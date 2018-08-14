HABER

Savaşta yaralanan askerlerin hayatını bu maskeler kurtardı!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 14.08.2018 14:11 | Son Güncelleme

1. Dünya Savaşı'nda büyük yara alan ve yüzü tanınmayacak hale gelen askerler için maske tasarlayan Anna Coleman Ladd, savaşın unutulmaz isimlerinden biri oldu.

Yaptığı maskelerle sayısız insanın hayatını değiştiren Ladd, yara alan kişilerin maskeyi takmadan önce ve maskeyi taktıktan sonra fotoğraflamış. İşte ortaya çıkan fark...

Anna Coleman Watts Ladd'in yüz maskeleri hayat kurtardı

1 / 32

Birinci Dünya Savaşı sonrası Anna Coleman Watts Ladd, merhametle hatırlanan isimlerden biriydi. Anna Coleman Ladd, Amerikalı heykeltıraştı. 1917 yılında kocasıyla birlikte Fransa'ya taşınmıştı.
2 / 32

Fransa'da 1. Dünya Savaşı'nda ağır yaralanan insanlara yardım eden heykeltıraş Francis Derwent Wood ile tanıştı.
3 / 32

Wood, savaşta ağır yaralanan askerlerin toplumda rahat hissetmelerini sağlayacak yüz maskeleri yapıyordu.
4 / 32

Wood'un çalışmalarından etkilenen Ladd kendi stüdyosuna açtı. Burada ihtiyacı olanlara maskeler üretti.
5 / 32

Savaş sonrası yüzü deforma olan kişiler büyük bir psikolojik çöküntü içindeydi. Şüphesiz ki birçok insanın tekrar hayata tutunmasına yardım etti.
6 / 32

Yaptığı çalışmalar öylesine başarılıydı ki kimilerinin yüzünde bir maske olduğu zorlukla anlaşılıyordu.
7 / 32

Yeteneğini hayattan kopmak üzere olan bireyleri yaşama bağlamak için kullanan bu sanatçıya saygı duymamak imkansız.
8 / 32

1932 yılında Fransız Hükümeti, Ladd'u çalışmalarından ötürü şeref nişanı ile ödüllendirdi.
9 / 32

Anna Coleman Ladd'in sadece bütün maskeler yaptığını sanmayın. Ladd'in, kimi zaman kulak kimi zaman burun kimi zaman çene tasarlaması gerekiyordu. Bu tasarımlar öyle kusursuz olmalıydı ki gerçeklerinden ayırt edilememeliydi.
10 / 32

İşte Anna Coleman Ladd'un stüdyosundan birkaç kare...
11 / 32

12 / 32

13 / 32

14 / 32

15 / 32

16 / 32

17 / 32

18 / 32

19 / 32

20 / 32

21 / 32

22 / 32

23 / 32

24 / 32

25 / 32

26 / 32

27 / 32

28 / 32

29 / 32

30 / 32

31 / 32

32 / 32

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anna Coleman Ladd 1. Dünya Savaşı savaş msake

En Çok Okunan Haberler

Sabah yazarı Müderrisoğlu: Albayrak'a karşı dirençli bir lobi faaliyet gösteriyor

Sabah yazarı Müderrisoğlu: Albayrak'a karşı dirençli bir lobi faaliyet gösteriyor

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

Türkiye-ABD krizine ilişkin İngiltere'den açıklama

Türkiye-ABD krizine ilişkin İngiltere'den açıklama

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz: Erdoğan'ın elinde güçlü bir koz var

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz: Erdoğan'ın elinde güçlü bir koz var

Fatih Terim, özür dilemezse Gomis'i Göztepe maçında da oynatmayacak

Fatih Terim, özür dilemezse Gomis'i Göztepe maçında da oynatmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İtalya'da facia

İtalya'da facia

Dağı delip şelale yaptılar

Dağı delip şelale yaptılar

Hazar Gölü'nden Batık Şehir çıktı!

Hazar Gölü'nden Batık Şehir çıktı!

Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri belli oldu

Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri belli oldu

Dünyanın savunma sanayi devleri belli oldu! Türkiye'den 4 kuruluş listede

Dünyanın savunma sanayi devleri belli oldu! Türkiye'den 4 kuruluş listede

Hurdalıktaki klasik araçları servete dönüştürüyor

Hurdalıktaki klasik araçları servete dönüştürüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.