japonya ve Çinde Kadınların oy kullanma hakkı dahi yoktu.

20 / 73 Balkan savaşı sonrasında Bulgarlarca idam edilmek üzere olan Türk siviller.

21 / 73 1934 yıllında çocuk tecavüzünden suçlu bulunmuş bir Çinli sokak ortasinda açlıktan ölene kadar kafeste bekleme cezası almıştır.

22 / 73 Atlı tramvaylar. İzmir- Kordon,1930'lar.

23 / 73 23 Nisan 1920 sabahı.

24 / 73 Bir zamanların foto muhabirleri-1920'li yıllar.

25 / 73 Kağıthane...1878

26 / 73 Boğaziçi Köprüsü inşaatı,1971.

27 / 73 Sarık,Fes ve Melon şapka...İstanbul,1908.

28 / 73 Köy Enstitülerine gelen öğrencinin öncesi ve sonrası.

29 / 73 Yunan ordusunun geri çekilirken tahrip ettiği Ertuğrul Gazi Türbesi. Söğüt,Bilecik.1922

30 / 73 1900'lü yıllarda Galata Köprüsü günlük hayat.

31 / 73 Zeki Müren anne ve babası ile birlikte.

32 / 73 Bir İstanbul hatırası

33 / 73 Yunanlıların Sakarya Savaşı esnasında Haymana köylerinden toplayıp götürdükleri Türk erkek ve kadınlar. Fotoğraf Yunanlı fotoğrafçı askerlerce çekilmiştir.Yıl: 1921

34 / 73 Cumhuriyet'in 10. Yıl Kutlamalarından.

35 / 73 Seferberlik ilanı sonrası Gelibolu Cephesi'ne gönüllü gitmek için başvuranlar. İstanbul/1915.

36 / 73 Çapa Öğretmen Okulu, Kimya Dersi. 1927, İstanbul.

37 / 73 Kıdemli Yüzbaşı Mustafa Kemal Bey (Atatürk) ve İzzetin Bey (Çalışlar) Selanik Tren Garı'nda...(1910)

38 / 73 Nazi baskısından dolayi Almanya'yı terk etmek zorunda kalan ve Atatürk'ün de izniyle Türkiye'ye sığınan Alman bilim adamları, Ankara, 1930'lar.

39 / 73 Hababam Sınıfı serisini, Türk Sinemasına kazandıran romanı yazan Rıfat Ilgaz Akçakoca'da öğretmenlik yaparken. ( ön sırada papyonlu)

40 / 73 James Bond filminin çekimlerinden bir kare.Kasımpaşa / 1963

41 / 73 İstiklal Caddesi...(1950'ler)

42 / 73 Rumeli Hisarı.1958.

43 / 73 1930lu Yıllar- Ulus

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45 / 73 Adile Naşit, 1953

46 / 73 Sultan Abdülhamit'in hilafet ve tahttan indirilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Fotoğraftaki heyetin görevi ise bu kararı Abdülhamit'e bildirmek, 27 Nisan 1909Soldan sağa, Arif Hikmet Paşa, Emanuel Karasu Efendi, Esad Paşa Toptani, Aram Efendi, Albay Galip Bey.

47 / 73 Eloisa Cianni, İstanbul'da düzenlenen Avrupa Güzellik Yarışması'nda. Yıl 1953.

48 / 73 İşgal altındaki Konya. Türk kadını ve kızının ardından gülen İtalyan askerleri.

49 / 73 Bir İngiliz deniz piyadesi Türk Başkentinde bir Türk'ün çantasını kontrol ediyor. İşgal altındaki İstanbul/1919

50 / 73 Türkan Şoray - Zeki Müren

51 / 73 Albert Einstein, 1950'ler.

52 / 73 Ömer Seyfettin öğrencilik yılları.

53 / 73 ABD’de beyazların gittiği bir liseye giden ilk siyahi kadın Dorothy Counts ve kendisiyle alay eden erkekler, 1957

54 / 73 Nikola Tesla, kendi laboratuvarında “Tesla Bobinleri” ile birlikte otururken

55 / 73 2. Dünya Savaşı zamanlarında Avusturyalı küçük bir çocuğun yeni ayakkabılarına kavuşma anı

56 / 73 1888 yılından, Hollanda’da katolik bir kadın ile protestan kocasının mezarları

57 / 73 Yahudi mahkumların ölüm treninden serbest bırakılma anı, 1945

58 / 73 Yalnız başına bir adamın, nazi selamı vermeyi reddedişi, 1936

59 / 73 1967 yılında Boston maratonu organizatörleri Kathrine Switzer’i yarıştan alıkoymaya çalışıyorlar. Ama o bu yarışı bitirmeyi başaran ilk kadın oluyor

60 / 73 1974 yılında Harold Whittles’ın ilk kez ses duyduğu an

61 / 73 1930’larda iş arayan bir adam:“3 meslek sahibiyim3 dil biliyorum3 yıl savaştım3 çocuğum var3 ay bile çalışmadımVe yalnızca 1 tane iş istiyorum.”

62 / 73 İsveç’te arabaların artık soldan değil sağdan gitmesine karar verildikten sonraki ilk günün sabahı, 1967

63 / 73 Alman askerlerine toplama kamplarından görüntüler gösteriliyor, 1945

64 / 73 Batı Berlin sakinleri çocuklarını duvarın arkasında kalan büyükannelerine ve büyükbabalarına gösteriyorlar, 1961

65 / 73 Empire State Binası üzerinde akrobatlar, 1934

66 / 73 Florida’da kendisini tutuklayan polisler yüzünden mahkemeye çıkan dansçı, hakime iç çamaşırının teşhir edilmeyecek kadar kapalı olduğunu kanıtlıyor

67 / 73 Mafya babası Joe Masseria’nın, Brooklyn’de bir restoranın terasında elinde iskambil kağıdı ile ölü bulunduğu gün, 1931

68 / 73 Evelyn Mchale, Empire State Binası’ndan ölüme atladığı gün, 1947

69 / 73 Astronot Vladimir Komarov’un uzaydan düştükten sonra bedeninden kalanlar, 1967

70 / 73 New York’ta şapkalar, 1930

71 / 73 Savaş zamanı hapisten yeni çıkmış birine oğlunun fotoğrafını gösteren bir anne, 1947

72 / 73 Titanic’ten sağ çıkan insanların karaya inişi, 1912