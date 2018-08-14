Savaşta yaralanan askerlerin hayatını bu maskeler kurtardı!

Yaptığı maskelerle sayısız insanın hayatını değiştiren Ladd, yara alan kişilerin maskeyi takmadan önce ve maskeyi taktıktan sonra fotoğraflamış. İşte ortaya çıkan fark...

Anna Coleman Watts Ladd'in yüz maskeleri hayat kurtardı

1 / 32 Birinci Dünya Savaşı sonrası Anna Coleman Watts Ladd, merhametle hatırlanan isimlerden biriydi. Anna Coleman Ladd, Amerikalı heykeltıraştı. 1917 yılında kocasıyla birlikte Fransa'ya taşınmıştı.

2 / 32 Fransa'da 1. Dünya Savaşı'nda ağır yaralanan insanlara yardım eden heykeltıraş Francis Derwent Wood ile tanıştı.

3 / 32 Wood, savaşta ağır yaralanan askerlerin toplumda rahat hissetmelerini sağlayacak yüz maskeleri yapıyordu.

4 / 32 Wood'un çalışmalarından etkilenen Ladd kendi stüdyosuna açtı. Burada ihtiyacı olanlara maskeler üretti.

5 / 32 Savaş sonrası yüzü deforma olan kişiler büyük bir psikolojik çöküntü içindeydi. Şüphesiz ki birçok insanın tekrar hayata tutunmasına yardım etti.

6 / 32 Yaptığı çalışmalar öylesine başarılıydı ki kimilerinin yüzünde bir maske olduğu zorlukla anlaşılıyordu.

7 / 32 Yeteneğini hayattan kopmak üzere olan bireyleri yaşama bağlamak için kullanan bu sanatçıya saygı duymamak imkansız.

8 / 32 1932 yılında Fransız Hükümeti, Ladd'u çalışmalarından ötürü şeref nişanı ile ödüllendirdi.

9 / 32 Anna Coleman Ladd'in sadece bütün maskeler yaptığını sanmayın. Ladd'in, kimi zaman kulak kimi zaman burun kimi zaman çene tasarlaması gerekiyordu. Bu tasarımlar öyle kusursuz olmalıydı ki gerçeklerinden ayırt edilememeliydi.

10 / 32 İşte Anna Coleman Ladd'un stüdyosundan birkaç kare...

11 / 32

12 / 32

13 / 32

14 / 32

15 / 32

16 / 32

17 / 32

18 / 32

19 / 32

20 / 32

21 / 32

22 / 32

23 / 32

24 / 32

25 / 32

26 / 32

27 / 32

28 / 32

29 / 32

30 / 32

31 / 32